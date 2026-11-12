Getty/GOAL
翻訳者：
ブライアン・ブロビーを思わせるキーナン・デイビスが「注目されてこなかった」理由は？ マイカ・リチャーズが、ウディネーゼ所属の元アストン・ヴィラFWにプレミアリーグ移籍の話が出ない理由を説明
- Getty
アストン・ヴィラのアカデミー出身選手がノッティンガム・フォレストへの期限付き移籍中に活躍
スティーブニッジ出身のデイビスは、ヴィラ・パークのアカデミーを経てトップチームに昇格。プロとしての飛躍の機会を与えてくれたクラブで87試合に出場した。7得点を記録したものの、得点を量産するタイプではなかった。
2022年にはノッティンガム・フォレストに期限付き移籍し、昇格に貢献。献身的なプレーでサポーターの心をつかみ、クラブはシティ・グラウンドでプレミアリーグ復帰を喜んだ。翌シーズンはワトフォードでプレーした。
ヴィラでの出場機会が限られ、負傷にも繰り返し悩まされる中、2023年夏にセリエAへと渡った。それ以来、イングランドのサッカーファンの目に触れる機会は少なく、話題に上ることもほとんどなかった。
しかし、昨季のイタリア1部リーグで10得点を記録し、2031年までの新契約締結につながった。今ではウディネの熱心なファンの間でカルト的な人気を誇っている。
セリエAでの活躍が実り、デイビスは新契約を手にした
デイビスの活躍と、そのパフォーマンスに見合う評価を得られていないのではないかと問われたリチャーズは、再び指導に挑戦するため、Specsaversの「ベスト・ワースト・チーム」のプログラムに参加している。よく知るデイビスについて、GOALにこう語った。「彼は本当にいい選手だ。ポストプレーがうまい。練習で一緒にプレーしたのを覚えている。『この選手はどうしてこんなに強いんだ？』と思ったよ。あんなに若かったのに、体の使い方がとても上手かった。ターンしてシュートを打つときの左足も素晴らしい。
「ただ、イタリアに行くとそういうこともあるよね。イタリアには敬意を払っているけど、ACミランやユヴェントスのようなビッグクラブでプレーしておらず、チャンピオンズリーグにも出ていなければ、自分から発信しない限り、どうしても注目されにくい。
「彼が活躍するのは分かっていた。イタリアでは試合のテンポが少し遅いから、それが彼にとってプラスに働いたと思う。アストン・ヴィラでプレーしているときには得られないこともある、もうワンタッチする余裕が生まれるんだ。彼は人柄もいいから、うれしいよ。本当によくやっているし、彼の活躍が自分のことのようにうれしい」
- Specsavers
デイビスがプレミアリーグのクラブから関心を集めるのに苦戦しているのはなぜか？
ストライカーを必要とするプレミアリーグのクラブが、デイヴィスにもっと目を向けてこなかったのは、やや意外とも言える。同様の持ち味を備えるオランダ代表のブロビーが高い評価を受けているのはサンダーランドでのことなのだから。
28歳のデイヴィスがイングランド1部で活躍できるだけのフィジカルを明らかに備えているにもかかわらず、過去のコンディション面の問題がその理由なのかと問われたリチャーズは、こう付け加えた。「信じられないよ。彼のポストプレーは素晴らしい。当時、あれほど若い選手にあんなプレーができるとは思わなかった。ブロビーの話が出たけど、彼のボールの収め方も大好きだ」
「もしかすると、ケガの履歴が影響しているのかもしれない。今はどういうものか分かるだろう。あらゆる情報が巨大なデータベースに入るんだからね。何ができるかだけではない。実力だけを見れば、彼は移籍できるだろう。でも、試合に出られる状態でなければならない。特に今、クラブは選手に多額の資金を投じている。試合に出られなければいけないんだ。彼は本当に素晴らしい選手だから、そうであってほしいね」
昨季31対1で敗れたチームとともに活動するリチャーズ
デイビスは文字通り、苦闘を重ねてトップまで上り詰めた。アストン・ヴィラに見いだされる前には、サザンリーグのビッグルスウェイド・ユナイテッドでプレーしている。若い頃のそうした経験は、その後も長く彼の力となってきた。
リチャーズは今、再びノンリーグの世界に足を踏み入れている。昨シーズンはウォーリーFCに携わり、2026-27シーズンはボリントン・ユナイテッド・サンデー・ブルーズと組んだ。チェシャーを拠点とする同チームは、昨シーズンの全試合で敗れ、31-1という悪名高い大敗も喫した。
プレミアリーグ優勝経験を持つリチャーズは、自身の人脈を駆使し、元代表選手や専門家、個性豊かな人物を招いている。セットプレーからプレッシャー下での冷静さまで、チームが抱える大きな課題を解決するためだ。
元イングランド代表のリチャーズは、その経験の一瞬一瞬を楽しんでいる。スペックセイバーズの調査では、英国の成人の91％が草の根サッカーの予測不能さと個性こそがその魅力だと考え、44％が面白い話や思い出を生むと答えた。このレベルのサッカーが自身にとって特別な理由を問われると、こう語った。「とにかく、飾り気がないところだ。日曜の朝に起きる。選手たちはおそらく前の晩に出かけていただろうけど、それでも起きてやって来るし、ファンも集まる。そういうところや、彼らの姿勢が本当に好きなんだ」
「草の根からピラミッドの頂点にあるプレミアリーグまで、あるのはただサッカーへの愛だ。そして誰にとっても、その始まりは草の根にある。みんな一番下から始めるんだ。僕は本当に大好きだよ。彼らがチームのために力を尽くす姿も好きだ。サッカーは楽しまなきゃいけないだろう？ 彼らは間違いなく楽しんでいるよ」
「それだけじゃない。いい選手もいる。そして彼らは毎週欠かさず来なければならない。北部の天気はあまり良くないだろう。特に冬は雨が多い！ それでも来るのは、彼らがどれほどチームに尽くしているかを示している。彼らのことが本当に大好きだ。だからこそ、彼らは毎週やって来るんだ」
「彼らにはこういう機会がふさわしい。光が当たるべきなんだ。時々、上位リーグやプレミアリーグばかりに目が向いてしまう気がする。でも、サッカーの魅力は草の根にこそある。スペックセイバーズの支援を受け、『草の根サッカーとはこういうものだ』と広めてもらえる。彼らはフィットネスコーチや食事面のサポート、元プロ選手を呼ぶことなど、プレミアリーグのトップチームにあるようなものを得ているんだ。それによって自信を持ち、注目される機会を得られる。素晴らしいことだよ」
イングランドサッカー界の各所、そして欧州でも楽しみが待っている
リチャーズは今季、プレミアリーグからストックポート地区サンデー・フットボールリーグまで、イングランドのサッカーリーグ全体の動向を注視する。また、イタリアでのデイビスの動向も追う。ウディネーゼは今季、苦しいスタートを切り、11節を終えてセリエAの最下位に沈んでいる。
ボリントン・ユナイテッドの歩みを『スペックセイバーズのベスト・ワースト・チーム：シーズン5』で追おう。全8話の熱気あふれるYouTubeシリーズでは、専門家の少しの助けを借りて、これまでにないシーズンに挑むチームのセットプレーでのミス、守備の失態、思いがけない鮮やかなプレーを余すところなく追う。シリーズを視聴し、ボリーの行方を見届けるには、YouTubeで『スペックセイバーズのベスト・ワースト・チーム』を検索しよう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。