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ブライトンは、好調なブンデスリーガで活躍する10代の選手とその兄の獲得をめぐり、両選手の母親との話し合いが順調に進んだことを受け、チェルシーをリードしている。
ブライトン、ケルンのウイング選手獲得に向け最終オファーを提示
『Sport Bild』によると、ブライトンはエル・マラに向けて新たなオファーを準備している。この海辺のクラブは9ヶ月間にわたり同選手の一家を注視しており、これまでのオファーが拒否されたことを受け、最大3500万ユーロに加え、成績連動型ボーナスを含む提案を提出する準備を整えている。これが実現すれば、ケルンにとってクラブ史上最高額の移籍金となる。 イングランドのクラブには明確な優位性がある。同クラブは、このウイング選手とその20歳の弟マレク選手の両方を獲得することに興味を示している唯一のクラブだからだ。さらに、最近選手たちの代理人を引き継ぎ、資産管理会社を設立した母親のサブリナも、すでに交渉にゴーサインを出している。
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プレミアリーグの強豪クラブが移籍争いに参戦
兄弟が以前のエージェントと決別したことを受け、移籍市場の動きに新たな弾みがついた。この動きを受けて、かつてウェストハムに在籍していたケルンのスカウト責任者ティム・シュタイデンに、イングランドの複数の強豪クラブから接触があった。『Sport Bild』紙によると、シュタイデンに接触したとされるチェルシーやマンチェスター・シティをはじめ、ブンデスリーガの巨人バイエルン・ミュンヘンなど、トップクラブ各社がこの若き選手の急成長を注視している。
プレッシャーが高まる中、スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは、クラブがこの状況について全く焦っていないと強調している。クラブは、現在の代表戦期間を利用して、移籍の可能性に関する明確な内部戦略を固め、交渉における最終的な譲歩ラインを決定する計画だ。
巨額の評価額の中で期待値を管理する
ケルンは、2030年まで続く長期契約でこの貴重な戦力を確保しており、特に契約に買取り条項が含まれていないという点で、交渉において強固な立場にある。獲得を希望するクラブは、クラブが提示する評価額を全額支払わなければならない。ケスラーは、クラブの戦略をめぐる激しい憶測について言及し、次のように述べた。「我々は、サイードの成長を確信しており、彼に対する明確な計画を持っているため、シーズン前に意図的に彼を長期契約でクラブに縛り付けたのだ。 同時に、市場関連の事柄に対処することも我々の業務の一部だ。我々はこれを真剣に、かつ必要な冷静さを持って行っている。我々にとって重要なのは、サイードが我々のスポーツコンセプトの重要な一翼を担っているという点であり、彼がFCケルンでその道を歩み続けることを期待している。」
監督はピッチ上での成長に注力している
3500万ユーロという移籍金が話題を独占しているが、ケルンのルカス・クヴァスニオク監督は、この有望選手のサッカー選手としての成長に注力し続けている。 この攻撃的選手は、主に途中出場の切り札として起用されながらも10ゴールを挙げるなど、実り多いシーズンを送っている。クヴァスニオク監督は忍耐の重要性を強調し、次のように説明した。「結局のところ、重要なのは常に選手自身だ。サイード・エル・マラをチーム全体の戦術にどう組み込み、同時に彼を励まし、挑戦させ続けるかということだ。なぜなら、彼は紛れもなく素晴らしい才能の持ち主だからだ。 「過去において、我々はその点でまずまずの仕事を成し遂げてきたと思う。トレーニングのピッチで私が目にするのは、この若者が数多くの要素において向上しようという意欲を十分に持っているということだ。もし彼が向上心を持っていなければ致命的だろう。なぜなら、19歳という年齢では当然ながら完璧ではないのだから。」