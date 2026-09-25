24歳の彼には、今後さらに伸びる可能性がある。その資質は、ピッチのファイナルサードでマンチェスター・ユナイテッドに大きく貢献し得る。だが、ハッセルバインクはGOALに対し、MrQとの提携による取材で、ブロビーがビッグクラブに加わる可能性について問われると、こう語った。「彼は異なるタイプのナンバー9だ。

「例えば、彼がマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿を想像できる唯一の条件は、マンチェスター・ユナイテッドが本当に支配的なチームになることだ。ボール保持率が60％あり、時間の80〜85％を相手陣内でプレーするようなチームになればね。そうなれば、彼は非常に良い。

「誤解しないでほしいが、彼はサンダーランドでも役割を果たしている。だが、彼の最大の武器はボールを収めて周囲を使うことだ。そして、それを相手ボックスの近くでできるなら、相手にとっては大きな問題になる。だから、マンチェスター・ユナイテッドが本当に支配的なチームになれば、その可能性はあると思う」

元オランダ代表のハッセルバインクは、ブロビーが最も得意とするプレーをこなす選手がプレミアリーグに他にいるかと問われると、こう付け加えた。「いや、彼は本当に、本当にうまくボールを収める。センターバックがどれだけ大柄でも関係ない。彼らが彼とやり合い始めれば、勝つのは彼だ」