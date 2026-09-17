「自分がもうユベントスのプロジェクトの一員ではないと感じた時期は一度だけあった。その一端は自分にも責任がある。自分は自分なりのやり方を持っているし、シンプルでありながら複雑な人間でもある。だから、どう接すればいいかを分かってもらう必要がある。自分の立場をひけらかすことは一度もなかった。ただ、誰かにそれを利用されるのは嫌だったし、それをされると本当に腹が立つ。あれは2010-11シーズン、背中の負傷の後だった。多くのことが変わった。マロッタ、パラティチ、アニェッリが来た。自分は負傷で6カ月離脱していて、ほとんど重荷のように感じていた。自分は動物的なところがあって、ある種の状況を察してしまう。ユベントスに本当に多くを捧げてきたし、どこでだって好き放題に振る舞うこともできたはずなのに、そんなことは一度もしなかった。だから、あれは正しくないことのように思えて、自分の殻に閉じこもった。ああいう接し方は自分には正しくなかった」





「自分は、明確で率直で、一定の論理に基づいた対話をしてくれる相手には理性的でいられる。そこが欠けると理不尽になってしまう。負傷からの回復に努めなければいけない時期があったが、もう練習場にも行かなくなっていた。彼らは様子を知ろうと電話をくれていたけれど、自分は出なかった。3～4カ月の間、みんなを突き放してしまっていた。アニェッリと話しに行ったことを覚えているし、その時に初めてパラティチとマロッタに会った。彼らの態度は適切で、ふさわしいものだったと言わなければならない。あの時はローマとアーセナルが自分を欲しがっていて、自分もそれを考えていた。『ここで自分が問題になり得ると思われているなら』と。彼らがそう考えるなら、自分だって同じことを考えてよかった。自分は32歳だったし、そんなに年を取っていたわけではなかった」