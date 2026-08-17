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ブラガ、10代の逸材トミー・マルケスをめぐりバルセロナと1000万ユーロの移籍で合意
新鋭タレントが移籍を決める
『The Athletic』によると、ブラガはバルセロナと、マルケスを初期費用1000万ユーロ、さらに出来高として最大200万ユーロを加えた条件で獲得することで合意に達した。ポルトガルでトップチームでの継続的な出場機会を求める19歳のラ・マシア育ちにとって、個人条件が障害になることはないとみられている。この10代の選手は2月のマジョルカ戦でトップチームでのブレイクを果たしたが、その後のラ・リーガ出場は1試合のみにとどまった。
- Sergio Ros
バルセロナの過密日程が方針転換を促す
バルセロナが若き有望株の退団を認める決断を下した背景には、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティと守備的MFロドリについて、7650万ユーロ（6530万ポンド）で基本合意に達したことがある。スペイン代表の加入により、フリック監督のチームでは中盤のポジション争いが大幅に激化することになる。すでに経験豊富な選択肢が豊富にそろっているためだ。
バルセロナではトップチームでの出場機会が、シニアのMFが余っている状況によって著しく限られることを理解していたマルケスは、成長を続けるために定期的なプレー時間を求めて他クラブへの移籍を決断。クラブ首脳陣も、財政収支の改善を助けるためにこの売却を承認した。
大規模な補強で陣容が一変
マルケスの獲得により、ブラガはMFデニス・フセインバシッチとFWヨナス・ヴィントをフリー移籍で確保したのに続く、この夏の大規模な補強を締めくくった。国内リーグで4位に入り、前季はヨーロッパリーグ準決勝まで進出したもののフライブルクに敗れたこのポルトガルのクラブは、GKベルナルド、センターバックの3人であるセルヒオ・バルシア、アドリアン・バイラミ、アドリアン・バリシッチに加え、ガブリエル・シウバとジオゴ・トラヴァッソスも獲得し、あらゆる大会を戦うための戦術的な選手層を厚くしている。
- Avant Sports
欧州での試練が目前に迫る
今週序盤にディナモ・ミンスクを2試合合計1-0で下し、UEFAカンファレンスリーグのプレーオフ進出を決めたブラガは、今度は欧州の戦いへと意識を向ける。8月20日木曜日には、予選第1戦でオーストリアのアウストリア・ウィーンをホームに迎える予定だ。この一戦は、新たな顔ぶれとなったチームが国内と欧州の両方で安定感を維持できる準備が整っているかを占う重要な試金石となる。
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