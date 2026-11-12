デイビスは文字通り、苦闘を重ねてトップまで上り詰めた。アストン・ヴィラに見いだされる前には、サザンリーグのビッグルスウェイド・ユナイテッドでプレーしている。若い頃のそうした経験は、その後も長く彼の力となってきた。

リチャーズは今、再びノンリーグの世界に足を踏み入れている。昨シーズンはウォーリーFCに携わり、2026-27シーズンはボリントン・ユナイテッド・サンデー・ブルーズと組んだ。チェシャーを拠点とする同チームは、昨シーズンの全試合で敗れ、31-1という悪名高い大敗も喫した。

プレミアリーグ優勝経験を持つリチャーズは、自身の人脈を駆使し、元代表選手や専門家、個性豊かな人物を招いている。セットプレーからプレッシャー下での冷静さまで、チームが抱える大きな課題を解決するためだ。

元イングランド代表のリチャーズは、その経験の一瞬一瞬を楽しんでいる。スペックセイバーズの調査では、英国の成人の91％が草の根サッカーの予測不能さと個性こそがその魅力だと考え、44％が面白い話や思い出を生むと答えた。このレベルのサッカーが自身にとって特別な理由を問われると、こう語った。「とにかく、飾り気がないところだ。日曜の朝に起きる。選手たちはおそらく前の晩に出かけていただろうけど、それでも起きてやって来るし、ファンも集まる。そういうところや、彼らの姿勢が本当に好きなんだ」

「草の根からピラミッドの頂点にあるプレミアリーグまで、あるのはただサッカーへの愛だ。そして誰にとっても、その始まりは草の根にある。みんな一番下から始めるんだ。僕は本当に大好きだよ。彼らがチームのために力を尽くす姿も好きだ。サッカーは楽しまなきゃいけないだろう？ 彼らは間違いなく楽しんでいるよ」

「それだけじゃない。いい選手もいる。そして彼らは毎週欠かさず来なければならない。北部の天気はあまり良くないだろう。特に冬は雨が多い！ それでも来るのは、彼らがどれほどチームに尽くしているかを示している。彼らのことが本当に大好きだ。だからこそ、彼らは毎週やって来るんだ」

「彼らにはこういう機会がふさわしい。光が当たるべきなんだ。時々、上位リーグやプレミアリーグばかりに目が向いてしまう気がする。でも、サッカーの魅力は草の根にこそある。スペックセイバーズの支援を受け、『草の根サッカーとはこういうものだ』と広めてもらえる。彼らはフィットネスコーチや食事面のサポート、元プロ選手を呼ぶことなど、プレミアリーグのトップチームにあるようなものを得ているんだ。それによって自信を持ち、注目される機会を得られる。素晴らしいことだよ」