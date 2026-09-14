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ブライトンに大敗したコヴェントリー・シティが不名誉なプレミアリーグ記録に並び、フランク・ランパードが現実を突きつける
5ゴールでホームチームを粉砕
ブライトンは35分、チャラランポス・コストゥラスのゴールで先制。後半立ち上がりにマリック・ヤルクイェが追加点を挙げると、その2分後にはタイウォ・アウォニイがひじ打ちで一発退場となった。数的優位に立ったアウェーのブライトンは、パスカル・グロスのPK、ルイス・ダンクのロングシュート、そしてアディショナルタイムのヤシン・アヤリの得点でさらに突き放した。 0-5の惨敗により、コヴェントリーは開幕から4連敗となり、4試合連続で無得点に終わった。
ランパードがより高い基準を要求
コヴェントリーのランパード監督は、敗因を特定の誰かに求めることを拒み、自分たちとアウェーの相手との間に明確な実力差があったことを認めた。この指揮官は、2失点目でのチームの集中力の欠如と、後半立ち上がりの退場処分後に主導権を失った点を強調した。
Sky Sportsの取材に対し、チームへの要求を口にした元イングランド代表MFは、次のように語った。「このリーグでは現実的でなければならない。相手はいいチームだ。立ち上がりは良かったが、最も残念なのは2失点目で、このレベルではしてはいけないミスだった。
「退場になるまでを振り返れば、私たちにもいい時間帯はあった。ただ、10人になってからは、非常に質の高いチームを相手に別の試合になった。選手たちは最後まで全てを出し切ったが、気分のいいものではない。ある程度の責任を受け止め、そこが自分たちが引き上げていかなければならないレベルだと理解しなければならない」
指揮官が厳しいスタートを強調
この大敗は、ランパード監督の指揮官キャリアにおけるワーストタイの敗戦となり、コヴェントリーは2017-18シーズンのクリスタル・パレスの不名誉な記録に並んだ。それでもチームは勝ち点も得点もないまま最下位に沈んでいるが、同監督はアーセナル、マンチェスター・シティという優勝争いをする相手との厳しい開幕戦程を戦ってきたことを指摘した。
元チェルシー指揮官は、選手たちに自己憐憫に浸るのではなく、最高レベルでの仕事量を引き上げるよう求めた。「自分たちはただ仕事を続けるだけだ。シーズンはまだ4試合を終えた段階で、その中で最も難しい2試合［アーセナル戦とマンチェスター・シティ戦のアウェーゲーム］を戦った。常にやり続けなければならないし、プレミアリーグではその感覚も違う。
「よりプレッシャーが大きく、多くの選手はそれに近い経験すらしてこなかった。自分たちは自分たちを哀れんでいるわけではないし、彼らは働いて、働いて、働き続けなければならない。私はこういう状況を何度も何度も経験してきた。今日よりもハル戦の方が失望した。ブライトンは非常に決定力の高いチームだった」
厳しい日程が決意を試す
コヴェントリーは9月16日水曜日のカラバオカップ3回戦で、同じトップリーグ所属のアストン・ヴィラをホームに迎えるため、素早く立て直す必要がある。リーグ初ゴールと初勝ち点を目指す戦いは、週末のノッティンガム・フォレスト戦へと続き、その後に国際Aマッチウィークを迎える。ランパード監督のチームは、10月中旬にニューカッスル・ユナイテッドを迎える前に、攻撃の鋭さを高めるとともに守備組織を引き締める必要がある。
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