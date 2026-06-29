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ブラジルが劇的勝利を収めた試合で、カルロ・アンチェロッティ監督は日本戦でネイマールを投入する計画を撤回した理由を説明した。
アンチェロッティ、ネイマールを起用する計画を明かす
ワールドカップ2回戦で日本代表に苦戦し得点を挙げられないブラジル代表。注目はネイマールに集まった。後半の大半をタッチラインでウォームアップした彼を、ファンは間もなく投入されると予想した。しかしアンチェロッティ監督は起用せず、試合直後にその判断を説明した。
イタリア人監督は取材に答え、34歳のネイマールを投入する具体的なタイミングを定めていたと明かした。「延長戦を見据えてネイマールの出番を待っていた。彼とは話し合い、60分か65分頃の投入を予定していた。しかし同点に追いつき、チームが試合を支配していたため、戦術を変えるのは得策でなかった」とアンチェロッティ監督はピッチ上で説明した。
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ヒューストンでの劇的な逆転劇
前半に得点を許し、セレソンは苦しい展開に。組織力とカウンターで脅威を示すサムライブルーに対し、アンチェロッティ監督は采配を迫られた。56分、カゼミーロの同点弾で流れは南米の強豪へ。
ベンチに残ったネイマール。観客がヒーローの登場を望む中、スーパーサブのガブリエル・マルティネッリが96分に決勝弾を突き刺し、延長戦を回避した。
アンチェロッティ監督がチームの層の厚さを称賛
勝利は楽ではなかったが、アンチェロッティ監督はブラジル代表の選手層と質の厚さを即座に称えた。その層の厚さにより、世界舞台で常に実力以上の活躍を見せる日本代表とのプレッシャー激しいノックアウトステージを乗り切った。この勝利でブラジルは優勝候補としての地位を維持した。
試合後、アンチェロッティ監督は「我々はベンチにもピッチ上にも多くの選択肢がある。日本は組織力と激しさを持つ難しい相手だ。我々が勝利に値したことは非常に重要だ」と強調した。
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ベスト16に向けて
日本の敗退を受け、ブラジルはニュージャージーでの日曜の試合へ視線を移す。この勝利でベスト16進出を決め、次はノルウェーまたはコートジボワールと対戦する。決勝へ近づくにつれ、ネイマールの状態が最大の話題になるのは確実だ。