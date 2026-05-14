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ブカヨ・サカ独占インタビュー：「時が来れば、その時が来るものだ」――トロフィー獲得に決意を燃やすアーセナルのスター
サカの旅の始まり
サカは7歳でアーセナル・ハレ・エンド・アカデミーに入団し、一貫してその道を進んできた。サッカーとの出会いと、幼少期からアーセナルファンだったかを問われると、彼はこう語る。「ずっとです。子供の頃、サッカーはただ楽しいものでした。足元にボールがあれば、他は何でもありませんでした。それが私の幸せでした。」
2018年11月、当時監督のウナイ・エメリはサカをアーセナルデビューさせた。ウクライナでのヨーロッパリーグ、気温は氷点下。サカはベンチスタートだった。「凍えるような寒さだったよ！ アウェイで氷点下だった」と24歳のサカは振り返る。この試合はヴォルスクラ・ポルタヴァ戦で、彼はアーロン・ラムジーに代わって途中出場。チームは3-0で勝利した。
「ピッチに立ちたくてうずうずしていたし、監督がチャンスをくれるよう祈っていた。チームがリードしていれば若手を投入しやすくなるし、実際そうなった。出場して、本当に自由な気分で、ただプレーを楽しんでいたよ」
その1か月後、フルハム戦（4-1勝利）でプレミアリーグデビュー。その後200試合以上に出場している。「緊張と興奮が入り混じっていた。でも、早くピッチに立ちたくて仕方なかった」。 「元日だったことを覚えています。素晴らしい年の始まりでした。ずっと見てきたプレミアリーグでデビューできて、興奮の方が大きかったです」
- Getty Images Sport
サカの成長に「素晴らしい」アルテタが果たした役割
サカはアルテタの指導の下、世界屈指の攻撃的選手に成長した。2023年10月、シェフィールド・ユナイテッドを5-0で下した試合では初めてキャプテンマークを託された。イングランド代表FWは、監督の影響をこう語る。
「彼は素晴らしいアイデアを持ち、最高の監督だ。話すとすぐに納得できる。人間として通じ合い、家族まで理解してくれている。その絆を感じている」
2月の長期契約更新も、元エバートンMFの存在が後押しした。サカは「常にアーセナル一筋か？」という問いに、こう即答した。「もちろん！」
立ち直りとアーセナルの上昇気流
アーセナルは2003年以来となるプレミアリーグ優勝へ着実に近づき、2冠達成の可能性もある。サカはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦で決勝点を挙げるなど、2025-26シーズンの活躍でチームに不可欠だ。彼は北ロンドンが歴史的快挙へ進んでいると確信している。
しかし、アーセナルの一員として戦う中で、彼は多くの苦境にも直面した。その一つが2022-23シーズンのタイトルレースでの5ポイント差での2位だった。その失望から何を学んだかと問われると、サカはこう語る。「最初は辛かった。 でもすぐに立ち直って、努力して戦うしかない。チャンスはいつ来るか分からないから」
FAカップと2度のコミュニティ・シールドに続く新たなタイトルについて、彼は「それが夢だ。すべてを意味する」と語った。
- Chase
サカがアカデミーコーチのイブラヒム・フアドと面会
ブカヨはチェース・フットボール・コーチング・プログラムのアンバサダーです。このプログラムは、費用が壁となる英国全土の人々にコーチング資格を無料で取得する機会を提供しています。
彼は元選手で現在コーチを務めるイブラヒム・フアド氏とそのチームと共に、ロンドン北部で行われた草の根トレーニングセッションに参加。その後、コーチングが元アカデミー選手をサッカー界に引き留める有効な手段であるとの意見を交わしました。イブラヒム氏は、これまでこのプログラムの恩恵を受けた英国全土の7,000人以上のコーチ志望者の一人です。
サカとアーセナルは浮き沈みをどう乗り越えるか
国内でも欧州でも快進撃を続けるアーセナルだが、2025-26シーズンは順風満帆ではなかった。マンチェスター・シティに首位の座を脅かされたものの、ガナーズは立ち直り、集中力を取り戻した。最終戦でバーンリーとクリスタル・パレスに勝てば優勝だ。 その先にはブダペストでのPSGとのチャンピオンズリーグ決勝が待つ。
63試合を戦う過酷なシーズンで浮き沈みがある中、選手たちがどうリセットしているかと問われると、サカは「状況や必要なことによる。皆で話し合うべきか、そのままにするべきか」と語った。 僕たちはとても仲が良く、お互いを理解し合えているから、浮き沈みにも対応できているんだ。」
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