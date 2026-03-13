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ブライトンのファビアン・フルツェラー監督、アーセナルの「時間稼ぎ」への批判を受けてミケル・アルテタ監督とのメッセージのやり取りを明かす
公の批判に対する私的な謝罪
「騒ぎを起こしたかったわけじゃない。ただ、自分の気持ちを伝えたいだけだったんだ」と、ハルツェラーはこの騒動について語った。
「彼らが成し遂げたこととは何の関係もない。彼らの功績は素晴らしい。私にとってアルテタは世界最高の監督の一人であり、ロールモデルだ。だが、自分の意見を隠さず、はっきりと言うことは重要だ。たとえ小さなクラブであってもね」
彼はさらにこう付け加えた。「アーセナルの皆に対して深い敬意を抱いていると、彼にメッセージを送った。もし彼らがプレミアリーグを制覇すれば、間違いなくそれに値するだろう。ただ、あれは単に感情的になってしまっただけで、私は自分の信念や意見に忠実な人間だ。大きな騒ぎになったが、自分の意見を貫くことは重要だ――とはいえ、ミケルには（彼に対して）深い敬意を抱いていると伝えた。私たちの間に何ものも立ちはだかるべきではないし、仕事は続いていく。」
- AFP
アルテタが和解の申し出に応じる
アーセナル対エバートンの一戦を前に語ったアルテタ監督は、メッセージを受け取ったことを認めたものの、やり取りの具体的な内容については、いつものように口を閉ざした。 このスペイン人監督は、過去の確執を水に流すことに満足している様子で、直接連絡を取ってきたブライトンの監督の度量を称賛した。両者の間の緊張は試合中にも見て取れ、タイトル争いにおいて重要な結果を求めようとするアーセナルに対し、ピッチサイドの観戦者たちは少なくとも一度は激しい口論があったと指摘していた。
「いや、それは個人的な会話だ」と、メッセージについて問われたアルテタは答えた。 「もちろん、彼は以前の発言の一部を公にしています。それは彼の人柄について多くの良いことを物語っています。その点は評価しています。それ以外については、彼は素晴らしい監督だと思います。ブライトンでの彼の仕事は本当に、本当に素晴らしい。それでいいんです」当初、フルツェラーが「勝利を目指したのは一方のチームだけだった」と示唆したと伝えられた際、アルテタはただ「なんという驚きだ」と答えただけだった。
「ダークアーツ」をめぐる議論は続いている
フルツェラーの不満の核心は、審判団が時間の浪費やセットプレー時の妨害行為に対処する姿勢に一貫性がないと彼が感じている点にある。彼は以前、誰もその問題に気づいていないと主張していたが、アーセナルがリードしている状況でコーナーキックを得る際、キックを蹴るだけで1分以上を費やすことがあるのだ。
こうした「ダークアーツ」への注目は、アルテタ監督率いるチームが攻撃的なセンスに加え、効率性と守備の堅さを重視してきたため、シーズンを通してアーセナルに付きまとってきた。
- AFP
レースの真っ最中に意見を交わす
メッセージのやり取りがあったにもかかわらず、両監督は試合中の戦術に関する倫理観について依然として見解の相違を抱いているようだ。フルツェラー監督は、口調は礼儀正しかったものの、根本的な問題については必ずしも意見が一致しなかったことを認めた。「ええ、有意義な意見交換ができました」と、このドイツ人指揮官は付け加えた。「彼は彼の意見を述べ、私も私の意見を述べました。それがサッカーというものです。誰もが自分の立場を主張するのですから」。
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