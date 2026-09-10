ブライアン・ムベウモは木曜夜、マンチェスター・ユナイテッドがUEFAチャンピオンズリーグのグループ初戦でサバフをホームに迎える一戦で、キャリアの節目を迎える見通しだ。カメルーン代表FWは試合前会見にミカエル・キャリック監督とともに出席し、欧州サッカー界で急速に駆け上がってきた自身の歩みを振り返った。

トロワでリーグ・ドゥの舞台からシニアキャリアをスタートさせたムベウモは、欧州最高峰の舞台に立つことは、自身にとって非常に大きな報いだと語った。

27歳のFWは、ついに欧州のトップレベルの相手と対戦できることへの大きな興奮を口にした。