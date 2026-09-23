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ブラジルがオーストラリア戦で雪辱を狙う中、ブルーノ・ギマランイスはいまだにワールドカップでの痛恨のPK失敗に苦しめられている
ギマランイスがワールドカップ敗退の傷痕に言及
サッカー界最大の舞台で早すぎる敗退を喫した痛みは、そう簡単には消えない。ギマランイスにとっても、ブラジルがノルウェーにラウンド16で敗れた記憶は、今なお生々しく残っている。最近ニューカッスル・ユナイテッドからアーセナルへ注目の移籍を完了したこのMFは、自身のPK失敗が2-1の敗戦につながったことで、代表チームの失意の中心に立たされた。ブラジル代表がオーストラリア代表との親善試合に向けてクイーンズランドで再集結する中、28歳の同選手は、あの夜以来背負い続けてきた精神的重圧について率直に語った。
メディア対応でギマランイスは、その後に大きく「苦しんだ」と認めた。「ひどい感覚だった。あんなことが起きる心の準備なんて、本当にはできていない。傷跡になったし、今もまだとても生々しい。でも時間がたてば癒えていく。起きてしまったことだし、それもこの競技の一部だ」とギマランイスは明かした。
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暗い時期を成長へと変える
痛みが尾を引いているにもかかわらず、元ニューカッスル所属のこの選手は、この経験を永続的な挫折ではなく、成長のきっかけにしたいと固く決意している。ピッチ上での責任についても強気の姿勢を崩しておらず、今後同じような状況が訪れても、その重圧から逃げることはないと強調した。
「自分のミスから学びたい。僕たちはいつも勝利に目を向けているけれど、たいていは敗戦や、うまくいかなかったことこそが最も多くを教えてくれる。そこで自分は成長できる。もし明日またPKがあっても、ためらうことはない。必要なら何度でも、自分が蹴るために名乗り出る。自分はこれからも責任を負い続ける。ただ、あれは暗い瞬間で、本当に大きな苦しみを味わった」と語った。
新たなリーダーシップの役割
大幅な刷新が進むチームの中でベテランの一人となったギマランイスは、次世代を導く責任を受け入れている。エステヴァンやガブリエウ・ボンテンポといった若き才能が加わる中で、自身も新星から経験豊富なベテランへと立場を移しつつある。ギマランイスは、代表デビュー組がなじみやすい環境をつくる重要性を強調し、自身が2020年に初めて代表入りした際に周囲から支えられたことを振り返った。
「一番大事なのは、若い選手たち、初めて来る選手たちに自信を与えることだと思う。僕が初招集を受けたのは2020年で、そこから今に至るまで人生で本当にいろいろなことがあった。僕が来た時は、年上の選手たちみんなが自信を与えてくれて、できるだけリラックスして、家にいるような感覚でいられるようにしてくれた。そうすることで、自分のベストなサッカーを出せるようになる。今は自分がその役目を担っていると思う」と説明した。
「前回のワールドカップから残っている僕やガブリエウ（マガリャンイス）、ヴィニ・ジュニオール、ハフィーニャ、ドウグラス（サントス）、マルキーニョスは、明らかに以前とは違う役割を担っている。リーダーとしての役割だ。新しく来た選手たちを見ると、18歳、19歳、20歳の選手たちがいる。僕は28歳で、この子たちの隣にいるともう年を取った気分になるよ」
- AFP
オーストラリアをリスペクトも、焦点はあくまで自分たちにある
ブラジルはオーストラリア代表に敬意を抱いているものの、この親善試合は主に自分たちを改善するための機会と位置づけている。チームのタウンズビル到着は、戦術的規律と精神的な強さを優先する新たな章の始まりを意味する。
「この親善試合では、もちろんオーストラリア代表に敬意を払っているが、少し自分たちのことをより重視して考えている。素晴らしい試合になることを願っている。最近は物事がうまくいっていないが、私の考えでは、状況を好転させる唯一の方法は、良いプレーをして試合に勝つことだ。あらゆる出来事の後で、ファンが非常に傷ついていることは分かっている。これを実現できるのは、良いプレーをし、良いパフォーマンスを見せ、試合に勝つことだけだ」とギマランイスは締めくくった。
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