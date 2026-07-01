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ブライトンとトッテナムは、DFルカ・ヴスコヴィッチの移籍について5000万ポンドで合意。スパーズは将来的な利益分配条項を維持。
驚異的な才能がブライトンへ
『The Athletic』によると、ブライトンは欧州屈指の若手DFヴスコヴィッチ獲得でトッテナムと合意した。移籍金は4600万ポンドで、追加条件で最大5000万ポンドに達する。現在ワールドカップでクロアチア代表としてポルトガル戦に備える同選手は、大会後にメディカルチェックを受け、正式に移籍する。
巨額投資ながら、トッテナムは20％の転売条項と将来売却時の優先交渉権を確保した。ヴスコヴィッチはクロアチア代表の戦いが終わるとメディカルチェックを受け、トップチーム未出場ながらスパーズに巨利をもたらす移籍が正式に成立する。
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プレミアリーグのライバル同士の戦略提携
ヴスコヴィッチの移籍は、今夏トッテナムとブライトン間で成立した最初の取引ではない。両クラブは先日、5200万ポンドでヤン・ポール・ファン・ヘッケの移籍でも合意し、同選手は南海岸から北ロンドンへ移った。今回の合意は、来季に向けて陣容を再構築する両プレミアリーグクラブの取引が続いていることを示している。
ブライトンは、リーズからストルイクを獲得したのに続き、守備陣の刷新を進めている。6月初めに3000万ポンドのオファーを拒否されたが、粘り強く交渉を続け、最終的に5000万ポンドまで増額した。これは、ボール回しを重視するシステムで起用するU-21クロアチア代表の将来性を高く評価している証拠だ。
トッテナムが売却に踏み切った理由
ヴスコヴィッチは将来性豊かなDFと評価されているが、トッテナムが放出したのはセンターバックの人材が豊富だったためだ。ファン・デ・ヴェン、ロメロ、ドラグシン、ダンソ、セネシがおり、ファン・ヘッケの加入でさらに競争が激化した。クラブはヴスコヴィッチの成長にはレギュラーとしての出場時間が必要だと判断し、移籍を決断した。
ヴスコヴィッチは2023年9月にハイドゥク・スプリットから1200万ポンドで移籍合意し、18歳になって正式加入。昨季はブンデスリーガのハンブルクへレンタルされ、30試合6得点を記録して評価を上げた。今回の売却でスパーズは投資額をほぼ4倍に増やした。
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ブライトン守備陣の新時代
ヴスコヴィッチの加入で、ブライトンは今後数年間、現代的でフィジカルに優れたセンターバックを得ると期待されている。ヘディングとセットプレーでの得点力が武器で、クラブが近年育成してきた技術派DF像にぴったりだ。昨季プレミア8位のブライトンは来季UEFAカンファレンスリーグに出場するため、欧州戦を戦う上で彼の加入は極めて重要となる。 移籍合意が成立した今、注目は彼が新チームメイトと合流する前に臨む国際舞台での活躍に移っている。