火曜日のプレミアリーグでチェルシーはスコアレスで5連敗し、1912年のタイタニック号沈没以来となるクラブ最悪のトップリーグ連敗記録を更新した。この結果、7位に落ちたブルーズは、1試合多く消化しながらも5位リヴァプールと7ポイント差のチャンピオンズリーグ圏外となった。

アウェー席のファンは下品なチャントで監督を非難。1月にエンツォ・マレスカの後任となったロゼニオール監督は、この夜がプロ生活で最もつらいと語った。この敗戦でブライトンに順位を逆転され6位に後退。ファビアン・フルツェラー率いるブライトンは欧州大会出場に大きく前進した。