リヴァプールによるミンテの獲得追求は、クラブの攻撃陣が移行期を迎える中で進められている。モハメド・サラーがトラブゾンスポルへ移籍したことを受け、リヴァプールは両サイドの選択肢に厚みと質を加えることを優先事項としている。今夏ここまで攻撃面での補強は、オサスナから加入したビクトル・ムニョスのみとなっている。

アメックス・スタジアムでの在籍期間中、ミンテは高い生産性を示し、プレミアリーグ66試合で9ゴール8アシストを記録している。主戦場は右サイドだが、その汎用性はブライトンにとって大きなプラスとなってきた。日本代表の三笘薫が不在の際には、左ウイングでもたびたび代役を務めている。