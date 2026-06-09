ブカヨ・サカはイングランド代表としてワールドカップに出場できるのか？ トーマス・トゥヘル監督は、アーセナルFWのコンディションについて「慎重に」と語った。

大会が近づき、コーチ陣は練習強度を上げています。現在はコスタリカ戦での出場時間延長が焦点です。トゥヘル監督は「1日の回復日を経て2回の充実したトレーニングを行った」と準備状況を説明しました。 明日は負荷を上げ、選手を45分超プレーさせるつもりだ。60分か70分出る選手もいるだろう。最終判断は午後に下す」と説明した。さらに「明日はフィジカル的に厳しい試合になると予想している。強度もスタイルもプレーの質も高いレベルで求められ、我々は次のステップへ進む準備ができている」と語った。