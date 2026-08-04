ユナイテッドがジョージの退団を認めたことは、マーク・スキナーの退任を受けた重要な監督交代の時期と重なる。クラブは月曜日、スキナーが双方合意の上でその職を離れたと発表しており、首脳陣は後任候補の選定を積極的に進めている。今回の売却により、ユナイテッドは新監督探しを進めながら、WSLの上位で競争力を維持するためにスカッド再編へ充てる追加資金を得ることになる。