Getty Images Sport
翻訳者：
ブライトンCEOポール・バーバーが、「素晴らしい」ダニー・ウェルベックのチェルシー加入を認めた判断を説明
バーバー、ウェルベック退団を擁護
ウェルベックは正式にチェルシーへの移籍を完了した。契約期間は2年で、これによりブライトンでの大きな成功を収めた6シーズンにわたる在籍に終止符が打たれた。35歳のストライカーは、プレミアリーグで通算46得点を挙げたブライトン史上最多得点者としてクラブを去ることになり、公式戦全体では201試合で51得点を記録した。前シーズンも印象的なシーズンを送り、トップリーグでの13得点は、ブライトンの選手がプレミアリーグの1シーズンで記録したクラブ最多得点記録に並んだ。
- Getty Images Sport
ブライトン、より長期の契約を拒否
木曜日に行われたクラブのプレシーズン・ファンフォーラムで、ブライトンのCEOバーバーは、クラブ首脳陣としてチェルシーが提示した2年契約に対抗することはできなかったし、そうするつもりもなかったと強調した。
バーバーは「この件をめぐる感情は理解している。ダニーは素晴らしい存在で、この6年間ずっとそうだったのだから、私たち全員が感情的になるのも当然だ。ただ同時に、ビジネスの観点から現実的に見る必要があるし、来季に向けたファビアンのスカッドの選択肢についても考えなければならない」と説明し、こう続けた。
「双方にとって正しいことだ」
バーバーはまた、目覚ましいシーズンを送った元イングランド代表の退団を認めた決定に対する批判も一蹴した。同選手は昨季、14ゴール関与を記録し、ワールドカップを前に代表復帰論が一時高まっていた。
ブライトンの幹部は、ベテランFWに頼ることは、ファビアン・ヒュルツェラー監督の長期的な戦術構想にとって負傷リスクが大きいとの考えを示した。バーバーは次のように付け加えた。「もし最初の4試合か5試合でダニーを先発させ、そこで故障していたら、『なぜ36歳の選手に頼っているんだ？』とか、『ばかげている。そこは考えておくべきだった！』と言う人たちがいただろう」
「我々はそうしたことを考えている。もちろん非常に慎重に考えた上で、我々は我々の結論に至り、ダニーも彼自身の結論に至った。我々は、それが双方にとって正しいことだと考えている」とバーバーは強調した。
- AFP
ブライトン、開幕戦前に再建へ
ブライトンは現在、コスティーニャ、パスカル・ストライク、ルカ・ブシュコビッチといった新戦力の融合に注力している。ウェルベックとヤン・パウル・ファン・ヘッケの退団を受け、再建を進めているためだ。国内と欧州で厳しい戦いが待つ中、ブライトンはその実力を早くも試されることになる。象徴的なストライカーを欠いて迎える最初の大きな試練は、8月23日のアストン・ビラ戦でプレミアリーグ開幕を迎える時だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。