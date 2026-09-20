ベテラン司令塔は、アメリカン・エクスプレス・コミュニティ・スタジアムでの際立ったパフォーマンスの後、この知らせを共有することを選んだ。そこで彼はブライトンがアーセナルに3-0の快勝を収めるのに貢献した。グロスはこの勝利の立役者となり、自ら先制点を挙げた後、さらにアシストも記録してアーセナルの苦境を深めた。

今回の発表のタイミングは、プレミアリーグ開幕後のグロスの並外れた好調ぶりを踏まえると、とりわけ感慨深いものだ。グロスはここまでわずか5試合で3得点4アシストを記録しており、その中にはミケル・アルテタ率いるアーセナル戦で均衡を破る18メートルの見事な一撃も含まれている。だが、この国内での成功も、今後のネーションズリーグに向けてドイツ代表の新監督ユルゲン・クロップが最初に選んだメンバーに入るには十分ではなかった。