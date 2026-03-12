ブライアン・ムベウモ、マンUの若き天才選手との練習後、JJガブリエルに率直な評価を下す

ムベウモはガブリエルの成長について意見を述べた最新のトップチームレギュラー選手だ。メトロ・スポーツ経由でザック・アン・ルー・リブレとのインタビューで、ムベウモはこう語った。「彼は強い、あの小柄な選手は強い。そう、彼は強い、率直に言って本当にすごい存在だ… 彼は15歳だと思う。子供っぽい印象を受けるかもしれないが、我々とかなり練習を重ねていて、実際に見て感じられるんだ、この小さな選手には特別な何かがあるって」

さらに彼は、ガブリエルが同世代の選手とプレーしていないにもかかわらず、その動きが「簡単そうに見える」と付け加えた。「彼は実際にはウインガーのような存在で、ドリブラーだ。ペナルティエリアの前でも、正直言って彼は良いと思う」