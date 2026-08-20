ブライトンは北極圏から約200マイル北に位置する地での寒い夜、圧倒的なスタッツ面での優位を生かせず、もどかしさを募らせた。トロムソの5本に対して25本のシュートを放ち、ボール保持率も68％を記録したものの、ネットを揺らすことはできなかった。

アウェーに臨んだブライトンは、この欧州遠征で主力を欠いていた。マンチェスター・ユナイテッド、そしてそれぞれリヴァプールへの移籍憶測が大きく取り沙汰されてきたカルロス・バレバとヤンクバ・ミンテは、ともに負傷のため不在だった。彼らという創造性の火花を欠いたことで、アルビオンの攻撃はしばしば予測しやすいものに映り、引いて圧力を受け止めることをいとわないトロムソを崩し切れなかった。