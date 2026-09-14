この大敗は、ランパード監督の指揮官キャリアにおけるワーストタイの敗戦となり、コヴェントリーは2017-18シーズンのクリスタル・パレスの不名誉な記録に並んだ。それでもチームは勝ち点も得点もないまま最下位に沈んでいるが、同監督はアーセナル、マンチェスター・シティという優勝争いをする相手との厳しい開幕戦程を戦ってきたことを指摘した。

元チェルシー指揮官は、選手たちに自己憐憫に浸るのではなく、最高レベルでの仕事量を引き上げるよう求めた。「自分たちはただ仕事を続けるだけだ。シーズンはまだ4試合を終えた段階で、その中で最も難しい2試合［アーセナル戦とマンチェスター・シティ戦のアウェーゲーム］を戦った。常にやり続けなければならないし、プレミアリーグではその感覚も違う。

「よりプレッシャーが大きく、多くの選手はそれに近い経験すらしてこなかった。自分たちは自分たちを哀れんでいるわけではないし、彼らは働いて、働いて、働き続けなければならない。私はこういう状況を何度も何度も経験してきた。今日よりもハル戦の方が失望した。ブライトンは非常に決定力の高いチームだった」