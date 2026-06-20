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ブライトンは、イタリアのチームをセリエAに昇格させた主将のセンターバックを、600万ユーロの契約解除条項で獲得する見込みだ。
ブライトン、オーストリア人DFの獲得に迅速に動いた
ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ブライトンはDFスヴォボダを獲得する方針を決め、契約合意間近。昇格チームの主将である27歳には600万ユーロの違約金が支払われる見込み。
昨季は公式戦30試合で3得点2アシストを記録し、チームをセリエB優勝に導いた。2024-25シーズンのセリエA降格からすぐにトップリーグへ復帰させる原動力となった。
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ヴェネツィア、昇格争いの主力を失う
スヴォボダの退団はヴェネツィアに大きな痛手だ。守備の要でありロッカールームのリーダーでもある彼の不在は、イタリア1部リーグの厳しい戦いに備えるジョヴァンニ・ストロッパ監督率いるチームに大きな穴を残す。
後任探しへ、クラブは即座に補強に乗り出す見込みだ。報道によると、月曜日から複数選手の獲得を計画しているという。
スヴォボダ、プレミアリーグへの挑戦を選ぶ
セリエBでの活躍で多くのクラブからオファーを受けたスヴォボダは、イングランドサッカーの魅力を拒めなかった。ブンデスリーガのクラブも関心を示したが、世界で最も注目されるリーグで力を試したいという思いがブライトン移籍を決めた。
ハンブルガーSVやボルシア・メンヒェングラートバッハも関心を示したが、最終的にはアメックス・スタジアムでのプロジェクトが最も魅力的だと判断された。
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ブライトン、欧州大会を控え戦力を強化
ブライトンは昨季8位に入り、来季のUEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得した。国内と欧州の試合に備え、さらに戦力を強化する方針だ。
クラブにとって2度目の欧州の舞台となる。23-24シーズンのヨーロッパリーグではグループステージを突破したが、ローマに敗れて16強止まりだった。