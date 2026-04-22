火曜日のプレミアリーグでチェルシーはスコアレスで5連敗し、1912年のタイタニック号沈没以来のクラブ最悪記録となった。7位に落ちたブルーズは、1試合多く消化しながらも5位リヴァプールと7ポイント差だ。

アウェー席のファンは監督へ下品なチャントを浴びせた。1月にエンツォ・マレスカ監督の後任となったロゼニオール監督は、この日がプロ生活で最も苦しい夜だったと認めた。この敗戦で、ブライトンはチェルシーを抜き6位に浮上。ファビアン・フルツェラー監督率いるブライトンは欧州大会出場圏を固めた。