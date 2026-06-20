ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ブライトンはDFスヴォボダを獲得する方針を決め、契約合意間近。昇格チームの主将である27歳には600万ユーロの違約金が支払われる見込み。

昨季は公式戦30試合で3得点2アシストを記録し、チームをセリエB優勝に導いた。2024-25シーズンのセリエA降格からすぐにトップリーグへ復帰させる原動力となった。