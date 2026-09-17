「自分がもうユベントスのプロジェクトの一員ではないと感じた瞬間は一度だけあった。部分的には自分にも責任があった。自分は自分なりのやり方をする人間だし、シンプルでありながら厄介な人間でもある。どう扱えばいいかを分かってもらう必要があるんだ。自分の立場をひけらかすことは一度もなかった。ただ、誰かにそれにつけ込まれるのは嫌だった。そうなると本当に頭にくるからね。それは2010-11シーズン、背中の負傷の後だった。いろいろなことが変わって、マロッタ、パラティチ、アニェッリが来た。自分は負傷で6か月離脱していて、ほとんど重荷のように感じていた。自分は勘の鋭い人間だから、そういう空気を感じ取っていた。ユベントスに本当に多くを捧げてきたし、どこでだって好き勝手に振る舞うこともできたはずなのに、一度もそんなことはしなかった。だから、あれは正しくないことのように思えて、自分の殻に閉じこもってしまった。あれは自分に対する正しい接し方ではなかった」





「自分は、明確でオープンで、一定の論理に基づいて対話してくれる相手には理性的でいられる。でも、それが欠けると非理性的になる。負傷から回復しなければならない時期があったけど、もう練習場にも行かなくなっていた。彼らは様子を聞こうと電話をくれていたが、自分は出なかった。3〜4か月の間、みんなを突き放してしまっていた。アニェッリと話しに行ったのを覚えているし、その時に初めてパラティチとマロッタに会った。言わなければならないのは、彼らの態度は正しく、適切だったということだ。その時はローマとアーセナルが自分を欲しがっていて、自分も考えていた。『もしここで、自分が問題になり得ると考えられているなら』とね。この話を彼らがするなら、自分だって同じように考えることはできた。自分は32歳で、そこまで年を取っていたわけじゃなかった」