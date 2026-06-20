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Austria v Kazakhstan - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ブライトンは、イタリアのチームをセリエAに昇格させた主将のセンターバックを、600万ユーロの契約解除条項で獲得する見込みだ。

ブライトン
プレミアリーグ
ミヒャエル・スヴォボダ
ヴェネツィア
セリエ B
セリエ A
移籍情報

ブライトンは、ヴェネツィアの主将ミヒャエル・スヴォボダの契約解除条項を発動へ。オーストリア人センターバックは、イタリアでの活躍でチームを1部昇格に導き、プレミアリーグ移籍が確実視されている。

  • ブライトン、オーストリア人DFの獲得に迅速に動いた

    ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ブライトンはDFスヴォボダを獲得する方針を決め、契約合意間近。昇格チームの主将である27歳には600万ユーロの違約金が支払われる見込み。

    昨季は公式戦30試合で3得点2アシストを記録し、チームをセリエB優勝に導いた。2024-25シーズンのセリエA降格からすぐにトップリーグへ復帰させる原動力となった。

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  • Venezia v Atalanta - Serie AGetty Images Sport

    ヴェネツィア、昇格争いの主力を失う

    スヴォボダの退団はヴェネツィアに大きな痛手だ。守備の要でありロッカールームのリーダーでもある彼の不在は、イタリア1部リーグの厳しい戦いに備えるジョヴァンニ・ストロッパ監督率いるチームに大きな穴を残す。

    後任探しへ、クラブは即座に補強に乗り出す見込みだ。報道によると、月曜日から複数選手の獲得を計画しているという。

  • スヴォボダ、プレミアリーグへの挑戦を選ぶ

    セリエBでの活躍で多くのクラブからオファーを受けたスヴォボダは、イングランドサッカーの魅力を拒めなかった。ブンデスリーガのクラブも関心を示したが、世界で最も注目されるリーグで力を試したいという思いがブライトン移籍を決めた。

    ハンブルガーSVやボルシア・メンヒェングラートバッハも関心を示したが、最終的にはアメックス・スタジアムでのプロジェクトが最も魅力的だと判断された。 

  • Brighton & Hove AlbionGetty Images

    ブライトン、欧州大会を控え戦力を強化

    ブライトンは昨季8位に入り、来季のUEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得した。国内と欧州の試合に備え、さらに戦力を強化する方針だ。

    クラブにとって2度目の欧州の舞台となる。23-24シーズンのヨーロッパリーグではグループステージを突破したが、ローマに敗れて16強止まりだった。