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England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

ブカヨ・サカの怪我からジュード・ベリンガムの活躍まで、イングランドがワールドカップで優勝できない6つの理由

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トーマス・トゥヘル
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ブカヨ・サカ
ジョン・ストーンズ
リース・ジェームズ
ノニ・マドゥエケ
アンソニー・ゴードン
マーカス・ラッシュフォード

イングランド代表は「30年にわたる苦難」の後、1996年にサッカーが「故郷」に帰ってくるはずだった。 しかし、それから30年がたった今も、スリーライオンズは1966年のワールドカップ以来、主要タイトルを獲れていない。それでも、国際サッカー界で最も長い空白期が、ついに終わるかもしれない。イングランドは今夏のワールドカップ予選を全勝無失点で突破。トーマス・トゥヘル監督率いるチームには、確かな期待が寄せられている。

イングランド代表はFIFAランキング4位で、直近2回の欧州選手権で準優勝している。アーセナルのデクラン・ライス、レアル・マドリードのジュード・ベリンガム、バイエルンのストライカーでバロンドール候補ハリー・ケインなどスターが揃う。

さらに、トゥヘル監督は4カ国でタイトルを獲得しており、チェルシーでは就任から6ヶ月足らずでチャンピオンズリーグを制した。つまり、W杯に向けた準備期間が2年未満でも、このドイツ人監督には大きな障害にはならないだろう。しかし、こうした強みがあるとはいえ、イングランド代表に欠点がないわけではない。以下に、60年の失望に終止符を打とうとするスリー・ライオンズの挑戦が失敗に終わるかもしれない6つの理由を示す。

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    被疑者の弁護

    ワールドカップ予選8試合で無失点ながら、イングランドの守備陣は安泰とは言えない。

    マンチェスター・シティでブレークしたニコ・オライリーも、左SBとしてはまだ経験が浅く、しばしば中央にポジションを取る。これはグアルディオラ体制では機能しても、代表ではリスクになる。 それなのに、正統派左SBを招集しなかったのは不可解だ。CBにはスピード不足の選手が多いからだ。

    負傷が多いジョン・ストーンズが全試合を健康で過ごせるかは不透明だ。ハリー・マグワイアが招集漏れに怒った理由も理解できる。彼の不機嫌な反応が、トゥヘルが彼をチームに適した性格と見ていないとされる理由を如実に示していたとしてもだ。右SBリース・ジェームズの出場も不安だ。チェルシーの主将である彼は近年、ストーンズ同様に故障が多い。

    バックアップのエズリ・コンサ、ダン・バーン、ジャレル・クアンサ、ティノ・リブラメント、ジェド・スペンスは代表経験が少なく、信頼性は低い。

    予選で無失点を続けたとはいえ、世界最高峰の大会を前にしてイングランド代表の守備陣の質と層には依然として疑問が残る。

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    酷暑

    昨夏米国で開催されたクラブワールドカップのように、今後6週間は天候が大きな鍵を握るだろう。

    元チェルシー監督エンツォ・マレスカ氏は「通常の練習は不可能」と語り、MFエンツォ・フェルナンデスは試合中に「めまい」を訴えた。

    FIFAは前後半の中盤に3分のクールダウン休憩を導入する予定で、水分補給には役立つだろう。それでも高温は体力を消耗させ、イングランドなど寒冷地出身の選手には厳しい。

    ケインは「我々はトップアスリートだから適応できる」と語った。マルク・ゲヒは「早期渡米は素晴らしいアイデアで、順応する時間が十分にある」と評価した。

    それでも、ボール支配が重要であることは明らかだ。チャンピオンズリーグ決勝で示されたように、ライスのような高エネルギー型MFは、ポルトガルのヴィティーニャやジョアン・ネヴェスほどボールをキープできない。大会が進むにつれ、イングランド選手が疲労する可能性は高い。

    なお、異大陸開催で優勝した欧州チームは2010年スペインと2014年ドイツの2チームのみで、両大会とも南半球の冬だった。


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    苦戦するサカ

    ブカヨ・サカはユーロ2024でイングランド代表の攻撃を牽引したが、ワールドカップを前にした現在のコンディションとフィットネスが懸念されている。

    今季プレミアリーグ制したアーセナルでも3度離脱。その影響でチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマン戦ではパス4本、ドリブル突破0と低調だった。

    W杯で本来の輝きを取り戻すか注目されるが、トゥヘル監督はコスタリカ戦前、サカが3月のアキレス腱負傷から完全回復していないと明かした。

    「ブカヨはまだ回復途上だ」とイングランド代表監督は語った。「シーズン終盤は痛みを抱えながらプレーしていた。状態を管理しつつ高いレベルでプレーしていたが、まだ100％ではない」

    それでもトゥヘルは「まだ連続したトレーニングができない」と明かし、完全復活には至っていない。先発しても、サカが本来の輝きを取り戻せるかはまだ不明だ。

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    数少ないゲームチェンジャー

    先週末、イングランド対ニュージーランドの“豪華練習試合”で注目されたのは、リオ・ングモハの活躍だった。ワールドカップ最下位チームを1-0で下した退屈な試合で、彼は後半を鮮やかに彩った。 一部の評論家は「なぜこのリヴァプールFWが本大会の代表に選ばれなかったのか。少なくとも予備登録さえされていれば、離脱者がいれば招集できたはずだ」と疑問を投げかけた。

    昨季プレミアで5試合しか先発していない17歳を招集すべきだったかは議論がある。それでも、イングランドのベンチには「Xファクター」が欠けている。

    トゥヘル監督がフィル・フォーデンとコール・パーマーを落とした理由は理解できる。2人は昨季不調だった一方、モーガン・ロジャースは絶好調で、ベリンガムより先発する可能性もある（後述）。

    一方で、ノッティンガム・フォレストの10番として降格圏でも2025-26プレミアリーグ得点ランキング5位タイに入ったモーガン・ギブス＝ホワイトの落選は不可解だ。 一方、エゼはトッテナム戦以外では目立たず、チャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦でも途中出場ながらインパクトを残せなかった。ベンチに置くなら、調子の良いギブス・ホワイトの方が脅威だったはずだ。

    チームメイトのノニ・マドゥエケもパリ・サンジェルマン戦で疲労した相手DFを攻略できず、彼の価値はPKを誘うことだけに見える。サカの負傷が懸念される理由だ。スピードは脅威でも、コスタリカ戦で示したように決定力が不足している。

    一方、バルセロナ戦で復調したマーカス・ラッシュフォードは心強い。アンソニー・ゴードンはクラブで低調だったためニューカッスルが終盤起用を見送り、その後バルセロナ移籍が決まって中立ファンを困惑させた。

    コスタリカ戦でゴードンは活き活きとしていたが、それでもイングランドにはベンチに真の「ゲームチェンジャー」、つまり交代しても戦術を大きく変えられる攻撃手がいない。その点でニュージーランド戦のングモハのパフォーマンスは示唆に富んでいた。

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    ケインへの依存

    3月の日本戦0-1敗北後、ITVのインタビューでトゥヘル監督は、ウェンブリーを怪我で欠場したケインにイングランドが依存しすぎとの質問を受けた。「アルゼンチンがメッシに頼らないわけがないし、ポルトガルがロナウドに頼らないわけがない。普通のことだ。

    「ハリー・ケインがいないと我々には同じ脅威がない。だが、ケインがいないバイエルンにも同じ脅威はない。世界中のどのチームにも同じ脅威などない」

    どのチームも最前線の得点源がいないと得点は難しい。それでもイングランドの依存度は他国より高い。

    ケインが代表得点の半分以上を占めるのはもちろん、代役候補の誰一人として彼のレベルに及ばない点が最大の問題だ。

    オリー・ワトキンスはアストン・ヴィラで好調を維持し、ユーロ2024準決勝オランダ戦で後半アディショナルタイムに決勝点を挙げ、コスタリカ戦でも至近距離ヘディングでネットを揺らしたが、代表通算7得点にとどまる。

    もう一人の候補イヴァン・トニーも、サウジアラビアでキャリアベストの得点を挙げたとはいえ、代表では2024年3月のベルギー戦で1得点のみ。彼がメンバーにいること自体が、大会中ケインの健康が不可欠であることを痛感させる。

    ケインはイングランドにとってロナウドやメッシと同等の存在だ。ポルトガルやアルゼンチンは彼ら抜きでも戦えるかもしれないが、イングランドはケインがいないと難しい。ケインが負傷すれば、イングランドの大会は終わる。


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    プレッシャー

    トゥヘル監督は、イングランドがワールドカップの有力候補だという見方を否定した。「そんなはずはない。何年も優勝していない」と火曜日に語った。「私たちは競争相手であり挑戦者だ。優勝は目指すものの、圧倒的候補ではない。この大会にはより実績のあるチームがいる」。

    実際、イングランド代表は国際大会でたびたび優勝候補に挙げられながら、結局は期待に応えられていない。

    ガレス・サウスゲート監督下でも、イングランドは2度決勝で敗れている。 EURO 2024では退屈な試合運びながら準決勝進出したが、スペインには及ばなかった。それでも、自国開催のEURO 2020決勝でイタリアに敗れた言い訳は見つからない。ウェンブリーでルーク・ショーの早期先制点を守りきれなかったからだ。

    強豪相手にプレッシャーがかかると、いつも同じパターンで敗れる。 今回もPK戦で崩れるか、ベンチに置かれたベリンガムが怒るかもしれない。トゥヘルは「最高の選手」より「最高のチーム」を選ぶと宣言し称賛されたが、それでも選外になった選手への反発は避けられない。大会序盤でつまずけば、チームは混乱に陥るだろう。

    グループリーグは突破できても、16強でメキシコ、準々決勝でブラジルに勝てるか。さらにフランス、アルゼンチン、スペインを倒して優勝できるか。

    選手も監督もいるが、60年の歴史は重すぎる。今回もその重みに耐えられないだろう。

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