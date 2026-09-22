サンダーランドFWブライアン・ブロビーは、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦で圧巻のハットトリックを決め、記憶に残る1週間を過ごした。チームは5-3で敗れたものの、24歳のストライカーはその衝撃的なパフォーマンスによって『BBC』から異例の10点満点評価を受けた。
ブロビーはアヤックスを離れて以降、イングランドサッカーに難なく順応し、国際舞台で築いてきた高い評価をさらに高めている。
このFWは、代表ウィークを前に自信に満ちた様子でザイストに入り、オランダ代表に合流した。
サンダーランドFWブライアン・ブロビーは、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦で圧巻のハットトリックを決め、記憶に残る1週間を過ごした。チームは5-3で敗れたものの、24歳のストライカーはその衝撃的なパフォーマンスによって『BBC』から異例の10点満点評価を受けた。
ブロビーはアヤックスを離れて以降、イングランドサッカーに難なく順応し、国際舞台で築いてきた高い評価をさらに高めている。
このFWは、代表ウィークを前に自信に満ちた様子でザイストに入り、オランダ代表に合流した。
ESPNのインタビューで自身の試合評価を振り返ったブロビーは、キャリアを通じて満点を受けたことはほとんどなかったと認めた。オランダ代表の同選手は、その目覚ましい向上について、パーソナル・パフォーマンスコーチのパトリック・ウールストとともに行っている徹底した個別の映像分析のおかげだとした。
また、映像を見て研究することで、より賢くプレーし、ポジショニングを最適化し、ピッチ上でのエネルギー消費を抑えられると強調した。
「学校で？ いや、ないと思う」と、10点満点の評価についてブロビーは冗談交じりに語った。「これが初めてだよ。僕はいつも改善しようとしている。映像を見て、何をもっと良くできるかを確認したりね。そういうことをしている。だから、この調子を維持したい」
ブロビーは、個別セッションではボールを受ける前に相手DFを事前にスキャンすることに重点を置いていると説明した。あらかじめ前方のスペースを見極めることで、この屈強なストライカーはフィジカルのぶつかり合いだけに頼ることなく、人為的な優位性を生み出している。
マンチェスター・シティ戦で3ゴールを決めた後も、ブロビーは代表チームに合流すると、ウーストとの追加の分析セッションを予定した。
「相手より速く、より賢くなるためだ。周囲をこれまで以上によく見るようになった」とブロビーは述べた。「自分のマーカーがどこに立っているのかを、より正確に把握できるようになったし、それによって自分にとっても少しやりやすくなる」
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ブロビーの衝撃的な好調ぶりは、オランダ代表の新指揮官シャビ・エルナンデスが初の代表ウィンドーに臨もうとする絶好のタイミングで訪れている。アタッカーのライバルであるドニエル・マレン、メンフィス・デパイ、ボウト・ウェグホルストがいずれも招集メンバーから外れているなか、ブロビーは自身の存在を示す準備が整っている。
サンダーランドのスターは、プレミアリーグでの勢いを木曜日のオランダ代表先発の座につなげようとしている。
「自分はここにいる」とブロビーは笑みを浮かべて語った。「いい状態にあるので、それを示せればと思う」