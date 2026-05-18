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ブライアン・ムベウモのハンドがあったため、マンチェスター・ユナイテッドの得点は認められるべきではなかった。PGMOLのハワード・ウェッブ委員長はノッティンガム・フォレストに謝罪した。
ウェッブが審判のミスを認める
『テレグラフ』紙によると、ウェッブ氏は月曜日にノッティンガム・フォレストに連絡し、日曜日の試合で誤りがあったと認めた。
PGMOL（イングランドプロサッカー審判委員会）の責任者は、ボールがクーニャに届く前にムベウモが反則を犯していたにもかかわらず、マイケル・ソールズベリー主審と審判団が得点を認めたのは誤りだったと認めた。
問題の場面では、ムベウモが右腕でボールをコントロールし、そのアドバンテージからゴールが生まれた。VARのピーター・バンクスが確認してもゴールが認められたため、フォレストベンチや解説者は激怒した。
- AFP
ノッティンガム・フォレストの監督がルールの明確化を求める
3－2で敗れたノッティンガム・フォレストのヴィトール・ペレイラ監督は激怒し、試合後の会見で競技規則適用を議論する高レベル会合の開催を要求した。
「私ならハンドを宣告する。極めて明白だ。そのゴールが取り消されなかったのは残念だ。この判定が試合を左右した」とペレイラは述べた。「これがプレミアリーグで我々が抱える判定への疑問だ。ハンドの基準がいつどう変わるのか、分からない」
ネヴィルとシアラーはこの決定を強く批判した。
オールド・トラッフォードで行われた試合では、VAR介入にもかかわらずゴールが取り消されなかった判定に、著名な解説者たちが激怒した。元マンチェスター・ユナイテッド主将のゲイリー・ネヴィルはスカイ・スポーツで「信じられない」と語り、「もしあのゴールが認められていたら、私は激怒していただろう」と述べた。
アラン・シアラーも同様の見解を示し、「恥ずべきもの」と断じた。フォレストが不当に不利益を被ったという声が高まった。
プレミアリーグ・マッチセンターは当初「ハンドは偶発的」と説明したが、ウェッブ主審が後に謝罪。この日の技術的解釈が、トップリーグの重要な判定基準に達していなかったことが裏付けられた。
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フォレストへの財政的影響
オールド・トラッフォードで勝ち点を逃したことで、フォレストには大きな財政的影響が及ぶ可能性がある。プレミアリーグの賞金は最終順位で分配され、1～2位上がれば数百万ポンドの差が生じることもある。
2022年の1部復帰以来、物議を醸す判定に泣かされてきたフォレスト。今回の謝罪では、ユナイテッド戦で逃した勝利の悔しさは消えない。ペレイラ監督率いるチームは、その怒りを日曜のホーム最終戦・ボーンマス戦への原動力にする。