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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、アメックスでアーセナルを粉砕した“オールドスクール”な秘策を明かす
シーガルズにしてやられた
現プレミアリーグ王者は無敗のままサウスコーストに乗り込んだが、執拗なホームチームに完全に圧倒された。ブライトンの勝利がまったく想定外だったわけではないが、その一方的な大勝の規模は多くの人々を驚かせ、精彩を欠く相手を容赦なく打ち砕いた。
複雑な現代的システムだけに頼ったのではなく、この勝利の土台となったのは根本的な闘争心だった。ブライトンはあらゆる局面で相手を上回り、序盤から主導権を握って記憶に残る勝ち点3を手にした。ホームチームはアグレッシブさと強度を基盤としたゲームプランを遂行し、王者にとって対処しきれないものとなった。
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小さな戦いに勝つ
talkSPORTの取材に応じたヒュルツェラーは、基本の徹底がチームの成功の土台になったと明かした。「自分たちのやるべきことにしっかり集中した。まずは小さな勝負に勝つことを目指したんだ」と同監督は説明した。「最初のヘディングに勝つ。最初のタックルに勝つ。最初のスローインに勝つ。最初のコーナーに勝つ」
「少し古風に聞こえるかもしれないが、本当にそれが自分たちのアプローチだった。こうした小さな勝負に勝てば、試合に入り込めるようになり、より大きなチャンスを作れる。小さな勝負に勝てば選手たちは自信を深め、自己信頼を育み、互いを本当に信頼できるようになる」
このアグレッシブな姿勢は、立ち上がりからアウェーのアーセナルを完全に不意打ちにした。苛立ちをにじませたミケル・アルテタも、序盤の攻防で自分たちが上回られたことを認め、ブライトンの立ち上がりの強い意欲に対抗できなかったと認めた。「彼らは勝利に値したし、我々にとって大きな教訓だ」とアーセナルの指揮官は認めた。「最初のスローインからそれを感じ取れた。あまりにも明白だった」
「既成勢力に挑む」
勝利の内容は圧倒的だったが、ヒュルツェラー監督はこのパフォーマンスを完璧とは評さず、こうしたインパクトのある勝利を常態化させるようチームに求めた。33歳の指揮官は、時折起こす番狂わせにとどまらず、継続的に上位争いへ加わるチームへと押し上げる決意を固めている。「完璧な試合だったか？ 完璧な試合だったとは言わない。改善すべきことはある」とヒュルツェラー監督は語った。「全体として、今の僕たちの課題は、こうした特別なパフォーマンスを普通のものにすることだ」
その野心を支えているのは、ボールを持っていない時でも一切妥協しない仕事量であり、それによって相手に自分たちの意志を押しつけられるようになるという考えだ。「僕たちにはこんなフレーズがある。『既存の体制に挑戦したい』というものだ」と同監督は続けた。「既存の体制に挑戦するというのは、1試合だけで彼らに挑むことを意味しない。彼らと対戦していない時であっても挑戦しなければならない。パフォーマンスを継続していかなければならない」
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勢いを維持すること
ブライトンにとって今後の課題は、このレベルのパフォーマンスを毎週安定して発揮し続けることにある。リーグ屈指の強豪を粉砕できることを証明した今、ブライトンはこの「古き良き」強度をチームの基準として定着させなければならない。このアグレッシブさを再現できるかどうかが、今季のプレミアリーグの序列を本当に崩せるかを左右する。
一方のアーセナルは、完全に走り負けたことを受けて、早急に見つめ直す時期を迎えている。アルテタは、自らの王者がいかに簡単にピッチ上で圧倒されたのかに対処し、その強度を取り戻す方法を見いださなければならない。アーセナルがタイトル防衛を成功させるためには、相手に主導権を握らせるような精彩を欠いたパフォーマンスを二度と許されない。
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