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ブライアン・リーマーがクリスティアン・エリクセンの去就とカスパー・ドルベアの負傷による痛手に言及
リーマー、デンマーク代表の陣容危機の中でエリクセンの状況に言及
デンマーク代表のブライアン・リーマー監督が、木曜日に行われるUEFAネーションズリーグ開幕戦のノルウェー戦を前に、クリスティアン・エリクセンを巡る ongoing situation について言及した。『Viaplay』に対しリーマー監督は、6月のウクライナ戦で倒れた後、エリクセンは引退を検討すべきだと示唆したヴォルフスブルクのトビアス・シュトローブル監督の公のコメントに応じた。
エリクセンは現在も代表チームを離れ、リハビリを続けている。
リーマー監督は、エリクセンの私的なキャリア上の決断について個人的な助言を与えることはきっぱりと避け、司令塔に対する全面的な敬意を示した。
監督、エリクセンへの引退勧告についてコメントを拒否
ストローブルのコメントに言及したリーマーは、エリクセン個人の将来について公の場で憶測を語るつもりはないことを明確にした。デンマーク人指揮官は、エリクセンが依然として並外れた才能を持つフットボーラーであると改めて強調し、今後のキャリアに関する正式な発表は選手本人から行われるとの見方を示した。
リーマーは、選手本人が自身の将来を明らかにした後、自身の役割はあくまでフットボーラーとしてのエリクセンを評価することにあると強調した。
「彼はそう言うこともできるが、私はそのような表現はしたくない」とリーマーは述べた。「クリスティアン・エリクセンが人としてどうすべきかについて、ブライアン・リーマーが意見を持つ立場にあるとは思わない。いずれ、クリスティアンが何を望んでいるのかについて発表があると考えている」
ドルベアが単独事故に遭い、国際Aマッチ160キャップが消滅
デンマークの選考難に追い打ちをかける形で、FWカスパー・ドルベアが練習場での不運な負傷により、今後行われる4試合を欠場することになった。リーマーは、ドルベアが単独でのアクシデントで足をひねったことを認め、アレクサンダー・バーとアンドレアス・クリステンセンに続いて戦線を離れることになったと明かした。
デンマークメディア『Bold』によると、リーマーは代表ウインドーを前に、通算160キャップ分の経験を失ったことを嘆いたという。
「カスパーはトレーニング中に足をひねった。単独でのアクシデントだった」とリーマーは説明した。「その場で、彼がトレーニングを続けられず、間に合わないことは誰もが分かっていた。彼を欠いて戦わなければならなくなったことに、私は本当に失望している」
デンマーク、オスロ決戦を前に解決策を模索へ
エリクセン、ドルベア、クリステンセン、カスパー・シュマイケルといった主力を欠く中でも、リーマーは戦術的な解決策を見つけることに集中している。デンマークはオスロで行われるリーグA・グループ4初戦に向け、ルーカス・ホグスベア、アントン・ガーイ、モハメド・ダラミーという若手選手を招集し、戦力を強化した。
デンマークは負傷者の問題を乗り越え、ノルウェー戦での良好な歴史的成績を維持することを目指している。
リーマー率いるチームはノルウェーと対戦した後、今月後半にウェールズをホームに迎える準備を進めている。
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