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ブライトン戦を控えたリヴァプールに新たな負傷者が発生、アリソンが再び離脱
リヴァプール、アリソンの負傷で痛手
負傷の詳細は依然として不明である。特に、スロット監督が金曜日の試合前記者会見で、正ゴールキーパーのコンディションに関する懸念には一切触れなかったことから、なおさらだ。今シーズン、同選手はクラブの全大会で34試合に出場し、13試合で無失点を記録しており、彼の欠場は大きな痛手となる。しかし、事態は急速に展開し、その結果、アメックス・スタジアムで行われるこの一戦において、アリソンは試合登録メンバーから外れることになった。
- AFP
ママルダシュヴィリが後任に就く見通し
アリソンが欠場するため、ゴールマウスにはジョルジ・ママルダシュヴィリが起用される見込みだ。このジョージア代表GKは、今シーズンすでに全大会通算12試合に出場しており、アリソンが以前負傷離脱した際にも代役を務めた経験があるため、スタメン入りは珍しいことではない。
ママルダシュヴィリは以前、アリソンがチャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、ガラタサライ戦を欠場した際にも代役を務めた。その後、トッテナム戦や同トルコチームとの第2戦にはアリソンが復帰したものの、今回の離脱により、重要なプレミアリーグの試合を控えて再びその控え選手に注目が集まっている。
国際撤退が確定
この負傷の影響はアンフィールドにとどまらず、アリソンは今後予定されているブラジル代表の親善試合の招集からも外れることになった。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は早急に代役を探し、フランス戦とクロアチア戦に向けてコリンチャンスのゴールキーパー、ウーゴ・ソウザを招集した。
アリソンは3月の代表戦期間中、セレソン（ブラジル代表）の要となるはずだったが、現在は治療を受けるためマージーサイドに残留することになった。このゴールキーパーは、今シーズン序盤の10月から11月にかけてハムストリングの故障で既に8試合を欠場しており、コンディション面では不本意なシーズンを送っている。
- AFP
リヴァプールのトップ4入りを目指す戦い
現在プレミアリーグの順位表で5位につけているリヴァプールにとって、この負傷のタイミングは決して理想的とは言えない。トップ4争いが激化する中、1ポイントたりとも無駄にできない状況であり、アリソンのような経験と実力を兼ね備えた選手を失うことは、12位の強敵ブライトンを相手に、スロット監督が避けたいと思っていた障害だ。
これまでの報道では、アリソンの軽微な不調は「大したことではない」とされていたが、彼の度重なる欠場は今シーズンの常態になりつつある。シーズンが最も重要な局面を迎える中、サポーターたちは医療スタッフがこのブラジル人選手を一日も早く完全なコンディションに戻してくれることを願っている。
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