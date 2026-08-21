マンチェスター・ユナイテッドはこの夏、カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの大けがによってキャリックの選択肢が乏しくなったことを受け、中盤センターの強化を明確な最優先事項としている。クラブはすでに市場で動きを見せており、アンドレイ・サントスをチェルシーから4800万ポンドで確保し、さらに経験値を補うため、アストン・ヴィラのユーリ・ティーレマンスに設定されていた3500万ポンドの契約解除条項を行使した。

報道によると、ユナイテッドは現在、バレバに完全に照準を定めており、6000万ポンドに加えて出来高500万ポンドの最初のオファーを提示したという。ブライトンはこの提示額を自分たちの評価額をやや下回るものとみているものの、両クラブの間では前向きな交渉が続いている。



