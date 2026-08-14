アーセナルは、スウェーデン人FWヴィクトル・ギョケレシュがエミレーツ・スタジアムでの2年目に入ろうとしている中、ストライカー部門で補強が行われていないだけに、得点力をチーム全体に分散させつつ、サカのさらなる得点面での貢献を必要としている。ギョケレシュは昨季、全公式戦で21ゴールを記録した。

ファースト・ディヴィジョン優勝経験者のスミスは、さらにこう付け加えた。「サカがチームにもっと多くのゴールをもたらせるかどうかは非常に重要だ。もちろん、彼は良いプレーをし、ゴールをお膳立てすることにも優れているが。

「ギョケレシュについては、この夏にどうなるのかと思っていた。まだ何か起こる可能性はあるが、彼は2年目で、1年目には通算で20点台に乗せた。だから、それは決して簡単なことではない。さらに一段階上に行くかもしれない。

「彼が別のタイプの選手になる、より洗練された選手になるとは思わない。彼は彼だ。ただ、チームメートが今は彼についてもう少し理解し、より良い形で生かせるようになるかもしれない。だから、そこは注目していきたい。だが、我々には明らかに、きちんと機能する得点力のあるセンターフォワードが必要だ。」