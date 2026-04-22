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ブライトン戦に敗れ、114年ぶりの低迷記録を更新したチェルシー。リアム・ロゼニオール監督は怒りを露わにし、選手たちの「許しがたい態度」を強く批判した。
ブルースにとって過去最低の記録
火曜日のプレミアリーグでチェルシーはスコアレスで5連敗し、1912年のタイタニック号沈没以来となるクラブ最悪のトップリーグ連敗記録を更新した。この結果、7位に落ちたブルーズは、1試合多く消化しながらも5位リヴァプールと7ポイント差のチャンピオンズリーグ圏外となった。
アウェー席のファンは下品なチャントで監督を非難。1月にエンツォ・マレスカの後任となったロゼニオール監督は、この夜がプロ生活で最もつらいと語った。この敗戦でブライトンに順位を逆転され6位に後退。ファビアン・フルツェラー率いるブライトンは欧州大会出場に大きく前進した。
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ローゼニオール監督、チームへの忍耐の限界に達する
試合終了のホイッスルが鳴り、動揺を隠せないロゼニオール監督は選手たちの姿勢を痛烈に批判した。 「あらゆる面で、我々の姿勢も含めて、到底許容できるものではなかった」とスカイ・スポーツの取材に語った。「これまで選手たちを擁護してきたが、今夜のパフォーマンスは擁護の余地がない。失点の経緯、負けた1対1の回数、集中力の欠如。今すぐ根本的に変えなければならない」
さらに「プロ意識が欠けていた。本当に辛い夜だ。チェルシーでのキャリアはもちろん、指導者人生でも最も苦しい。今日見た光景は二度と御免だ」と続けた。
怪我の相次ぐ苦境とブライトンの圧倒的な強さ
チェルシーはコール・パーマー、エステヴァオ、ジョアン・ペドロの負傷離脱で苦境に立たされた。彼らの不在でアイデア不足に陥り、ブライトンのハイテンポな攻撃に対応できなかった。フェルディ・カディオグル、ジャック・ヒンシェルウッド、ダニー・ウェルベックのゴールが、この夜「シーガルズ」の優位性を示した。
ロゼニオール監督は、主力不在を言い訳にせず、「鏡を見なければならない。しかし、この事態を擁護はできない。スタメンのうち3、4人を除いて、姿勢も精神も決意も欠けていた」と語った。
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FAカップ準決勝を控え、プレッシャーが高まっている
10億ポンドの戦力を誇るチェルシーが、来季CL出場を逃す危機に立たされている。残るプレミアリーグは4節。すでに失敗の余裕はない。ローゼニオール監督率いるチームは直近8試合で7敗。パリ・サンジェルマンに敗れヨーロッパの舞台からも消えた。
残されたFAカップが、惨憺たるシーズンを救う最後の砦だ。日曜の準決勝リーズ戦は、ローゼニオール監督の去就を左右する。彼は「誰が監督でも、クラブを正しい場所へ戻すために何が必要か議論してきた。大事なのは私ではなく、クラブだ」と語った。 「これは私個人の問題ではない。クラブ全体の問題だ」