Getty
翻訳者：
ブライアン・ムベウモ、マンUの若き天才選手との練習後、JJガブリエルに率直な評価を下す
U-18の歴史からシニアセッションへ
ガブリエルはU-18チームでの初のフルシーズンで、22試合に出場し20得点を記録した。わずか14歳で同チーム最年少デビューを果たした歴史的記録保持者である彼は、現在キャリントンでトップチームと肩を並べて練習しており、驚くほど容易にレベルアップに対応できることを証明している。
- Getty
ムベウモの絶賛
ムベウモはガブリエルの成長について意見を述べた最新のトップチームレギュラー選手だ。メトロ・スポーツ経由でザック・アン・ルー・リブレとのインタビューで、ムベウモはこう語った。「彼は強い、あの小柄な選手は強い。そう、彼は強い、率直に言って本当にすごい存在だ… 彼は15歳だと思う。子供っぽい印象を受けるかもしれないが、我々とかなり練習を重ねていて、実際に見て感じられるんだ、この小さな選手には特別な何かがあるって」
さらに彼は、ガブリエルが同世代の選手とプレーしていないにもかかわらず、その動きが「簡単そうに見える」と付け加えた。「彼は実際にはウインガーのような存在で、ドリブラーだ。ペナルティエリアの前でも、正直言って彼は良いと思う」
年齢を超えた技術的卓越性
ムベウモはまた、ガブリエルのゴール前での落ち着きを称賛した。「たとえ一対一でも、若い選手はしばしば躊躇しがちだが…彼はすでに優れた素質を持っていると思う。素晴らしいゴールを決める姿を見せたし、シュートも正確だ。技術的にも強みがある」と彼は分析した。
- Getty Images
未来に向けた構築
ファンは彼のプレーを心待ちにしているものの、年齢制限によりガブリエルの公式戦シニアデビューは少なくとも2026-27シーズンまで待たねばならない。木曜日、クラブがプレミアリーグ上位4位以内入りを目指す中、アストン・ヴィラ戦に向けた準備を進める中、彼は再びシニアチームのトレーニングに参加した。
広告