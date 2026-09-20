エズリ・コンサは、アーセナルの一員として初黒星を喫した後、率直な自己評価を口にした。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンがアメックス・スタジアムで説得力ある3-0の勝利を収めたためだ。クラブ創設125周年を記念したユニフォームを着用したこの日、ホームのブライトンがアーセナルの開幕7連勝を止めた。

この結果は、ブライトンがエミレーツ・スタジアムで同じスコアを記録した2023年5月以来、アーセナルにとってリーグ戦で最も大きな敗戦となった。

2週間足らずで4試合連続のアウェー戦という厳しい日程を終えたにもかかわらず、コンサは日程面の疲労をこのパフォーマンスの言い訳にはできないと強調した。