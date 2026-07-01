ヴスコヴィッチの移籍は、今夏トッテナムとブライトン間で成立した最初の取引ではない。両クラブは先日、5200万ポンドでヤン・ポール・ファン・ヘッケの移籍でも合意し、同選手は南海岸から北ロンドンへ移った。今回の合意は、来季に向けて陣容を再構築する両プレミアリーグクラブの取引が続いていることを示している。

ブライトンは、リーズからストルイクを獲得したのに続き、守備陣の刷新を進めている。6月初めに3000万ポンドのオファーを拒否されたが、粘り強く交渉を続け、最終的に5000万ポンドまで増額した。これは、ボール回しを重視するシステムで起用するU-21クロアチア代表の将来性を高く評価している証拠だ。