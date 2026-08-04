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ブライトン、マンチェスター・ユナイテッドDFギャビー・ジョージ獲得へ 6桁ポンドの契約成立が目前に
ブライトン、ユナイテッドDFジョージを獲得候補に
『BBC Sport』によると、ブライトンは新たな女子スーパーリーグ開幕を前に、ユナイテッドDFジョージの獲得に向けて6桁ポンドの移籍で合意に近づいている。29歳のジョージは、ユナイテッドが1月に契約延長オプションを行使したことで、現行契約の残りは1年となっている。レッドデビルズでの3年間で、ジョージは50試合以上に出場し、2024年の女子FAカップ優勝にも貢献した。
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ヴィドシッチ、夏のスカッド強化を継続
ジョージが定期的な出場機会を求めていることは、ダリオ・ヴィドシッチ体制で野心的な戦力構成を進めるブライトンにとって大きな追い風となる。ジョージは2023年にユナイテッドへ加入する前、エヴァートンのアカデミーで成長を遂げ、100試合以上に出場し、イングランド代表として3キャップを記録していた。その豊富な経験は、スイス主将のリア・ワルティやハンマルビー所属MFエミリー・ヨラモを含むブライトンの今夏の新戦力を補完するものとなる。
ユナイテッド、新監督を探す
ユナイテッドがジョージの退団を認めたことは、マーク・スキナーの退任を受けた重要な監督交代の時期と重なる。クラブは月曜日、スキナーが双方合意の上でその職を離れたと発表しており、首脳陣は後任候補の選定を積極的に進めている。今回の売却により、ユナイテッドは新監督探しを進めながら、WSLの上位で競争力を維持するためにスカッド再編へ充てる追加資金を得ることになる。
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アーセナル戦が開幕戦で待ち受ける
ブライトンは9月6日（日）、WSL開幕戦でアーセナルをホームに迎えるにあたり、大きな試練に直面する。このホームゲームは、前季を7位で終えたビドシッチ監督のチームにとって重要な試金石となる。一方、ジョージは厳しい国内日程を前に戦術プランに組み込まれるためにも、自身の移籍を速やかに完了させたい考えだ。
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