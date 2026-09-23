ストローブルのコメントに言及したリーマーは、エリクセン個人の将来について公の場で憶測を語るつもりはないことを明確にした。デンマーク人指揮官は、エリクセンが依然として並外れた才能を持つフットボーラーであると改めて強調し、今後のキャリアに関する正式な発表は選手本人から行われるとの見方を示した。

リーマーは、選手本人が自身の将来を明らかにした後、自身の役割はあくまでフットボーラーとしてのエリクセンを評価することにあると強調した。

「彼はそう言うこともできるが、私はそのような表現はしたくない」とリーマーは述べた。「クリスティアン・エリクセンが人としてどうすべきかについて、ブライアン・リーマーが意見を持つ立場にあるとは思わない。いずれ、クリスティアンが何を望んでいるのかについて発表があると考えている」



