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ブライトン戦でチェルシーが劇的な勝利を収めた後、シャビ・アロンソがモイセス・カイセドの負傷について懸念される最新情報を伝えた。
スタンフォード・ブリッジで混乱
『football.london』によると、チェルシーが日曜にブライトン相手に見応えのある4-3の勝利を収めた後、アロンソがモイセス・カイセドの状態について説明した。チェルシーの指揮官は、ロメオ・ラビア、ペドロ・ネト、ジョアン・ペドロの得点によってチームが3点のリードを奪うのを見届けたが、その後はアウェーのブライトンが粘り強い反撃を見せた。
点差が縮まり、チームに安定感が必要となる中、アロンソは残り30分でカイセドを中盤に投入した。しかし、カイセドはわずか13分間しかプレーできず、最終的にはメディカルスタッフが介入し、ピッチから助け出さなければならなかった。
- AFP
負傷による後退の理由が明らかに
バレンティン・バルコは、トンネルへ真っすぐ引き揚げたカイセドに代わって、すぐさま投入された。この早い時間帯での交代によって深刻な問題への懸念が広がったが、アロンソはすぐに、カイセドが試合前から抱えていた打撲を悪化させただけだと明かした。このMFは金曜日にコブハムでのトレーニングに復帰していたが、最終的にはこの激しい一戦のフィジカル面の負荷に対応しきれなかった。この状況について、アロンソは「前回以上ではなかった。彼は慎重だった。本人の感覚はベストではなかった。新たな何かではなかった」と述べた。
コール・パーマーが勝ち点を救う
交代によって戦術面に混乱が生じたにもかかわらず、チェルシーは試合終盤の難しい局面を何とか切り抜けた。ペドロの不用意なオウンゴールによってブライトンが再び試合に戻り、ゴールでデビューを果たしたエミリアーノ・マルティネスには大きなプレッシャーがかかった。アウェーのブライトンが、ホームのチェルシーにとって屈辱的な崩壊を予感させる展開に持ち込みかけたその時、コール・パーマーが自ら打開に乗り出した。パーマーは中盤を真っすぐ突破すると、バルト・フェルブルッヘンの脇を抜く見事なカーブシュートを決めて4点目を奪取。これにより、パスカル・グロスがアディショナルタイムに決めたヘディング弾は慰めの1点にとどまった。
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次に何が予想されるか。
チェルシーは次のプレミアリーグの試合に向けて準備を進める中、守備の脆さを引きずっている時間はほとんどない。今後数日間でメディカルスタッフがカイセドの状態を評価し、出場可能かどうかを判断する。一方、アロンソは移籍期限の終了を待ちながら、いかに最終ラインを引き締めるかを決断しなければならない。なお、エンソ・フェルナンデスには依然として移籍の可能性が強く取り沙汰されている。
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