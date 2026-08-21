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ブライトン首脳がカルロス・バレバの移籍について沈黙を破る マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの最新ターゲットに6000万ポンドのオファーを提示する中で
バーバーがユナイテッドの関心について言及
バーバーは、バレバにオールド・トラフォード移籍の可能性が盛んに取り沙汰される中、クラブとして認める放出は「クラブにとって財政的に理にかなう」ものに限られると強調した。22歳の同選手はリールから加入して以降、ブライトンの中心的存在へと成長しており、そのパフォーマンスはプレミアリーグの強豪クラブの目にも留まっている。
- Getty
「我々は常に関心を持ち続けるだろう」
憶測についてtalkSPORTの取材に応じたバーバーは、プロフェッショナルな姿勢を崩さなかった一方で、条件次第では取引の可能性を残した。「それについては今は話せない」とブライトンの幹部は認めた。「つまり、この時期はご存じの通り、我々の選手に対して常にオファーが来るものだ。我々は常に、理にかなっていて、財務面と経済面で我々にとって意味のあるものには関心を持つことになる」
キャリック、MF補強を狙う
マンチェスター・ユナイテッドはこの夏、カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの大けがによってキャリックの選択肢が乏しくなったことを受け、中盤センターの強化を明確な最優先事項としている。クラブはすでに市場で動きを見せており、アンドレイ・サントスをチェルシーから4800万ポンドで確保し、さらに経験値を補うため、アストン・ヴィラのユーリ・ティーレマンスに設定されていた3500万ポンドの契約解除条項を行使した。
報道によると、ユナイテッドは現在、バレバに完全に照準を定めており、6000万ポンドに加えて出来高500万ポンドの最初のオファーを提示したという。ブライトンはこの提示額を自分たちの評価額をやや下回るものとみているものの、両クラブの間では前向きな交渉が続いている。
- AFP
ブライトンの野心とのバランス取り
バーバー氏は、いかなる売却もクラブのピッチ上での目標とのバランスを取らなければならないと素早く指摘した。特に、欧州カップ戦が視野に入っている中ではなおさらだ。「我々は常に、その点と、今夜我々が戦っているような大会［ヨーロッパ・カンファレンスリーグ］で競争できるだけの強さをチームが確保していることの両立を図らなければならない」と、バーバー氏はインタビューで付け加えた。
チームの選手層が必要であるにもかかわらず、バーバー氏はそのMFの評価が急上昇していることを認めた。そして最後にこう締めくくった。「現時点でカルロスについて本当に言えることは特にない。ただ、彼は非常に才能ある若いMFであり、我々のために本当に素晴らしい働きをしてくれた。そしてここ数年、世界有数のビッグクラブから関心を集めてきた。今後どうなるか見ていこう」
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