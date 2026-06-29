ワールドカップ2回戦で日本代表に苦戦し得点を挙げられないブラジル代表。注目はネイマールに集まった。後半の大半をタッチラインでウォームアップした彼を、ファンは間もなく投入されると予想した。しかしアンチェロッティ監督は起用せず、試合直後にその判断を説明した。

イタリア人監督は取材に答え、34歳のネイマールを投入する具体的なタイミングを定めていたと明かした。「延長戦を見据えてネイマールの出番を待っていた。彼とは話し合い、60分か65分頃の投入を予定していた。しかし同点に追いつき、チームが試合を支配していたため、戦術を変えるのは得策でなかった」とアンチェロッティ監督はピッチ上で説明した。







