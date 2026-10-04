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翻訳者：
ブライトンのCEOポール・バーバーが強調、「後継計画がしっかりしているため、ファビアン・ヒュルツェラーや主力選手を失うことを恐れていない」
ブライトン、関心の高まりにも冷静さを維持
リーグテーブルで3位に浮上したことを受け、アメックス・スタジアムの首脳陣は、実績あるクラブからの移籍への関心に十分耐える構えを見せている。今後の主力流出の可能性について語ったバーバーは、体系立てられた内部計画こそがクラブのスポーツプロジェクトの礎であり続けると強調した。その冷静な確信は爆発的な好調ぶりを支えており、ブライトンは王者アーセナルを3-0で一蹴し、さらにマンチェスター・ユナイテッドを退けてEFLカップ16強入りを決めた。
スカウティングとレジリエンスを基盤に築かれたモデル
サウスコーストのクラブは、ピッチ上で成功を収めれば、その選手層やバックルームスタッフが必然的に欧州の強豪クラブの関心を集めることになると認めている。この現実について、バーバーは『Sky Sports News』にこう説明した。「我々が良い結果を出すのは、選手やコーチたちが良い仕事をしているからだ。そしてそうなれば、彼らが誰かのレーダーに入るのは当然のことだ。我々はこれまでにも何度もそのサイクルを経験してきたが、それが我々のモデルだ。我々はそれを恐れていない。ピッチ内外で後継計画を整えている」
欧州への野望とイングランド勢の優位性
ブライトンは国内での戦いと並行し、カンファレンスリーグで欧州のタイトル獲得にも明確に照準を合わせている。2025年のチェルシー、2026年のクリスタル・パレスと、イングランド勢が連覇を果たした流れに続くことを目指している。
そうした目標について、バーバーは次のように付け加えた。「クラブもスタッフも、これまで多くのことを経験してきた。今年何かを勝ち取る神聖な権利が自分たちにあるわけではないが、誰もがその実現に向けて非常に懸命に取り組んでいる。そのようなプレッシャーを自分たちにかけたいとは思わないが、この大会だけでなく、ヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグでもイングランドのクラブがいかに良い結果を残してきたかは認識している。
「プレミアリーグのクラブである以上、期待は伴う。より良い資源や、あるいはより良い選手を持っているかもしれないが、それで結果が保証されるわけではない。勝ち取らなければならない」
- Getty Images Sport
2026-27シーズンでタイトル獲得を目指す
ブライトンにとって当面の最優先事項は、代表ウィーク後に国内サッカーが再開した際、リーグ最多の16ゴールを生み出している得点力を維持することだ。際立った貢献を見せているマクシム・デ・クーパー、チャラランポス・コストゥラス、マリック・ヤルクイェ、そして9月の月間最優秀選手パスカル・グロスの継続的な安定感が鍵を握る。
クラブの基盤の強靭さは、1月の移籍市場の接近に加え、国内カップ戦と欧州での戦いが重なる過密日程の中で、厳しい試練にさらされることになる。
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