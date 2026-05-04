スカイ・スポーツによると、ブライトンはフルツェラー監督と新たな長期契約を結んだ。これはアメックス・スタジアムでのプロジェクトへのクラブの継続的なコミットメントを示すもの。新契約は、同監督がクラブにもたらした安定感と戦術的な独自性を評価した結果だ。

元ザンクト・パウリ監督で、欧州屈指の若手指揮官とされる彼は2024年夏に就任。当初の契約は2027年までだったが、今回の早期延長はクラブが彼の下で継続性を重視している証だ。