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ブライトンがヤング・ボーイズから「モダン」な左SBジャウエン・ハジャムを950万ポンドで獲得完了
アルビオン、守備陣を強化
サウスコーストのクラブは、移籍金950万ポンド前後で合意し、ハジャムを5年契約で獲得した。23歳のDFは2024年1月にスイスへ移籍し、ヤングボーイズで公式戦98試合に出場。スイス1部のスイス・スーパーリーグでは73試合でプレーし、6得点7アシストで計13ゴールに直接関与した。
- GEPA pictures
「彼は現代的な左サイドバックだ」
ブライトンのテクニカルディレクターを務めるマイク・ケイヴは、このDFの加入について、チームのシステムに戦術的に合致する選手だとして期待感を示した。
このアルジェリア人選手のアメックス・スタジアム移籍について、ケイヴは次のように語った。「ジャウエンはチームにとって素晴らしい補強になると考えている。すでに充実している守備の選択肢をさらに厚くしてくれる存在だ。彼はスピード、攻撃面での貢献、そして技術力で知られる現代的な左SBであり、我々のプレースタイルにも非常によく合っている。スイスで多才な選手であることを証明しており、一緒に仕事ができるのを楽しみにしている」
国際舞台での実績が層の厚さを強化する
国際舞台では、ハジャムはユース年代でフランス代表としてプレーした後、2023年にシニアでの将来をアルジェリア代表に託した。フルバックの同選手はここまでA代表で21試合に出場し、今年のワールドカップにも出場。同大会ではアルジェリアがラウンド32でスイスに敗れて敗退した。サセックス入りにより、同選手は守備陣の左サイドでの競争を一層激化させることになり、マクシム・デ・カイペル、フェルディ・カディオグルと先発の座を争う。
- Pius Koller
ハジャム、迅速なチーム順応を目指す
ハジャムは今後、新たなチームメートとともにトップチームのトレーニングに合流し、イングランドのフットボールに求められるフィジカル面への素早い適応を目指す。コーチングスタッフは、プレミアリーグとカップ戦の過密日程が続く中で、試合勘と国際舞台での実績を生かすことを期待している。シーズン序盤を通して安定したパフォーマンスを引き出すうえで、サイドでの健全な競争を確立することが重要だとみなされている。
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