バーバーはまた、目覚ましいシーズンを送った元イングランド代表の退団を認めた決定に対する批判も一蹴した。同選手は昨季、14ゴール関与を記録し、ワールドカップを前に代表復帰論が一時高まっていた。

ブライトンの幹部は、ベテランFWに頼ることは、ファビアン・ヒュルツェラー監督の長期的な戦術構想にとって負傷リスクが大きいとの考えを示した。バーバーは次のように付け加えた。「もし最初の4試合か5試合でダニーを先発させ、そこで故障していたら、『なぜ36歳の選手に頼っているんだ？』とか、『ばかげている。そこは考えておくべきだった！』と言う人たちがいただろう」

「我々はそうしたことを考えている。もちろん非常に慎重に考えた上で、我々は我々の結論に至り、ダニーも彼自身の結論に至った。我々は、それが双方にとって正しいことだと考えている」とバーバーは強調した。