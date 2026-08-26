ブライトンのテクニカルディレクターを務めるマイク・ケイヴは、このDFの加入について、チームのシステムに戦術的に合致する選手だとして期待感を示した。

このアルジェリア人選手のアメックス・スタジアム移籍について、ケイヴは次のように語った。「ジャウエンはチームにとって素晴らしい補強になると考えている。すでに充実している守備の選択肢をさらに厚くしてくれる存在だ。彼はスピード、攻撃面での貢献、そして技術力で知られる現代的な左SBであり、我々のプレースタイルにも非常によく合っている。スイスで多才な選手であることを証明しており、一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」