レアル・マドリーは、1500万ユーロの買い戻し条項を行使することでアンドレスを再獲得する機会を持っていた。しかし、スペインの強豪は今夏の移籍市場でそのオプションを行使しないことを選び、ブライトンが同選手を獲得する明確な道が開かれた。

アタカン・カラゾルとの中盤での激しい競争に直面しながらも、アンドレスは昨季のブンデスリーガで25試合に出場し、3ゴールを記録した。セバスティアン・ヘーネス監督の下で見せた急速な成長は、ヨーロッパ各地の複数のビッグクラブの関心を集めた。

レアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョもアンドレスを注意深く追っていたが、クラブは最終的により即戦力となる守備の補強が必要だと判断し、選手をサンティアゴ・ベルナベウに呼び戻す機会を見送った。