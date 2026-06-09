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ブカヨ・サカはイングランド代表としてワールドカップに出場できるのか？ トーマス・トゥヘル監督は、アーセナルFWのコンディションについて「慎重に」と語った。
サカのコンディション管理
試合前会見でトゥヘル監督は、水曜日のコスタリカ戦を前にイングランド代表がサカの状態を注視していると明かした。チャンピオンズリーグ決勝に出場したアーセナル所属のサカは代表合流が遅れ、週末のニュージーランド戦（1-0で勝利）を欠場。3月の代表戦でも体調不良で離脱しており、彼のコンディション管理は依然として最優先事項だ。 プレミアリーグ制覇に貢献したばかりの20歳に対し、トゥヘル監督は「3月の代表キャンプで負傷し、その影響をクラブ戦に持ち越したブカヨには細心の注意を払う」と慎重姿勢を示した。
アーセナルの選手団、出番を待つ
監督は慎重姿勢を保ちつつ、このウイングの献身を称えた。49試合で11ゴール9アシストを記録した過酷なシーズンについて、「彼は常にプレー可能で、素晴らしい活躍をした。試合間の調整も適切に行い、今もコンディションを徐々に高めている」と語った。 代表戦48試合で14得点を挙げる同選手に加え、監督はデクラン・ライス、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼも万全と明かした。さらに「休養が必要な選手はいない。全員が起用可能で、初戦後も故障者はいない」とファンに安心を与えた。
試合感覚を養う
大会が近づき、コーチ陣は練習強度を上げています。現在はコスタリカ戦での出場時間延長が焦点です。トゥヘル監督は「1日の回復日を経て2回の充実したトレーニングを行った」と準備状況を説明しました。 明日は負荷を上げ、選手を45分超プレーさせるつもりだ。60分か70分出る選手もいるだろう。最終判断は午後に下す」と説明した。さらに「明日はフィジカル的に厳しい試合になると予想している。強度もスタイルもプレーの質も高いレベルで求められ、我々は次のステップへ進む準備ができている」と語った。
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イングランドの次はどうなるのか？
イングランド代表は、グループL初戦へ向け、まずコスタリカと最終調整の親善試合を行う。サカらチームは6月17日にクロアチアと開幕戦を戦い、23日にガーナ、27日にパナマと対戦する。