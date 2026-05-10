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「ブカヨ・サカには『オーラ』がある」。ミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグ制覇へ導くアーセナルの「ゲームチェンジャー」と称えた。
エミレーツ・スタジアムで高まるサカの影響力
サカは、タイトルを目指すアーセナルに新たな「威圧感」をもたらした。シーズン中に軽傷があったが、絶好のタイミングで調子を回復している。今夏のワールドカップを控え、彼の「オーラ」はクラブと代表の両方で不可欠だ。
プレミアリーグ終盤の優勝争いでもチームに大きな活力を与え、アトレティコ・マドリードを破り20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた一戦では決勝ゴール。鋭い動きで万全のコンディションを見せ、クラブを盛り上げ、歴史的な国内・欧州制覇を目指す原動力となっている。
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アルテタ監督が「特別な」試合の行方を左右した選手を称賛
アルテタ監督は、アーセナルのスター選手がチームにもたらす影響と、対戦相手に与える心理的優位性を絶賛した。アルテタは「彼の役割はクラブ内でもピッチ上でも拡大している。存在感とオーラがある。特別な何かを持つ選手だ」と語った。
さらにアルテタは、24歳のこの選手が now 単独で試合を決められる選手になったと強調。「彼は特別な選手だ。いつでも試合の流れを変えられる。相手にその恐怖心を抱かせるのは重要だ」と語った。
怪我という壁を乗り越える
今シーズンのサカは、膝やアキレス腱の故障に悩まされ、苦難の連続だった。それでもシーズン終盤に向けて万全を期し、痛みに耐えてプレーを続けた彼の献身はコーチ陣の目に留まった。
アルテタ監督は、この離脱が終盤戦のチームにとってむしろプラスになると語る。「もっと出場してほしかったが、こう言った。『この時間を最大限活用しよう。フレッシュな状態で高いモチベーションと新しい精神状態でピッチに立ち、今こそチームに大きな影響を与えられる』」。
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リーダーシップと人間性
サカは卓越した技術だけでなく、ロッカールームでも重要なリーダーだ。チームメイトからの信頼は厚く、オデゴールの不在時には、アルテタ監督はライスやガブリエルといったベテランを差し置いて彼にキャプテンマークを託す。監督は「クラブの価値観を一貫して体現する選手を持てるのは幸運だ」と語る。
「どんな場面でも頼りになり、必ず応えてくれる選手をクラブ内に発見できたことは、大きな幸運だ」とアルテタは語る。「彼の心は正しい場所にあり、行動のすべてが確固たる価値観と原則に基づく。それだけで喜びだ。 人間としても我々は彼を知っている。ピッチ上での貢献と最近の活躍は、まさに驚異的だ」