ブライアン・ムベウモは低迷中。マンチェスター・ユナイテッドは6500万ポンドで獲得した彼の得点力不足を心配すべきか？

ムベウモの不調はユナイテッドの成績に大きな影響を与えていない。キャリック監督就任後の12試合で8勝しているからだ。ただし、ムベウモが最後に得点を挙げた後の8試合では4勝にとどまっている。 現在5位でCL出場権圏内のユナイテッドは、月曜のブレントフォード戦前に6位ブライトンに8ポイント差をつけている。オールド・トラッフォードでキース・アンドリュース率いるチームに勝てば、今季の目標はほぼ達成だ。

しかし、昨夏「プレミアリーグ最高の補強」と呼ばれた彼の評価は色あせ、クラブ内でもその座を維持できていない。加入時無名だったセネ・ランメンス（移籍金1800万ポンド）こそその称号にふさわしい。

ムベウモは、ユナイテッドが昨夏獲得した攻撃陣の中でも最高とは言えない。セスコが同点のチーム得点王になり、ムベウモの最後の得点以来4得点を挙げているからだ。しかも、セスコは先発出場が半分以下である。