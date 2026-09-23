talkSPORTの取材に応じたヒュルツェラーは、基本の徹底がチームの成功の土台になったと明かした。「自分たちのやるべきことにしっかり集中した。まずは小さな勝負に勝つことを目指したんだ」と同監督は説明した。「最初のヘディングに勝つ。最初のタックルに勝つ。最初のスローインに勝つ。最初のコーナーに勝つ」

「少し古風に聞こえるかもしれないが、本当にそれが自分たちのアプローチだった。こうした小さな勝負に勝てば、試合に入り込めるようになり、より大きなチャンスを作れる。小さな勝負に勝てば選手たちは自信を深め、自己信頼を育み、互いを本当に信頼できるようになる」

このアグレッシブな姿勢は、立ち上がりからアウェーのアーセナルを完全に不意打ちにした。苛立ちをにじませたミケル・アルテタも、序盤の攻防で自分たちが上回られたことを認め、ブライトンの立ち上がりの強い意欲に対抗できなかったと認めた。「彼らは勝利に値したし、我々にとって大きな教訓だ」とアーセナルの指揮官は認めた。「最初のスローインからそれを感じ取れた。あまりにも明白だった」



