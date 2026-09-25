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ブライアン・ブロビーがマンチェスター・ユナイテッドの移籍ターゲットになる「唯一の方法」を説明 ジミー・フロイド・ハッセルバインクがサンダーランドFWのプレミアリーグ屈指の資質を語る
ブロビー、5000万ポンドでのマンチェスター・ユナイテッド移籍が取り沙汰された
マイケル・キャリックは今季、ブラジル人スターのマテウス・クーニャを「偽9番」として起用しており、ユナイテッドで唯一のシニアの本職FWであるベンヤミン・シェシュコは、途中出場で流れを変える役割を受け入れざるを得なくなっている。
今後の移籍期間に向けて、マンチェスター・ユナイテッドがさらなる攻撃力を陣容に加える可能性があるとも示唆されている。2026年ワールドカップを前にブロビーへの関心がささやかれており、屈強な元アヤックスのスターはスタジアム・オブ・ライトでのデビューシーズンで7ゴールを記録し、欧州大会出場権獲得に貢献した。
一時は5000万ポンド（6600万ドル）の移籍も取り沙汰されており、ブラックキャッツは1700万ポンド（2200万ドル）で獲得したこの選手によって大きな利益を得る可能性があった。結局、取引は成立しなかったが、ブロビーは今もなお注目を集め続けている。直近の国内戦となったマンチェスター・シティ戦ではハットトリックを決めた。
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ブロビーがマンチェスター・ユナイテッド移籍を実現させるために必要なこと
24歳の彼には、今後さらに伸びる可能性がある。その資質は、ピッチのファイナルサードでマンチェスター・ユナイテッドに大きく貢献し得る。だが、ハッセルバインクはGOALに対し、MrQとの提携による取材で、ブロビーがビッグクラブに加わる可能性について問われると、こう語った。「彼は異なるタイプのナンバー9だ。
「例えば、彼がマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿を想像できる唯一の条件は、マンチェスター・ユナイテッドが本当に支配的なチームになることだ。ボール保持率が60％あり、時間の80〜85％を相手陣内でプレーするようなチームになればね。そうなれば、彼は非常に良い。
「誤解しないでほしいが、彼はサンダーランドでも役割を果たしている。だが、彼の最大の武器はボールを収めて周囲を使うことだ。そして、それを相手ボックスの近くでできるなら、相手にとっては大きな問題になる。だから、マンチェスター・ユナイテッドが本当に支配的なチームになれば、その可能性はあると思う」
元オランダ代表のハッセルバインクは、ブロビーが最も得意とするプレーをこなす選手がプレミアリーグに他にいるかと問われると、こう付け加えた。「いや、彼は本当に、本当にうまくボールを収める。センターバックがどれだけ大柄でも関係ない。彼らが彼とやり合い始めれば、勝つのは彼だ」
ブロビーがマンチェスター・ユナイテッドにとって完璧な存在となり得る理由
ブロビーがオールド・トラッフォードへ向かう可能性があると見ている一人がマット・キルガロンだ。元サンダーランドDFは以前、GOALに対し、移籍の可能性についてこう語っていた。「あのブロビーは冗談みたいな存在だよ。オランダ代表でのプレーを見たけど、本当に脅威に見えた。マンチェスター・ユナイテッドだよ、つまり、サンダーランドじゃ断れない。移籍金が倍になって、さらに少し上乗せされるなら、ブロビーは『マンチェスター・ユナイテッドなんて、そう何度も声がかかるものじゃないだろ？』となるはずだ。
「彼はおそらく移籍するだろうし、北イングランドでサッカーを楽しんでいるように見えるとはいえ、『今が自分にとって行くチャンスだ』と言うと思う。そして、それに値する選手でもあるよね？ サンダーランドにすべてを捧げてきたし、彼らにとって本当に素晴らしい存在だった。人々が彼について語る権利を、自ら勝ち取ったんだ。
「もし彼がそのマンチェスター・ユナイテッド移籍を望むなら、サンダーランドは『彼の邪魔はしない』となると思う。おそらくユナイテッドからもう少し金額を引き出そうとして、『行ってこい、若者』と言うだろうね。彼はまだ若い選手だろう？ マンチェスター・ユナイテッドにとって素晴らしい補強になるはずだ。」
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サンダーランド、ブロビーを手放すプレッシャーなし
サンダーランドはブロビーと2029年夏まで契約を結んでおり、ライバルクラブに売却したり、オファーを募ったりする必要には迫られていない。できる限り長く、このオランダ人選手の大きな存在感の恩恵を受けたい考えだ。
ただし、キャリアの上昇基調を維持できれば、その引き留めは難しくなる可能性がある。クラブと代表で今後出場を重ねていけば、世界的なショーウインドーの最前面へとさらに近づいていくことになる。
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