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翻訳者：
ブカヨ・サカに求められる、2026-27シーズンにアーセナルへもたらすべき「極めて重要」な資質 同じくリーグ優勝経験を持つ人物は、生え抜きのヒーローが「最高のフォーム」を取り戻すと後押しへ
サカの得点数は20ゴールの大台から落ち込んでいる
サカは5シーズン連続で二桁得点を記録しており、そこには一定の安定感が示されている。ただ、その面で自分がさらに大きく貢献できることも理解している。2023-24シーズンには20得点の大台にも到達した。
ヘイル・エンドのアカデミー出身者であるサカは、その時点で世界的トップクラスの地位を確立する軌道に乗っているように見えた。だが、ウイングの名手という点では、ラミン・ヤマル、マイケル・オリーズ、ビニシウス・ジュニオールらが驚異的な基準を打ち立てている。
不運な負傷はサカにとってほとんど追い風とはならず、ここ2シーズンでクラブと代表を合わせて40試合を欠場。2026年夏のワールドカップでも、コンディションの問題がその戦いに影響を及ぼした。
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サカは2026-27シーズンに最高の状態を取り戻せるのか？
国内リーグ戦が再開される頃には万全の状態に戻ることを期待している。ベストベッティングサイトUKBestBettingSites.co.ukとの提携で取材に応じた元アーセナルFWのスミス氏は、サカが輝きを取り戻せるかと問われた際、GOALに対してこう語っている。「彼がベストの状態に戻れない理由はないと思う。
「負傷はリズムや自信を奪ってしまうものだ。ただ、ここからしばらくケガなく過ごせて、いい形で試合を重ねられれば、彼が以前のレベルまで戻ってくることは十分に期待できる。戻れない理由はない」
ギョケレシュ、アーセナルでの2年目に向け準備へ
アーセナルは、スウェーデン人FWヴィクトル・ギョケレシュがエミレーツ・スタジアムでの2年目に入ろうとしている中、ストライカー部門で補強が行われていないだけに、得点力をチーム全体に分散させつつ、サカのさらなる得点面での貢献を必要としている。ギョケレシュは昨季、全公式戦で21ゴールを記録した。
ファースト・ディヴィジョン優勝経験者のスミスは、さらにこう付け加えた。「サカがチームにもっと多くのゴールをもたらせるかどうかは非常に重要だ。もちろん、彼は良いプレーをし、ゴールをお膳立てすることにも優れているが。
「ギョケレシュについては、この夏にどうなるのかと思っていた。まだ何か起こる可能性はあるが、彼は2年目で、1年目には通算で20点台に乗せた。だから、それは決して簡単なことではない。さらに一段階上に行くかもしれない。
「彼が別のタイプの選手になる、より洗練された選手になるとは思わない。彼は彼だ。ただ、チームメートが今は彼についてもう少し理解し、より良い形で生かせるようになるかもしれない。だから、そこは注目していきたい。だが、我々には明らかに、きちんと機能する得点力のあるセンターフォワードが必要だ。」
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移籍情報：アーセナルがアルバレスとバルコラに関心か
アーセナルはワールドカップ優勝経験を持つフリアン・アラバレスとの強い関心が伝えられている。アルゼンチン代表で元マンチェスター・シティのスターは現在、アトレティコ・マドリーに所属している。ただ、その件で取引は成立していない。
また、ミケル・アルテタ監督がパリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの獲得に動くとの話もある。これはレアル・マドリーのスーパースター、ビニシウスとの衝撃的な関連報道に続くもので、9月1日の次の移籍期限が過ぎる前に、サカが両ウイングで得点の責任を分担する新たな仲間を得る可能性もある。
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