ブライトンは、トッテナムからセンターバックのヤン・ポール・ファン・ヘッケ獲得へ2度のオファーを拒否した後、3000万ポンドのオファーを提示した。

『The Athletic』によると、ブライトンはトッテナムのDFヴスコヴィッチ獲得へ3000万ポンドの正式オファーを提示した。欧州カップ戦出場を決めた「シーガルズ」は、戦力強化の一環として19歳のクロアチア人センターバックを最優先ターゲットとしている。

ハンブルクへのレンタル移籍ではブンデスリーガ28試合で6得点を挙げ、周囲を驚かせた。本人もブライトン移籍が成長に最適だと前向きに捉えているという。