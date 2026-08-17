ブラガ、10代の逸材トミー・マルケスをめぐりバルセロナと1000万ユーロの移籍で合意

バルセロナが若き有望株の退団を認める決断を下した背景には、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティと守備的MFロドリについて、7650万ユーロ（6530万ポンド）で基本合意に達したことがある。スペイン代表の加入により、フリック監督のチームでは中盤のポジション争いが大幅に激化することになる。すでに経験豊富な選択肢が豊富にそろっているためだ。

バルセロナではトップチームでの出場機会が、シニアのMFが余っている状況によって著しく限られることを理解していたマルケスは、成長を続けるために定期的なプレー時間を求めて他クラブへの移籍を決断。クラブ首脳陣も、財政収支の改善を助けるためにこの売却を承認した。