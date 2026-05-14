ブカヨ・サカ独占インタビュー：「時が来れば、その時が来るものだ」――トロフィー獲得に決意を燃やすアーセナルのスター

サカは7歳でアーセナル・ハレ・エンド・アカデミーに入団し、一貫してその道を進んできた。サッカーとの出会いと、幼少期からアーセナルファンだったかを問われると、彼はこう語る。「ずっとです。子供の頃、サッカーはただ楽しいものでした。足元にボールがあれば、他は何でもありませんでした。それが私の幸せでした。」

2018年11月、当時監督のウナイ・エメリはサカをアーセナルデビューさせた。ウクライナでのヨーロッパリーグ、気温は氷点下。サカはベンチスタートだった。「凍えるような寒さだったよ！ アウェイで氷点下だった」と24歳のサカは振り返る。この試合はヴォルスクラ・ポルタヴァ戦で、彼はアーロン・ラムジーに代わって途中出場。チームは3-0で勝利した。

「ピッチに立ちたくてうずうずしていたし、監督がチャンスをくれるよう祈っていた。チームがリードしていれば若手を投入しやすくなるし、実際そうなった。出場して、本当に自由な気分で、ただプレーを楽しんでいたよ」

その1か月後、フルハム戦（4-1勝利）でプレミアリーグデビュー。その後200試合以上に出場している。「緊張と興奮が入り混じっていた。でも、早くピッチに立ちたくて仕方なかった」。 「元日だったことを覚えています。素晴らしい年の始まりでした。ずっと見てきたプレミアリーグでデビューできて、興奮の方が大きかったです」