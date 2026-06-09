ブライトンのスター、カルロス・バレバがマンチェスター・ユナイテッドの選手たちと移籍の可能性について話し合っている。

ブライトンのMFカルロス・バレバは、マンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性について数名の選手と話し合った。1年以上前から注目される22歳の彼は、シーズン最終戦のアメックス・スタジアムでの3-0の勝利後、ブルーノ・フェルナンデスとマテウス・クーニャと会話した。

英紙『ザ・サン』によると、試合終了直後、バレビアはベンチにいたクニャのもとへ直行し、トンネル付近で長時間会話した。クニャはウルヴァーハンプトン時代にバレビアと2度対戦しており、彼を高く評価している。

その後、ミックスゾーンで取材を受けるバレバを、ユナイテッドの左SBドルグが注目していた。しかし「ユナイテッドはバレバを獲得すべきか」と突然問われたドルグは、明確な回答を避けた。



