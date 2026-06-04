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ブライトンとエバートンが、セリエAで好成績を残した元チェルシーのMFの獲得を狙っている。
カサデイにプレミアリーグの関心再燃
イタリアで急成長を遂げたカサデイは、再びイングランドのクラブから注目されている。23歳のMFは、トリノでの活躍が評価され、エバートンとブライトンが動向を注視。母国生活に迅速適応し、ユース時代に見せた才能が今も健在であることを証明した。
両クラブが注目するのは、戦術的に厳しいセリエAで示し続ける安定したパフォーマンスだ。チェルシー下部組織出身でレスターへのレンタル経験もある彼は、イングランドのフィジカルにも適応済み。今夏、中盤強化を狙うエヴァートンとブライトンは、彼の成長を注視している。
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ミッドフィルダーがトリノで輝かしいシーズンを送る
昨年2月、チェルシーから約1300万ユーロでトリノに移籍したカサデイは、すぐにレギュラーを確保。セリエAのプレッシャーの中でも力を発揮し、グラナータの戦術に欠かせない存在になった。33試合で6得点を挙げた成績は、彼の成長を証明している。
ロベルト・ダヴェルサ監督も「カサデイは試合の均衡を崩せる。シメオネのように、そんな選手は稀だ」と絶賛した。
トリノの売却に対する強硬な姿勢
イングランドからの関心が高まっても、トリノは貴重な戦力を手放すつもりはない。1年余り前に多額投資をしたイタリアU-21代表は、長期構想の要だ。断りにくい好条件が提示されない限り、交渉には応じない。
クラブは彼の市場価値をさらに高めるため、トリノで成長を見守りたい考えだ。移籍を検討するのは、チェルシーに支払った金額を大幅に上回る極めて高額なオファーが届いた場合のみとなる。
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カサデイの復帰に関する見解
選手本人にとっては、当面、状況は落ち着いている。カサデイはスタンフォード・ブリッジでの最後の数カ月、厚い選手層の中で出場機会を得られず苦しかった。トリノ移籍は自信を取り戻し出場時間を確保する手段とされたが、その目標は達成された。 ユヴェントスとのダービーで得点を挙げた彼は「時間が経つにつれて自分らしさを取り戻せた」と語り、大舞台にも徐々に慣れている。
多くのイタリア人若手にとってプレミアリーグの魅力を感じるものの、カサデイはセリエAの現状に満足している。ロンドンでの苦しい時期を経て、昨年母国に戻れたことを喜んだとも報じられた。ブライトンやエバートンが再挑戦を説得できるかは不明だが、獲得競争は確実に激化している。