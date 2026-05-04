AFP
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ブライトンはファビアン・フルツェラー監督と長期契約延長で合意。欧州カップ戦出場権を争う中での決断だ。
ハーゼラー・プロジェクトへの取り組み
スカイ・スポーツによると、ブライトンはフルツェラー監督と新たな長期契約を結んだ。これはアメックス・スタジアムでのプロジェクトへのクラブの継続的なコミットメントを示すもの。新契約は、同監督がクラブにもたらした安定感と戦術的な独自性を評価した結果だ。
元ザンクト・パウリ監督で、欧州屈指の若手指揮官とされる彼は2024年夏に就任。当初の契約は2027年までだったが、今回の早期延長はクラブが彼の下で継続性を重視している証だ。
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交渉は迅速に決着した
ブライトンの選手にはピッチ内外問わず欧州強豪からの関心が多いが、クラブは迅速に対応し不透明感を払拭した。フルツェラーとプレミアリーグクラブとの交渉はすでに合意に達しており、正式署名は間近だ。
迅速な交渉は双方の信頼を示す。フルツェラーは自身の攻撃的なサッカー観に合う環境を得て、クラブ側も効率運営を維持できる理想の人物と見る。
欧州大会出場権を目指して
契約延長は重要な時期に発表された。35試合を終え、ブライトンは8位で欧州カップ戦出場圏を争っている。終盤戦を前に、フルツェラー監督の続投は選手にもファンにも大きな後押しとなる。
ロベルト・デ・ゼルビの後任として、彼はプレミアリーグの激しい競争の中でもチームを上位に留めている。戦術哲学を一貫して保ちつつ若手を融合させる手腕が、彼の大きな特徴だ。
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プレミアリーグ史上最年少の常任監督
33歳のフルツェラーはプレミアリーグ史上最年少の常任監督となった。ドイツ2部から世界最高リーグへ移行し、戦術的な成熟度を示した彼の台頭は彗星のようだ。
ブライトンは長期契約で他クラブの引き抜きを防ぎ、監督に功績を築く基盤を与える。公式発表が迫る中、注目は再びピッチに戻り、シーガルズの欧州での活躍が期待される。