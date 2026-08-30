ブライトン戦でチェルシーが劇的な勝利を収めた後、シャビ・アロンソがモイセス・カイセドの負傷について懸念される最新情報を伝えた。

『football.london』によると、チェルシーが日曜にブライトン相手に見応えのある4-3の勝利を収めた後、アロンソがモイセス・カイセドの状態について説明した。チェルシーの指揮官は、ロメオ・ラビア、ペドロ・ネト、ジョアン・ペドロの得点によってチームが3点のリードを奪うのを見届けたが、その後はアウェーのブライトンが粘り強い反撃を見せた。

点差が縮まり、チームに安定感が必要となる中、アロンソは残り30分でカイセドを中盤に投入した。しかし、カイセドはわずか13分間しかプレーできず、最終的にはメディカルスタッフが介入し、ピッチから助け出さなければならなかった。