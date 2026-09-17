ジャンルイジ・ブッフォンがイヴァン・ザッツァローニのポッドキャスト『Tutto in piazza』でロングインタビューに応じた。「誰にでも、これまでずっと自然にやってきたことをするのに、ある種の居心地の悪さを感じる時期はある。だが、代償を自分自身で払い、自ら矢面に立つのであれば、ミスは成長の糧になる。僕も本当に多くのミスをしてきたが、いつだって自分を許してきた」
ブッフォン「イタリアを去る？ 責任を引き受けて、自分から身を引く数少ないイタリア人の一人が私だ。ユヴェントスでは苦しんだ」
ガットゥーゾは正しい選択だ
「ボスニア戦で敗退した後、私は去ることを選んだし、その判断は本当に良かった。 なぜなら、自分で責任を負って身を引く数少ないイタリア人の一人が私であり、一方で多くの人はいつだって戻りたがるからだ。ガットゥーゾ？ 私は彼を代表監督に推したし、今でもそうする。私たちが直面していた状況において、彼はふさわしい人物だった。PKを1本外したからといって、私の考えは変わらない」
コモはスクデット候補ではない
「コモについてひとつ言わせてほしい。無意識のうちに、しかも悪気なく、コモをスクデットの有力候補に推している人が大勢いると感じている。私は、もしコモが昨季より成績を伸ばして3位で終えたなら、それは奇跡だと思う。4位なら本当に素晴らしい仕事をしたことになるし、5位か6位なら良い仕事をしたと言える。とりわけチャンピオンズリーグがあるからだ。ファブレガスは予防線を張ったわけではない。彼自身が非常に高いレベルでプレーしてきたが、3日おきに試合をすることに慣れていない選手たちにとって、チャンピオンズリーグのような重要な舞台を戦うのは厳しいだろう。もしファブレガスが3位に導けば、彼は並外れた存在だ」
ユヴェントスの重荷
「自分がもうユベントスのプロジェクトの一員ではないと感じた時期は一度だけあった。その一端は自分にも責任がある。自分は自分なりのやり方を持っているし、シンプルでありながら複雑な人間でもある。だから、どう接すればいいかを分かってもらう必要がある。自分の立場をひけらかすことは一度もなかった。ただ、誰かにそれを利用されるのは嫌だったし、それをされると本当に腹が立つ。あれは2010-11シーズン、背中の負傷の後だった。多くのことが変わった。マロッタ、パラティチ、アニェッリが来た。自分は負傷で6カ月離脱していて、ほとんど重荷のように感じていた。自分は動物的なところがあって、ある種の状況を察してしまう。ユベントスに本当に多くを捧げてきたし、どこでだって好き放題に振る舞うこともできたはずなのに、そんなことは一度もしなかった。だから、あれは正しくないことのように思えて、自分の殻に閉じこもった。ああいう接し方は自分には正しくなかった」
「自分は、明確で率直で、一定の論理に基づいた対話をしてくれる相手には理性的でいられる。そこが欠けると理不尽になってしまう。負傷からの回復に努めなければいけない時期があったが、もう練習場にも行かなくなっていた。彼らは様子を知ろうと電話をくれていたけれど、自分は出なかった。3～4カ月の間、みんなを突き放してしまっていた。アニェッリと話しに行ったことを覚えているし、その時に初めてパラティチとマロッタに会った。彼らの態度は適切で、ふさわしいものだったと言わなければならない。あの時はローマとアーセナルが自分を欲しがっていて、自分もそれを考えていた。『ここで自分が問題になり得ると思われているなら』と。彼らがそう考えるなら、自分だって同じことを考えてよかった。自分は32歳だったし、そんなに年を取っていたわけではなかった」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。