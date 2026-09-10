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ブライアン・ムベウモ、リーグ・ドゥからマンチェスター・ユナイテッドでのチャンピオンズリーグデビューまでの歩みを振り返る
エンベウモ、夢の欧州での節目をかみしめる
ブライアン・ムベウモは木曜夜、マンチェスター・ユナイテッドがUEFAチャンピオンズリーグのグループ初戦でサバフをホームに迎える一戦で、キャリアの節目を迎える見通しだ。カメルーン代表FWは試合前会見にミカエル・キャリック監督とともに出席し、欧州サッカー界で急速に駆け上がってきた自身の歩みを振り返った。
トロワでリーグ・ドゥの舞台からシニアキャリアをスタートさせたムベウモは、欧州最高峰の舞台に立つことは、自身にとって非常に大きな報いだと語った。
27歳のFWは、ついに欧州のトップレベルの相手と対戦できることへの大きな興奮を口にした。
- Panoramic by PsnewZ
フォワードがオールド・トラフォードへの移籍決断を正当化
昨夏、他クラブからの関心がある中でマンチェスター・ユナイテッド加入を選んだ判断は、チャンピオンズリーグでプレーできることによって正当化されるのかと問われたブライアン・エンベウモは、クラブの進む方向性を疑ったことは一度もないと強調した。さらに、加入前に主力選手たちから届いた個人的なメッセージが、オールド・トラッフォードの可能性を確信させたと明かした。
エンベウモはチームにすぐさま一体感を覚え、それがともに大きなことを成し遂げられるという確信を強めたという。
「フランスのリーグ・ドゥから、ここにあるこれほど大きなクラブへ来て、チャンピオンズリーグでプレーできるのは非常に大きな報いだ」とエンベウモは述べた。「ここのみんなとうまくつながれると分かっていたし、本当に何かいいことを成し遂げられると確信していた」
ポジション変更に動じない万能型アタッカー
ムベウモは、キャリック監督から自身の戦術的な好みについてからかわれたことを受け、どの攻撃的ポジションでも快適にプレーできると軽妙に応じた。キャリアを通じて中央でもサイドでもプレーしてきたこのFWは、ポジションよりもパフォーマンスの方がはるかに重要だと改めて強調した。
直近2試合で2ゴールを決めているムベウモは、サバー戦でユナイテッドの攻撃をけん引する準備ができていることを示した。
「中央でもワイドでも、どこでプレーしても自分は結果を出せる。だから、それは本当に重要ではない」とムベウモは語った。「チームのためにプレーして結果を出せるのであれば、自分は満足だ」
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ンベウモ、歴史的なサバ戦に向けて準備整う
かつてはサポーターとしてテレビでチャンピオンズリーグの組み合わせ抽選会を見ていたと認めたムベウモは今、オールド・トラッフォードの照明の下であの熱狂的な雰囲気を体感することを心待ちにしている。デビュー戦となるアゼルバイジャン王者サバフとの対戦は、厳しい試練になると見ている。
ユナイテッドは、ヨーロッパでの戦いを白星発進とするため、決定的なパフォーマンスを見せる考えだ。
ムベウモは最後にこう語った。「国もチームもそれぞれ異なるし、その場所へ行ってこのレベルで自分を試すのは、いつだって良いことだ」
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