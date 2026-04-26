ブライアン・ムベウモは低迷中。マンチェスター・ユナイテッドは6500万ポンドで獲得した彼の得点力不足を心配すべきか？

今季プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの選手中最多9得点を挙げたムベウモだが、最近は得点が途絶え、チームへの貢献も低下している。カメルーン出身のストライカーは2月7日のトッテナム戦以来ゴールがなく、2ヶ月間ゴールもアシストも記録していない。
月曜日に古巣ブレントフォード戦を控える中、多くのファンはマイケル・キャリック監督にムベウモの先発起用見直しを要求している。
今季プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの選手中最多9得点を挙げたムベウモだが、最近は得点が途絶え、チームへの貢献も低下している。カメルーン出身のストライカーは2月7日のトッテナム戦以来ゴールがなく、2ヶ月間ゴールもアシストも記録していない。
月曜日に古巣ブレントフォード戦を控える中、多くのファンはマイケル・キャリック監督にムベウモの先発起用見直しを要求している。
ムベウモは前シーズン「ビーズ」でリーグ20得点を挙げ、その実績を買われてユナイテッドへ加入した。レッドデビルズでこの数字を達成したのは、2012-2013シーズンにロビン・ファン・ペルシ以来のことだ。 プレミアリーグでの実績も魅力で、2023年に加入しながら苦戦したラスムス・ホイユンドや新加入ベンジャミン・セスコとは対照的だった。
その賭けはすぐ実を結び、加入4ヶ月で6得点をマーク。10シーズンぶりとなるアンフィールドでの勝利弾、そしてブライトン戦での2得点で、チームは1年ぶりとなるリーグ3連勝を達成した。
ブライトン戦を4-2で制したあと、ムベウモは『テレグラフ』紙から「今季最高の補強」と絶賛された。当時のルベン・アモリム監督も彼を「働き者」と呼び、その評価は妥当だった。ムベウモはロングボールの基点となり、また爆発的なスピードで裏へ抜け出しスルーパスをゴールに結びつけるなど、ユナイテッドの攻撃を大きく変えた。
しかし12月のアフリカネイションズカップ参加で成長は一時停止。不在中にアモリム監督が解任され、彼はキャリック監督の下で再出発することになった。
アモリム監督の下で能力を最大限に引き出されていたムベウモにとって、このニュースは受け入れ難かったはずだ。しかも彼は、3-4-2-1の「ナロー10番」ではなく、突如センターフォワードとしてプレーすることを要求された。
しかし、その移行は驚くほどスムーズだった。1月のマンチェスター・シティ戦で2-0の勝利をもたらしたキャリック体制下の初得点は、ムベウモが挙げた。 続くアーセナル戦でも同点弾をマークし、ユナイテッドは今季初めてエミレーツで勝利。さらにトッテナム戦でも先制点を奪い、4試合で3得点を記録した。
トッテナム戦の得点は、ムベウモがユナイテッドで決めた直近のゴールだ。彼は直近8試合で得点なく、7試合は先発。ウェストハムとエバートン戦でセスコへアシストしたが、直近6試合はゴールに関与していない。
問題なのは得点だけではない。10人のニューカッスルに2-1で負けた試合では、ムベウモは唯一のチャンスをバーの上に外した。
ボーンマス戦（2-2）では枠内シュート0本、唯一のシュートもブロックされた。クリスタル・パレス戦でも状況は同じ。さらにチェルシー戦でも枠内シュート0本。ただし、チームメイトのマテウス・クーニャがアウェーチーム唯一の枠内シュートで1-0の勝利をもたらした。
ムベウモの不調はユナイテッドの成績に大きな影響を与えていない。キャリック監督就任後の12試合で8勝しているからだ。ただし、ムベウモが最後に得点を挙げた後の8試合では4勝にとどまっている。 現在5位でCL出場権圏内のユナイテッドは、月曜のブレントフォード戦前に6位ブライトンに8ポイント差をつけている。オールド・トラッフォードでキース・アンドリュース率いるチームに勝てば、今季の目標はほぼ達成だ。
しかし、昨夏「プレミアリーグ最高の補強」と呼ばれた彼の評価は色あせ、クラブ内でもその座を維持できていない。加入時無名だったセネ・ランメンス（移籍金1800万ポンド）こそその称号にふさわしい。
ムベウモは、ユナイテッドが昨夏獲得した攻撃陣の中でも最高とは言えない。セスコが同点のチーム得点王になり、ムベウモの最後の得点以来4得点を挙げているからだ。しかも、セスコは先発出場が半分以下である。
キャリックはセンターフォワードの人選に迷っており、それが問題だ。ムベウモはセスコと先発して以降、右ウイングで4試合連続シュート0と不調。アモリム体制下ではアマド・ディアロとウイングバックで連携していたが、今は右ウイングのポジションを争う関係になった。
しかし、2人の友情は右ウイングのポジションを巡る競争へと変わった。アマドは負傷から回復し、ホームで敗れたリーズ戦でベンチスタートながらチーム最高の攻撃手を務め、チェルシー戦でも途中出場から存在感を示した。
序盤の好調を取り戻すため、ムベウモには大きなプレッシャーがかかっている。このまま得点ゼロが続けば、デビューシーズンのホイユンドより少ない得点で終わり、デンマーク人選手が陥ったと同じ危険な道を歩むことになる。
ムベウモは「昨日より今日、今日より明日」の信条通り、早期の復調が不可欠だ。できなければ、ユナイテッド移籍の夢は早くも幕を閉じるかもしれない。