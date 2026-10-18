日曜日、アメックス・スタジアムのブライトン＆amp;ホーヴ・アルビオンのファンは、プレミアリーグの歴史に残る一幕を目撃した。ライバルのクリスタル・パレスとのダービー序盤、ゴメスがセンターライン付近から驚異的なスーパーゴールを決めたのだ。今後何年にもわたって語り継がれるであろう一撃だった。

そのシュートには卓越した技術が詰まっていた。アダム・ウォートンがボールを失い、オリバー・ボスカリからパスを受けたMFは、ワンタッチで態勢を整えて振り向く。パレスのGKワルテル・ベニテスがゴールラインから大きく前に出ているのを見逃さず、51メートルの距離から力強く、狙い澄ましたシュートを放った。