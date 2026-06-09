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Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL
Mohamed Saeed

翻訳者：

ブライトンのスター、カルロス・バレバがマンチェスター・ユナイテッドの選手たちと移籍の可能性について話し合っている。

カルロス・バレバ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
ブライトン
移籍情報

マンチェスター・ユナイテッドがブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの主軸カルロス・バレバの獲得競争を激化させている。報道では、このMFはユナイテッドの複数選手と接触済みだという。カメルーン代表のバレバはオールド・トラッフォードのスカウトが以前から注目する選手で、今回の動きは今夏の移籍の可能性を高めている。

  • MFがユナイテッドのスター選手たちと会談

    ブライトンのMFカルロス・バレバは、マンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性について数名の選手と話し合った。1年以上前から注目される22歳の彼は、シーズン最終戦のアメックス・スタジアムでの3-0の勝利後、ブルーノ・フェルナンデスとマテウス・クーニャと会話した。

    英紙『ザ・サン』によると、試合終了直後、バレビアはベンチにいたクニャのもとへ直行し、トンネル付近で長時間会話した。クニャはウルヴァーハンプトン時代にバレビアと2度対戦しており、彼を高く評価している。

    その後、ミックスゾーンで取材を受けるバレバを、ユナイテッドの左SBドルグが注目していた。しかし「ユナイテッドはバレバを獲得すべきか」と突然問われたドルグは、明確な回答を避けた。


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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    オールド・トラッフォードでの強固な絆

    バレバはマンチェスター・ユナイテッドの現メンバーと深い縁がある。それが今後の交渉を左右するかもしれない。

    バレバはリール時代にDFレニー・ヨロとチームメイトだった。同じカメルーン出身のムベウモとも親しく、アンドレ・オナナも昨年レンタル移籍前にマンチェスター・ユナイテッドへの加入を勧めていた。

    2人はW杯に出場できなかったため、来月ユナイテッドのプレシーズンに参加する予定だ。こうした縁があるため、ブライトン所属のバレーバはスムーズにチームに溶け込めるだろう。

  • 注意散漫と指導上の懸念

    マンチェスター・ユナイテッドは8月、バレバに興味を示したが、攻撃陣の補強を優先したため獲得は実現しなかった。この移籍噂はサウス・コーストでの彼のパフォーマンスに悪影響を与えた。バレバはユナイテッドの関心に気を取られ、ブライトンの開幕7試合中3試合でハーフタイムに交代した。

    ファビアン・フルツェラー監督はプレミアリーグでバレバを23試合先発させたが、前季より8試合少なく、フル出場は4回だけだった。序盤の低調を受け、フルツェラー監督は「彼の頭には雑音があるようだ」とユナイテッドからの接触を暗示した。

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    ブライトン出身の彼にとって厳しい戦いだった。

    フルツェラー監督の下、このMFにとって今シーズンは順風満帆ではなかった。監督は先月、ユナイテッド戦の先発からバレバを外し、その理由として前週のリーズ戦で「苦戦」し「かなり疲れている」と説明した。リール時代期待された彼にとって、今シーズンは期待外れに終わった。

    10月のオールド・トラッフォードでは2-4で敗れ、バレバは59分で交代。それでもユナイテッドの関心は冷めておらず、来季に向けて中盤強化を狙う。