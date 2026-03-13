「騒ぎを起こしたかったわけじゃない。ただ、自分の気持ちを伝えたいだけだったんだ」と、ハルツェラーはこの騒動について語った。

「彼らが成し遂げたこととは何の関係もない。彼らの功績は素晴らしい。私にとってアルテタは世界最高の監督の一人であり、ロールモデルだ。だが、自分の意見を隠さず、はっきりと言うことは重要だ。たとえ小さなクラブであってもね」

彼はさらにこう付け加えた。「アーセナルの皆に対して深い敬意を抱いていると、彼にメッセージを送った。もし彼らがプレミアリーグを制覇すれば、間違いなくそれに値するだろう。ただ、あれは単に感情的になってしまっただけで、私は自分の信念や意見に忠実な人間だ。大きな騒ぎになったが、自分の意見を貫くことは重要だ――とはいえ、ミケルには（彼に対して）深い敬意を抱いていると伝えた。私たちの間に何ものも立ちはだかるべきではないし、仕事は続いていく。」