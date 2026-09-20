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ブライトンのベテラン、パスカル・グロスがドイツ代表引退を発表。アーセナルを3-0で圧倒した見事な勝利をけん引した後に決断した。
プレミアリーグでの圧巻のプレーの後、代表引退へ
ベテラン司令塔は、アメリカン・エクスプレス・コミュニティ・スタジアムでの際立ったパフォーマンスの後、この知らせを共有することを選んだ。そこで彼はブライトンがアーセナルに3-0の快勝を収めるのに貢献した。グロスはこの勝利の立役者となり、自ら先制点を挙げた後、さらにアシストも記録してアーセナルの苦境を深めた。
今回の発表のタイミングは、プレミアリーグ開幕後のグロスの並外れた好調ぶりを踏まえると、とりわけ感慨深いものだ。グロスはここまでわずか5試合で3得点4アシストを記録しており、その中にはミケル・アルテタ率いるアーセナル戦で均衡を破る18メートルの見事な一撃も含まれている。だが、この国内での成功も、今後のネーションズリーグに向けてドイツ代表の新監督ユルゲン・クロップが最初に選んだメンバーに入るには十分ではなかった。
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グロス、自ら退く決断を説明
グロスは、ワールドカップ終了後に代表活動から退く決断を内々に下していたことを明かした。クロップ体制の下でチームが新時代へ進む中、ドイツの次世代の才能がその役割を引き継ぐことを望んでいると語った。このMFは、オンライン上での発信の場がないためこれまで公には表明していなかったものの、自身の考えはすでに固まっていたと述べた。
「公式には、私はソーシャルメディアをやっていないので引退を発表していないが、すでに引退している。自分にとってはワールドカップ後ですべてが終わった。新しい世代の幸運をただただ願い、彼らのために祈っている時だと思う」と、グロスは『Sky Germany』に語った。
遅咲きの国際舞台での開花を振り返る
グロスのドイツ代表での歩みは比較的短かったが、プロフェッショナルな姿勢と技術面での安定感が際立つものだった。DFBにとって混乱の時期に代表デビューを果たし、2023年9月にハンジ・フリック体制下で日本に1-4で大敗した試合で初出場した。ドイツ代表の一員としての最後の貢献はワールドカップのグループステージでのことで、エクアドルに1-2で敗れた試合に後半から途中出場した。
その失望の残る結果で国際キャリアは終わったものの、グロスは代表チームの進む方向性について前向きな姿勢を保っている。「クラブでは今でもサッカーをするのが楽しい。でもドイツでは変化が起きていて、それは良いことでもある。彼らの成功を願っている」とグロスは語った。
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ブライトンとプレミアリーグに焦点を当てている
代表でのキャリアに区切りがついた今、グロスはブライトンの野心的な戦いに全力を注ぐことができる。アーセナル戦の勝利により、ブライトンは順位表で有利な位置につけ、クラブが引き続き彼の経験に頼る判断の正しさがさらに裏づけられた。セットプレーと流れの中の両方で試合に影響を与えるグロスの能力はいまなお衰えておらず、そのことは3-0とするチェマ・アンドレスのゴールをアシストした場面でも示された。ブライトンのロッカールームにおける彼のリーダーシップは、熾烈なプレミアリーグのシーズンを戦い抜き、再び欧州大会出場を目指すうえで極めて重要になる。
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