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ブライトンが大波乱！ 3-0圧勝で連勝を止められたアーセナルをコンサが「ずさん」と酷評
ブライトンがアーセナルの勢いを止める大勝
エズリ・コンサは、アーセナルの一員として初黒星を喫した後、率直な自己評価を口にした。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンがアメックス・スタジアムで説得力ある3-0の勝利を収めたためだ。クラブ創設125周年を記念したユニフォームを着用したこの日、ホームのブライトンがアーセナルの開幕7連勝を止めた。
この結果は、ブライトンがエミレーツ・スタジアムで同じスコアを記録した2023年5月以来、アーセナルにとってリーグ戦で最も大きな敗戦となった。
2週間足らずで4試合連続のアウェー戦という厳しい日程を終えたにもかかわらず、コンサは日程面の疲労をこのパフォーマンスの言い訳にはできないと強調した。
- Getty Images Sport
コンサは言い訳を拒み、自己反省を求める
試合終了後、イングランド代表DFは、アーセナルが今季の印象的な立ち上がりで打ち立てた高い基準を維持できなかったことを認めた。28歳の同選手は、それぞれの選手がこの長い代表ウインドーを利用し、自身の貢献を見つめ直さなければならないと強調した。
コンサは、国内戦再開前にミスを速やかに修正するようチームメートに呼びかけた。
「自分たちは十分ではなかった」とコンサは述べた。「自分たちで高い基準を設定しているし、今日のようにその基準を手放さないことが重要だ。こうしたことから自分たちはできるだけ早く学ばなければならない。言い訳はない。今日は単純に十分ではなかった」
ロングシュートが守備のほころびを浮き彫りにする
ブライトンは前半半ばに主導権を握った。パスカル・グロスがペナルティーエリア端から放ったシュートがポストに当たって決まり、先制した。さらに前半終了間際には、GKバルト・フェルブルッヘンを起点にした素早いカウンターから、シャラランポス・コストゥラスが再びミドルシュートを決めてリードを広げた。
チェマ・アンドレスは後半15分、インスイングのCKに頭で合わせて勝利を決定づけた。
コンサは3失点を喫したことへのフラストレーションを口にし、消極的な寄せによってブライトンの攻撃陣にシュートを打つ時間を与えてしまったと指摘した。
「前半の最初の2失点は十分に防げたものだった」とコンサは付け加えた。「シュートを打たせないために、ボールに対してもっとプレッシャーをかけられたかもしれない。自分はクリーンシートに誇りを持っている。今日はそれができなかった」
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アーセナル、休養明けはリーズ戦に照準
ミケル・アルテタ監督は後半にベンチへ目を向け、ヴィクトル・ギョケレスを投入。ギョケレスはアーセナルにとってこの試合最大の決定機を演出し、カイ・ハフェルツへパスを通したが、フェルブルッヘンがドイツ人MFとの1対1を制した。敗戦はアーセナルにとって4月以来初のリーグ戦黒星となり、アウェー4連勝を目指していた流れも途切れた。
チームはこの後、各国代表戦による中断期間に入り、10月10日土曜日にエミレーツ・スタジアムでリーズ・ユナイテッドを迎える。
コンサは、選手たちが再び勝利の勢いを取り戻すため、すぐにでも立て直す決意を固めていると締めくくった。
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