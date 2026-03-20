ブライトン戦を控えたリヴァプールに新たな負傷者が発生、アリソンが再び離脱

アリソンが欠場するため、ゴールマウスにはジョルジ・ママルダシュヴィリが起用される見込みだ。このジョージア代表GKは、今シーズンすでに全大会通算12試合に出場しており、アリソンが以前負傷離脱した際にも代役を務めた経験があるため、スタメン入りは珍しいことではない。

ママルダシュヴィリは以前、アリソンがチャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、ガラタサライ戦を欠場した際にも代役を務めた。その後、トッテナム戦や同トルコチームとの第2戦にはアリソンが復帰したものの、今回の離脱により、重要なプレミアリーグの試合を控えて再びその控え選手に注目が集まっている。