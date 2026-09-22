サンダーランドFWブライアン・ブロビーは、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦で圧巻のハットトリックを決め、記憶に残る1週間を過ごした。チームは5-3で敗れたものの、24歳のストライカーはその衝撃的なパフォーマンスによって『BBC』から異例の10点満点評価を受けた。

ブロビーはアヤックスを離れて以降、イングランドサッカーに難なく順応し、国際舞台で築いてきた高い評価をさらに高めている。

このFWは、代表ウィークを前に自信に満ちた様子でザイストに入り、オランダ代表に合流した。



