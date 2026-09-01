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ブライトンが期限付き移籍最終日に、元レアル・マドリーMFチェマ・アンドレス獲得で迅速合意 reached
ブライトン、移籍を土壇場でまとめる
『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンはアンドレス獲得に向けてシュトゥットガルトと合意に達した。移籍金は各種ボーナスとセルオン条項を含め、プレミアリーグの同クラブにとって最大2300万ユーロとなる。この日の交渉は極めてスピーディーに進展し、デッドラインデーに多くの人々を驚かせた。
アンドレスはすでに長期契約締結に先立つメディカルチェックの準備を進めている。このMFは昨夏、レアル・マドリー・カスティージャからわずか300万ユーロでシュトゥットガルトに加入しており、ブンデスリーガの同クラブはわずか1シーズンをフルで過ごしただけで、当初の投資から大きな利益を得る見込みだ。
- AFP
レアル・マドリーが買い戻しオプションを行使せず
レアル・マドリーは、1500万ユーロの買い戻し条項を行使することでアンドレスを再獲得する機会を持っていた。しかし、スペインの強豪は今夏の移籍市場でそのオプションを行使しないことを選び、ブライトンが同選手を獲得する明確な道が開かれた。
アタカン・カラゾルとの中盤での激しい競争に直面しながらも、アンドレスは昨季のブンデスリーガで25試合に出場し、3ゴールを記録した。セバスティアン・ヘーネス監督の下で見せた急速な成長は、ヨーロッパ各地の複数のビッグクラブの関心を集めた。
レアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョもアンドレスを注意深く追っていたが、クラブは最終的により即戦力となる守備の補強が必要だと判断し、選手をサンティアゴ・ベルナベウに呼び戻す機会を見送った。
アンドレスが今後の選択肢について語る
ブライトンへの移籍が実現する前、アンドレスは自身の長期的な将来やマドリード復帰の可能性についてたびたび質問を受けていた。自身のキャリアをめぐる絶え間ない憶測について問われると、アンドレスは自身の選択肢に関してプロフェッショナルな姿勢を崩さなかった。
「それはクラブが決めるべきことだ。マドリードに戻れたらうれしいが、今はそれを心配していない。シュトゥットガルトでとても幸せだ。このことについては何も知りたくないと代理人には伝えてある。その時が来たら話し合って、どんな選択肢があるか見ていく」とアンドレスは語った。そうした選択肢は今や彼をドイツとスペインから遠ざけ、厳しいプレミアリーグの環境で自身を試そうとしている。
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ブライトンとアンドレスの次は？
ブライトンは今後、移籍期限が過ぎる前に必要な書類手続きとメディカルチェックを急いで完了させなければならない。契約が正式に確認されれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督はアンドレスを直ちにトップチームへ組み込む考えだ。マドリーはイングランドでの成長を引き続き注視していく見通しで、報道によれば来夏には将来的な買い戻しオプションを行使する別の機会も保持しているという。
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