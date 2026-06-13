ブカヨ・サカの怪我からジュード・ベリンガムの活躍まで、イングランドがワールドカップで優勝できない6つの理由

先週末、イングランド対ニュージーランドの“豪華練習試合”で注目されたのは、リオ・ングモハの活躍だった。ワールドカップ最下位チームを1-0で下した退屈な試合で、彼は後半を鮮やかに彩った。 一部の評論家は「なぜこのリヴァプールFWが本大会の代表に選ばれなかったのか。少なくとも予備登録さえされていれば、離脱者がいれば招集できたはずだ」と疑問を投げかけた。

昨季プレミアで5試合しか先発していない17歳を招集すべきだったかは議論がある。それでも、イングランドのベンチには「Xファクター」が欠けている。

トゥヘル監督がフィル・フォーデンとコール・パーマーを落とした理由は理解できる。2人は昨季不調だった一方、モーガン・ロジャースは絶好調で、ベリンガムより先発する可能性もある（後述）。

一方で、ノッティンガム・フォレストの10番として降格圏でも2025-26プレミアリーグ得点ランキング5位タイに入ったモーガン・ギブス＝ホワイトの落選は不可解だ。 一方、エゼはトッテナム戦以外では目立たず、チャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦でも途中出場ながらインパクトを残せなかった。ベンチに置くなら、調子の良いギブス・ホワイトの方が脅威だったはずだ。

チームメイトのノニ・マドゥエケもパリ・サンジェルマン戦で疲労した相手DFを攻略できず、彼の価値はPKを誘うことだけに見える。サカの負傷が懸念される理由だ。スピードは脅威でも、コスタリカ戦で示したように決定力が不足している。

一方、バルセロナ戦で復調したマーカス・ラッシュフォードは心強い。アンソニー・ゴードンはクラブで低調だったためニューカッスルが終盤起用を見送り、その後バルセロナ移籍が決まって中立ファンを困惑させた。

コスタリカ戦でゴードンは活き活きとしていたが、それでもイングランドにはベンチに真の「ゲームチェンジャー」、つまり交代しても戦術を大きく変えられる攻撃手がいない。その点でニュージーランド戦のングモハのパフォーマンスは示唆に富んでいた。