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ブライトンは、トッテナムからセンターバックのヤン・ポール・ファン・ヘッケ獲得へ2度のオファーを拒否した後、3000万ポンドのオファーを提示した。
ブライトン、ヴスコヴィッチ獲得へ動き加速
『The Athletic』によると、ブライトンはトッテナムのDFヴスコヴィッチ獲得へ3000万ポンドの正式オファーを提示した。欧州カップ戦出場を決めた「シーガルズ」は、戦力強化の一環として19歳のクロアチア人センターバックを最優先ターゲットとしている。
ハンブルクへのレンタル移籍ではブンデスリーガ28試合で6得点を挙げ、周囲を驚かせた。本人もブライトン移籍が成長に最適だと前向きに捉えているという。
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ブライトンは、トッテナムがファン・ヘッケに興味を示していることを認めた。
この動きで、ブライトンとトッテナムの間で続く移籍噂に新展開。両クラブは守備補強を協議中だ。ブライトンのポール・バーバーCEOは、トッテナムがファン・ヘッケにオファーしたと認めた。バーバー氏によると、ブライトンはオランダ代表DFに対し、スパーズからのオファーを2度拒否したという。
クラブは7000万ポンドの評価額を提示し、来季の多戦線を見据えて戦力維持を優先している。
スパーズは難しい決断を迫られている。
トッテナムは不本意なシーズンを終え、守備課題の解決のためヴァン・ヘッケに関心を示している。しかし、ブライトンの姿勢が補強計画を複雑にしている。
さらに、トップチーム未出場の10代DFヴスコヴィッチの将来性をどう評価するか、また、ミッキー・ファン・デ・ヴェンと移籍噂のあるクリスティアン・ロメロの去就も不透明で、判断はさらに複雑だ。
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ヴスコヴィッチが将来を考える
ヴスコヴィッチは2026年W杯クロアチア代表で遠征中であり、去就の決断は大会後に持ち越しとみられる。欧州各地が注目する中、ブライトンが獲得競争で優位と報じられている。
トッテナムにとって、今後数週間は極めて重要だ。ヴスコヴィッチの去就はヴァン・ヘッケ獲得にも影響するため、クラブは短期的な守備補強と長期計画のバランスを模索している。