『テレグラフ』紙によると、ウェッブ氏は月曜日にノッティンガム・フォレストに連絡し、日曜日の試合で誤りがあったと認めた。

PGMOL（イングランドプロサッカー審判委員会）の責任者は、ボールがクーニャに届く前にムベウモが反則を犯していたにもかかわらず、マイケル・ソールズベリー主審と審判団が得点を認めたのは誤りだったと認めた。

問題の場面では、ムベウモが右腕でボールをコントロールし、そのアドバンテージからゴールが生まれた。VARのピーター・バンクスが確認してもゴールが認められたため、フォレストベンチや解説者は激怒した。