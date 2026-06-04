イタリアで急成長を遂げたカサデイは、再びイングランドのクラブから注目されている。23歳のMFは、トリノでの活躍が評価され、エバートンとブライトンが動向を注視。母国生活に迅速適応し、ユース時代に見せた才能が今も健在であることを証明した。

両クラブが注目するのは、戦術的に厳しいセリエAで示し続ける安定したパフォーマンスだ。チェルシー下部組織出身でレスターへのレンタル経験もある彼は、イングランドのフィジカルにも適応済み。今夏、中盤強化を狙うエヴァートンとブライトンは、彼の成長を注視している。