ブライトンは国内での戦いと並行し、カンファレンスリーグで欧州のタイトル獲得にも明確に照準を合わせている。2025年のチェルシー、2026年のクリスタル・パレスと、イングランド勢が連覇を果たした流れに続くことを目指している。

そうした目標について、バーバーは次のように付け加えた。「クラブもスタッフも、これまで多くのことを経験してきた。今年何かを勝ち取る神聖な権利が自分たちにあるわけではないが、誰もがその実現に向けて非常に懸命に取り組んでいる。そのようなプレッシャーを自分たちにかけたいとは思わないが、この大会だけでなく、ヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグでもイングランドのクラブがいかに良い結果を残してきたかは認識している。

「プレミアリーグのクラブである以上、期待は伴う。より良い資源や、あるいはより良い選手を持っているかもしれないが、それで結果が保証されるわけではない。勝ち取らなければならない」