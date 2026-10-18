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ブライトンのディエゴ・ゴメスがハーフウェーラインから驚異のゴール！チームはクリスタル・パレス相手にゴールラッシュ
アメックスでの、まさに大胆不敵な瞬間
日曜日、アメックス・スタジアムのブライトン＆amp;ホーヴ・アルビオンのファンは、プレミアリーグの歴史に残る一幕を目撃した。ライバルのクリスタル・パレスとのダービー序盤、ゴメスがセンターライン付近から驚異的なスーパーゴールを決めたのだ。今後何年にもわたって語り継がれるであろう一撃だった。
そのシュートには卓越した技術が詰まっていた。アダム・ウォートンがボールを失い、オリバー・ボスカリからパスを受けたMFは、ワンタッチで態勢を整えて振り向く。パレスのGKワルテル・ベニテスがゴールラインから大きく前に出ているのを見逃さず、51メートルの距離から力強く、狙い澄ましたシュートを放った。
- AFP
ゴメスにとって統計上大きな意味を持つ一撃
ゴールの美しさだけでなく、その記録もイングランドのトップリーグでいかに珍しい一撃だったかを物語っている。ゴメスが51メートルから決めたゴールは、公式記録上、ここ10年近くで最も遠い位置から生まれたプレミアリーグの得点だ。2017年11月にエヴァートンのウェイン・ルーニーがウェストハム・ユナイテッド戦で58メートルから決めて以来、最長距離からのゴールとなった。
この見事な一撃は、ゴメスにとって今季初ゴールとなった。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームでは、すでに2アシストを記録している。パラグアイ出身の右MFは、1月にMLSのインテル・マイアミから加入して以来、ブライトンの主力に定着。66試合で12得点を挙げている。
ブライトンが容赦ない3つの打撃を与える
ハーフウェーラインからの豪快なゴールは、試合の勝負を事実上決した圧巻の10分間を象徴する一撃だった。ブライトンの攻勢は早くから始まった。クリスタル・パレスのDFジェイディー・カンヴォットが誤ってヘディングで自陣のゴールにボールを入れ、ホームのブライトンが先制した。
クリスタル・パレスにとっては、2点目からわずか3分後にヤシン・アヤリがゴール隅に決め、3-0とされたことで苦境がさらに深まった。この立て続けの得点により、ブライトンはプレミアリーグ史上、10分間で3得点を挙げた9チーム目となった。2023年4月のトッテナム戦でニューカッスル・ユナイテッドが達成して以来、初めての快挙だ。
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コストゥラスが4点目を決め、ブライトンが躍動
ブライトンは後半序盤も攻撃の手を緩めず、49分にハラランポス・コストゥラスが4点目を挙げた。圧倒的な戦いぶりは、今季のブライトンの目覚ましい勢いを物語っている。試合前の時点で、ブライトンは勝ち点13でプレミアリーグ3位につけていた。ここで勝利すれば、ヒュルツェラー監督率いるチームは暫定的にアーセナルを抜いて2位に浮上し、首位マンチェスター・シティとの差を勝ち点5に縮めることになる。
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