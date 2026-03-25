ブライトンは、好調なブンデスリーガで活躍する10代の選手とその兄の獲得をめぐり、両選手の母親との話し合いが順調に進んだことを受け、チェルシーをリードしている。

兄弟が以前のエージェントと決別したことを受け、移籍市場の動きに新たな弾みがついた。この動きを受けて、かつてウェストハムに在籍していたケルンのスカウト責任者ティム・シュタイデンに、イングランドの複数の強豪クラブから接触があった。『Sport Bild』紙によると、シュタイデンに接触したとされるチェルシーやマンチェスター・シティをはじめ、ブンデスリーガの巨人バイエルン・ミュンヘンなど、トップクラブ各社がこの若き選手の急成長を注視している。

プレッシャーが高まる中、スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは、クラブがこの状況について全く焦っていないと強調している。クラブは、現在の代表戦期間を利用して、移籍の可能性に関する明確な内部戦略を固め、交渉における最終的な譲歩ラインを決定する計画だ。