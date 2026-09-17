ジャンルイジ・ブッフォンがイヴァン・ザッザローニのポッドキャスト『Tutto in piazza』でロングインタビューに応じた。「誰にでも、これまで自然にやってきたことをするのに、ある種の居心地の悪さを感じる時期はあるものだ。でも、自分自身が当事者として代償を払い、責任を引き受けるなら、ミスは成長の糧になる。僕も本当にたくさんのミスをしてきたが、いつだって自分を許してきた」
ブッフォン：「イタリアを去る？ 自分は責任を引き受けて、自分から身を引く数少ないイタリア人の一人だ。ユヴェントスでは苦しんだ」
ガットゥーゾは正しい選択だ
「ボスニア戦で敗退した後、私は去ることを選んだし、その判断は本当に良かった。 なぜなら、自分で責任を引き受けて身を引く数少ないイタリア人の一人だからだ。対して、多くの者はいつも戻りたがる。ガットゥーゾ？ 私は彼を代表監督に迎えるよう後押ししたし、今でもそうするだろう。あの時、私たちが置かれていた状況にふさわしい人物だった。PKを1本外したからといって、私の考えが変わることはない」
コモはセリエA優勝候補ではない
「コモについて一つ言っていいかい？ 多くの人が、無意識にせよ善意からにせよ、コモをスクデットの有力候補に推しているように感じる。私は、もしコモが昨季以上の成績を残して3位に入るようなら、それは奇跡だと思う。4位なら非常に素晴らしい仕事をしたことになるし、5位か6位なら良い仕事をしたことになる。とりわけチャンピオンズリーグがあるからね。ファブレガスは火消し役を演じたわけではない。彼自身、非常に高いレベルでプレーしてきた。重要な大会であるチャンピオンズリーグを戦わなければならないのは、3日ごとに試合をすることに慣れていない選手たちにとっては厳しいだろう。ファブレガスが3位で終えれば、彼は本物の現象だ」
ユヴェントスにとって重荷
「自分がもうユベントスのプロジェクトの一員ではないと感じた瞬間は一度だけあった。部分的には自分にも責任があった。自分は自分なりのやり方をする人間だし、シンプルでありながら厄介な人間でもある。どう扱えばいいかを分かってもらう必要があるんだ。自分の立場をひけらかすことは一度もなかった。ただ、誰かにそれにつけ込まれるのは嫌だった。そうなると本当に頭にくるからね。それは2010-11シーズン、背中の負傷の後だった。いろいろなことが変わって、マロッタ、パラティチ、アニェッリが来た。自分は負傷で6か月離脱していて、ほとんど重荷のように感じていた。自分は勘の鋭い人間だから、そういう空気を感じ取っていた。ユベントスに本当に多くを捧げてきたし、どこでだって好き勝手に振る舞うこともできたはずなのに、一度もそんなことはしなかった。だから、あれは正しくないことのように思えて、自分の殻に閉じこもってしまった。あれは自分に対する正しい接し方ではなかった」
「自分は、明確でオープンで、一定の論理に基づいて対話してくれる相手には理性的でいられる。でも、それが欠けると非理性的になる。負傷から回復しなければならない時期があったけど、もう練習場にも行かなくなっていた。彼らは様子を聞こうと電話をくれていたが、自分は出なかった。3〜4か月の間、みんなを突き放してしまっていた。アニェッリと話しに行ったのを覚えているし、その時に初めてパラティチとマロッタに会った。言わなければならないのは、彼らの態度は正しく、適切だったということだ。その時はローマとアーセナルが自分を欲しがっていて、自分も考えていた。『もしここで、自分が問題になり得ると考えられているなら』とね。この話を彼らがするなら、自分だって同じように考えることはできた。自分は32歳で、そこまで年を取っていたわけじゃなかった」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。