ブライトンがマンチェスター・シティを破り、女子FAカップ決勝で優勝できる6つの理由

シーズン終盤のブライトンは好結果が続いた。 FAカップ準々決勝でアーセナルを破った試合は大きかった。翌月のリーグ戦でも先発を大幅に入れながら1-1で引き分け、チームの柔軟性を示した。さらに4月下旬にはマンチェスター・シティを3-2で下し、日曜日の決勝へ弾みをつけた。

シティが勝っていれば、翌週ホームでリヴァプールに勝って優勝を決めるところだった。しかし、シーガルズはその祝祭を阻止し、タイトル行方を一時的に不透明にした。とはいえ、10日後、アーセナルから引き分けで1点を奪ったことで、結果的にシティに恩を売ることになった。

優勝目前のシティを打ち破る見事な試合だった。サイドバック裏を突く動きと、知性と強さを兼ね備えたプレスで首位チームを動揺させた。決勝を控えたGOALのインタビューで、シティGKキアラ・キーティングは「ブライトンのプレスには要注意」と警戒。FWローレン・ヘンプも「打ち負かすのが非常に難しいチーム」と語った。

「彼女たちは素晴らしいサッカーをするだけでなく、強いメンタリティも持つ」とイングランド代表のヘンプは続けた。「1対1では突破が難しく、フィジカルも高い。フラン・カービーのようなタレントもいる。代表で何度も一緒にプレーしたが、彼女はチームに不可欠だ」

とはいえ、決勝は4月のリーグ戦とは異なる展開になるはずだ。シティは敗因を分析し、失点場面の対策を立ててくる。舞台がカップ戦決勝であることも、心理的に大きな違いを生む。それでも、この勝利はブライトンに「再び波乱を起こせる」という自信を与えている。