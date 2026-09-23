大幅な刷新が進むチームの中でベテランの一人となったギマランイスは、次世代を導く責任を受け入れている。エステヴァンやガブリエウ・ボンテンポといった若き才能が加わる中で、自身も新星から経験豊富なベテランへと立場を移しつつある。ギマランイスは、代表デビュー組がなじみやすい環境をつくる重要性を強調し、自身が2020年に初めて代表入りした際に周囲から支えられたことを振り返った。

「一番大事なのは、若い選手たち、初めて来る選手たちに自信を与えることだと思う。僕が初招集を受けたのは2020年で、そこから今に至るまで人生で本当にいろいろなことがあった。僕が来た時は、年上の選手たちみんなが自信を与えてくれて、できるだけリラックスして、家にいるような感覚でいられるようにしてくれた。そうすることで、自分のベストなサッカーを出せるようになる。今は自分がその役目を担っていると思う」と説明した。

「前回のワールドカップから残っている僕やガブリエウ（マガリャンイス）、ヴィニ・ジュニオール、ハフィーニャ、ドウグラス（サントス）、マルキーニョスは、明らかに以前とは違う役割を担っている。リーダーとしての役割だ。新しく来た選手たちを見ると、18歳、19歳、20歳の選手たちがいる。僕は28歳で、この子たちの隣にいるともう年を取った気分になるよ」