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ライブ
imago-sport-1080657817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

翻訳者：

ブライトンがヤング・ボーイズから「モダン」な左SBジャウエン・ハジャムを950万ポンドで獲得完了

移籍情報
ジャウエン・アジャム
ブライトン
プレミアリーグ
ヤングボーイズ
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ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは、スイスのヤング・ボーイズからアルジェリア代表DFジャウエン・ハジャムを950万ポンドで獲得したと発表した。契約期間は5年となる。 23歳の左サイドバックは、スイスでの好調な時期を経てファビアン・ヒュルツェラー監督の守備陣を強化するために加入。今季、ブライトンの左サイドにさらなる戦術的厚みとポジション争いをもたらす存在となる。

  • アルビオン、守備陣を強化

    サウスコーストのクラブは、移籍金950万ポンド前後で合意し、ハジャムを5年契約で獲得した。23歳のDFは2024年1月にスイスへ移籍し、ヤングボーイズで公式戦98試合に出場。スイス1部のスイス・スーパーリーグでは73試合でプレーし、6得点7アシストで計13ゴールに直接関与した。


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    「彼は現代的な左サイドバックだ」

    ブライトンのテクニカルディレクターを務めるマイク・ケイヴは、このDFの加入について、チームのシステムに戦術的に合致する選手だとして期待感を示した。

    このアルジェリア人選手のアメックス・スタジアム移籍について、ケイヴは次のように語った。「ジャウエンはチームにとって素晴らしい補強になると考えている。すでに充実している守備の選択肢をさらに厚くしてくれる存在だ。彼はスピード、攻撃面での貢献、そして技術力で知られる現代的な左SBであり、我々のプレースタイルにも非常によく合っている。スイスで多才な選手であることを証明しており、一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」

  • 国際舞台での実績が層の厚さを強化する

    国際舞台では、ハジャムはユース年代でフランス代表としてプレーした後、2023年にシニアでの将来をアルジェリア代表に託した。フルバックの同選手はここまでA代表で21試合に出場し、今年のワールドカップにも出場。同大会ではアルジェリアがラウンド32でスイスに敗れて敗退した。サセックス入りにより、同選手は守備陣の左サイドでの競争を一層激化させることになり、マクシム・デ・カイペル、フェルディ・カディオグルと先発の座を争う。

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    ハジャム、迅速なチーム順応を目指す

    ハジャムは今後、新たなチームメートとともにトップチームのトレーニングに合流し、イングランドのフットボールに求められるフィジカル面への素早い適応を目指す。コーチングスタッフは、プレミアリーグとカップ戦の過密日程が続く中で、試合勘と国際舞台での実績を生かすことを期待している。シーズン序盤を通して安定したパフォーマンスを引き出すうえで、サイドでの健全な競争を確立することが重要だとみなされている。

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