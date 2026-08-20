AFP
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ブライトン、ヤンクバ・ミンテの獲得を狙うリヴァプールの5000万ポンドのオファーを拒否 ウイング補強を目指すリヴァプール
ブライトン、ミンテの評価額で強気の姿勢崩さず
『ジ・アスレチック』によると、ブライトンはミンテに対する5000万ポンドのオファーを拒否し、リヴァプールに明確なメッセージを送った。昨季ブライトンで公式戦36試合に出場し、3ゴール4アシストを記録した22歳は、前線の再構築を目指すアンフィールドの補強チームにとって主要ターゲットとして浮上している。
ガンビア代表のミンテは、今月上旬のローマ戦で3-0の親善試合勝利を収めた際に負った右脚の負傷の手術を受け、現在は戦列を離れている。さらに8週間の離脱が見込まれているものの、その負傷状況はリヴァプールが動き出す妨げにはなっていない。
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サラーの後継者探し
リヴァプールによるミンテの獲得追求は、クラブの攻撃陣が移行期を迎える中で進められている。モハメド・サラーがトラブゾンスポルへ移籍したことを受け、リヴァプールは両サイドの選択肢に厚みと質を加えることを優先事項としている。今夏ここまで攻撃面での補強は、オサスナから加入したビクトル・ムニョスのみとなっている。
アメックス・スタジアムでの在籍期間中、ミンテは高い生産性を示し、プレミアリーグ66試合で9ゴール8アシストを記録している。主戦場は右サイドだが、その汎用性はブライトンにとって大きなプラスとなってきた。日本代表の三笘薫が不在の際には、左ウイングでもたびたび代役を務めている。
ブライトン、2選手を狙う引き抜きの危機に直面か
ミンテの獲得への関心だけが、今週のブライトン首脳陣にとっての悩みではない。リヴァプールのオファーと時を同じくして、マンチェスター・ユナイテッドもカメルーン人MFカルロス・バレバの獲得に向けた関心を再燃させている。ブライトンは現在、最も価値の高い若手資産のうち2人をめぐって強い圧力にさらされており、伝統的な「ビッグ6」が再びこのサウスコーストのクラブのタレントを引き抜こうとしている。
報道によれば、クラブ間はバレバをめぐる合意に近づいているものの、最終合意にはまだ至っていない。マンチェスター・ユナイテッドはこのMFに対し、6000万ポンドに出来高500万ポンドを加えた規模のオファーを提示しているが、現時点ではブライトンの要求額を下回っているとみられている。
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ブライトンに長期的な安心感をもたらすもの
ブライトンが今回の交渉で持つ大きな強みの一つは、主力選手たちの契約状況にある。ミンテは現在2029年まで契約を結んでおり、割安な金額で即座に売却しなければならない状況にはない。クラブは、現在の負傷離脱から復帰すれば、その価値がさらに高まる可能性を十分に認識している。ブライトンは日曜日、アストン・ビラをホームに迎え、新たなプレミアリーグシーズンの開幕戦に臨む。
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