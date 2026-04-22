AFP
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ブライトン戦に敗れ、114年ぶりの低迷記録を更新したチェルシー。リアム・ロゼニオール監督は怒りを抑えきれず、選手たちの「許しがたい態度」を強く批判した。
ブルースにとって過去最低の記録
火曜日のプレミアリーグでチェルシーはスコアレスで5連敗し、1912年のタイタニック号沈没以来のクラブ最悪記録となった。7位に落ちたブルーズは、1試合多く消化しながらも5位リヴァプールと7ポイント差だ。
アウェー席のファンは監督へ下品なチャントを浴びせた。1月にエンツォ・マレスカ監督の後任となったロゼニオール監督は、この日がプロ生活で最も苦しい夜だったと認めた。この敗戦で、ブライトンはチェルシーを抜き6位に浮上。ファビアン・フルツェラー監督率いるブライトンは欧州大会出場圏を固めた。
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ローゼニオール監督、チームへの忍耐の限界に達する
試合終了のホイッスルが鳴り、動揺を隠せないロゼニオール監督は選手たちの姿勢を痛烈に批判した。 「あらゆる面で許容できない。姿勢も含めてだ」とスカイ・スポーツの取材に語った。「擁護はできない。失点の過程、負けた1対1の回数、集中力の欠如。今すぐ根本的に変える必要がある」
さらに「プロ意識が欠けていた。本当に辛い夜だ。チェルシーでのキャリアはもちろん、指導者人生でも最も苦しい。今日見た光景は二度と味わいたくない」と語った。
怪我の相次ぐ苦境とブライトンの圧倒的な強さ
チェルシーはコール・パーマー、エステヴァオ、ジョアン・ペドロの負傷離脱でさらに苦境に立たされた。彼らの不在でアイデア不足に陥り、ブライトンのハイテンポな攻撃に対応できなかった。フェルディ・カディオグル、ジャック・ヒンシェルウッド、ダニー・ウェルベックのゴールが、この夜「シーガルズ」の優位性を示した。
ロゼニオール監督は、主力の欠如を言い訳にせず、「鏡を見なければならない」と語った。同時に「この状況をしきりに擁護はできない。先発11人のうち3、4人を除いて、姿勢も精神も決意も欠けていた」と嘆いた。
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FAカップ準決勝を控え、プレッシャーが高まっている
10億ポンドの戦力を誇るチェルシーが、来季CL出場を逃す危機に立たされている。残るはリーグ戦4試合で、失速は許されない。ローゼニオール監督の下、直近8試合で7敗し、PSGに敗れて欧州からも姿を消した。
残されたFAカップが、惨憺たるシーズンを救う最後の機会だ。日曜の準決勝でリーズと対戦し、その結果がローゼニオール監督の去就を左右する。彼は「誰が監督でも、クラブを正しい場所へ戻すために何が必要か深く議論してきた。大事なのは私ではなく、このクラブだ」と語った。 「これは私個人の問題ではない。クラブ全体の問題だ」