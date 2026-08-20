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ブライトン、トロムソに足止め カンファレンスリーグで得点奪えず
北極圏でのゴール欠乏症
ブライトンは北極圏から約200マイル北に位置する地での寒い夜、圧倒的なスタッツ面での優位を生かせず、もどかしさを募らせた。トロムソの5本に対して25本のシュートを放ち、ボール保持率も68％を記録したものの、ネットを揺らすことはできなかった。
アウェーに臨んだブライトンは、この欧州遠征で主力を欠いていた。マンチェスター・ユナイテッド、そしてそれぞれリヴァプールへの移籍憶測が大きく取り沙汰されてきたカルロス・バレバとヤンクバ・ミンテは、ともに負傷のため不在だった。彼らという創造性の火花を欠いたことで、アルビオンの攻撃はしばしば予測しやすいものに映り、引いて圧力を受け止めることをいとわないトロムソを崩し切れなかった。
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アルビオン、カウンターアタックに警戒感
ブライトンがボールを支配した一方で、トロムソはカウンターで危険な場面を作り、個々の決定機という意味ではこの試合で最も良いチャンスを手にしたとも言えた。ブライトンの高いディフェンスラインを突くホームチームの戦略は、後半に入って2度、あわや実を結ぶところだった。ハイネ・ラーセンはオフサイドトラップを破ってバルト・フェルブルッヘンと1対1の形を作ったが、最後はGKの体を張ったセーブに阻まれた。
試合を優勢に進めながらも、ブライトンはフラストレーションを募らせた。トロムソのGKヤコブ・ハウゴーアが前半に2つの見事なセーブを見せ、ジョルジニオ・ラターの低いシュートとイブラヒム・オスマンのボレーを防いだからだ。それでもホームチームには終盤に勝利をさらうチャンスが訪れた。終了5分前、イサク・バデブがブライトンの高い最終ラインを突破したものの、完全に抜け出した場面で放ったシュートは枠の外へ外れた。
デビューと守備面での節目
この試合では、トッテナムからクラブ史上最高額となる4600万ポンドで加入したルカ・ヴスコヴィッチにとって節目の一戦となった。クラブで初の公式戦先発を任されると、若きDFは比較的落ち着いたプレーを見せたが、後半にはカウンターを止めるために意図的にシャツを引っ張り、警告を受けた。ブライトンは今夏加入のザドク・ヨハンナにもデビューの機会を与えた。
2024年にヨーロッパリーグでベスト16入りを果たして以来、クラブ史上2度目の欧州大会出場となっているブライトンは、来週木曜日に行われる第2戦でトロムソをアメックス・スタジアムに迎える。
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プレミアリーグ開幕戦に注目が集まる
第2戦を前に、ヒュルツェラーはプレミアリーグ開幕へと意識を切り替えなければならない。ブライトンは日曜日にアストン・ビラをホームに迎えるが、この一戦ではノルウェーで見せたもの以上の強度と精度が求められる。
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