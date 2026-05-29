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Ameé Ruszkai

翻訳者：

ブライトンがマンチェスター・シティを破り、女子FAカップ決勝で優勝できる6つの理由

女子FAカップ
ブライトンウィメン
マンチェスターシティWFC
フラン・カービー
ダリオ・ヴィドシッチ
女子サッカー
ブライトンウィメン 対 マンチェスターシティWFC
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日曜、ブライトンはクラブ初となる女子FAカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する。男女とも未勝利の同クラブにとって、これは初の主要タイトルをかけた一戦だ。下馬評では不利でも、ウェンブリーで番狂わせを起こす可能性は十分にある。

ブライトンの道のりは波乱万丈だった。2月のベスト16ではウェストハムに2-1で勝利したが、チームは不調で、ピッチ外にも悲しいニュースがあった。 4月の準々決勝でアーセナルを2-0で下した試合は、この大会のハイライトとなった。さらに準決勝ではリヴァプールに2点を先行されながら逆転勝ち。いずれも印象深い勝利だった。

日曜、ウェンブリーで女子スーパーリーグ新王者マンチェスター・シティが待つ。ダリオ・ヴィドシッチ監督就任後の4試合はすべて1点差。一発勝負の決勝、結果がどうなるか注目だ。

シティが優勝候補であることは明らかだが、決して楽な試合にはならない。ブライトンにはイングランド王者をかく乱できると信じる理由がある。以下、その理由6つを紹介する。

  • Brighton Women 2025-26Getty Images

    ブライトンにとって、今シーズンは厳しいものとなった。 1月下旬、ダリオ・ヴィドシッチ監督の父で女子・少女部門責任者のラド・ヴィドシッチ氏が逝去。監督はオーストラリアへ帰国し、チームはその後5試合で1勝のみだった。

    「選手もスタッフも皆、とてもつらい時期でした。ダリオが不在だっただけでなく、ラドを慕う選手が多く、私たちはただ互いに支え合うしかありませんでした」と23歳のキャプテン、メイジー・サイモンズは先週語った。「私たちは良いプレーをしていたのに、勝ち点を逃し続けていました。 勢いがあったのに結果が出ず、とてもつらい時期でした。私たちは毎日を大切にし、チームとして団結し続けました」

    直近7試合は1敗のみ。その1敗もWSL最終日で無意味なものであった。苦難を乗り越えたチームは、ウェンブリーでの試合を楽しみにしており、厳しい状況でも互いに支え合い、戦えると確信している。

    「ウェンブリーでプレーし、ラドが望んでいたサッカーをすることこそ、彼への最高の偲びだ」とサイモンズは語った。

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    最近の成果

    シーズン終盤のブライトンは好結果が続いた。 FAカップ準々決勝でアーセナルを破った試合は大きかった。翌月のリーグ戦でも先発を大幅に入れながら1-1で引き分け、チームの柔軟性を示した。さらに4月下旬にはマンチェスター・シティを3-2で下し、日曜日の決勝へ弾みをつけた。

    シティが勝っていれば、翌週ホームでリヴァプールに勝って優勝を決めるところだった。しかし、シーガルズはその祝祭を阻止し、タイトル行方を一時的に不透明にした。とはいえ、10日後、アーセナルから引き分けで1点を奪ったことで、結果的にシティに恩を売ることになった。

    優勝目前のシティを打ち破る見事な試合だった。サイドバック裏を突く動きと、知性と強さを兼ね備えたプレスで首位チームを動揺させた。決勝を控えたGOALのインタビューで、シティGKキアラ・キーティングは「ブライトンのプレスには要注意」と警戒。FWローレン・ヘンプも「打ち負かすのが非常に難しいチーム」と語った。

    「彼女たちは素晴らしいサッカーをするだけでなく、強いメンタリティも持つ」とイングランド代表のヘンプは続けた。「1対1では突破が難しく、フィジカルも高い。フラン・カービーのようなタレントもいる。代表で何度も一緒にプレーしたが、彼女はチームに不可欠だ」

    とはいえ、決勝は4月のリーグ戦とは異なる展開になるはずだ。シティは敗因を分析し、失点場面の対策を立ててくる。舞台がカップ戦決勝であることも、心理的に大きな違いを生む。それでも、この勝利はブライトンに「再び波乱を起こせる」という自信を与えている。

  • Jelena Cankovic Brighton Women 2025-26Getty Images

    公演後の結果

    降格圏のウェストハムに敗れ、残留争うリヴァプールとスコアレスドローなど、7試合2勝の苦境だったブライトン。そのなかで迎えたアーセナル戦の準々決勝勝利は、シーズンの転機となった。

    数週間、良い内容ながら結果が出なかったが、この試合では内容も結果も手に入れた。フラン・カービーはマンチェスター・シティ戦後の『アーガス』紙に「スタイルもプレーもチーム文化も、すべてが噛み合い始めた」と語った。

    「興奮はアーセナル戦の後に始まった」とサイモンズは語る。「私たちは常に勢いがあり、FAカップでの活躍を狙っていた。プラン通りに戦い準決勝に進んだことで、エネルギーだけでなく『誰にも勝てる』という自信を得た。

    「私たちは実際にそれを証明した。シーズン終盤は一気に面白くなった。前半戦は力を出し切れず、目標に届いていなかったが、その流れが一変したからだ」

    この勢いと自信は決勝へもつながる。

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    攻撃の要

    ブライトンの戦力は相手ほどスター選手に恵まれていない。それでも日曜の試合で存在感を示し、勝敗を左右できる選手が多数いる。 ヴィドシッチ監督の下で加入した新戦力はシステムに完璧にフィットし、クラブが一丸となっている。多くの選手が活躍し、チームの躍進を支えている。

    10月にミシェル・アギェマンが前十字靭帯断裂で離脱したが、キコ・セイケが25試合11得点を挙げて得点を支えている。 マディソン・ヘイリーは高いプレスで相手を追い詰め、ボール奪取後の判断も正確。大舞台でも結果を出す。カービーはチェルシーや代表での実績が示す通り実力者で、初年度キャプテンのシモンズも着実に成長している。

    さらに、日曜の先発から外れる選手も層の厚さを示している。ツノダ・フカはアーセナル戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、2度目の先発で鮮やかなゴールを決めた。

    「7人が先発したものの、出場機会の少ない選手たちにも同じパターン、同じプレースタイルが見えました。それは毎日の練習そのものだからです」とサイモンズは語る。「監督が求めるプレーが文化として根付き、さらに強固になりつつあります」。

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    防衛の品質

    ブライトンの強みは攻撃だけではない。ヴィドシッチ監督は流動的なサッカーを標榜しつつ、守備も強化。今季WSL22試合で失点は28に減らし、昨季の41から大幅改善した。

    DFラインには、今年アジアカップ制した日本代表南萌香らベテランと、オーストラリア代表シャーリーズ・ルールら若手が融合。特にルールは最近チームに活をもたらしている。その背後には、昨季WSL最優秀GKに選ばれたチアマカ・ナドジーがいる。 25歳のナイジェリア代表は年齢以上に落ち着いており、日曜の試合でも要注目だ。

    チームにはカディジャ・ショーやヴィヴィアン・ミエデマほどのスターはいないが、ピッチの両端で日曜の決勝を左右する戦力が揃っている。

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    フラン・カービーのリーダーシップ

    カービーは今シーズン、ブライトンで目に見える成果を残している。マンチェスター・シティ戦で2アシスト、FAカップ準々決勝アーセナル戦でも2アシスト、さらにウェストハム戦では1ゴール1アシストを記録した。それだけでなく、リーダーシップやチーム文化といった数値には表れない部分でも大きな影響を与えている。

    ヴィドシッチ監督も、この元イングランド代表がチームを次の段階へ導いたと度々称えている。ブライトンは、かつてカービーが台頭するチェルシーで果たしたような成功のステップを目指している。

    ヴィドシッチは今年初めに「彼女はピッチ内外でリーダーシップ、経験、冷静さを見せ、チームを大きく助けてくれる」と語った。「若い選手たちにとって、その存在は大きい。彼女がいないと、わずかながら違いを感じる。彼女の質の高さは否定できない」

    日曜の決勝では、その経験とリーダーシップが不可欠だ。多くの選手がウェンブリーや同等の大舞台、そしてカップ戦決勝を経験したことがない。だからこそ、試合の流れを変える力だけでなく、カービーの存在感が求められる。シーガルズが再びマンチェスター・シティを驚かすなら、彼女は間違いなく主役になるだろう。

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