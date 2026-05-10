「ブカヨ・サカには『オーラ』がある」。ミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグ制覇へ導くアーセナルの「ゲームチェンジャー」と称えた。

サカは、タイトルを目指すアーセナルに新たな「威圧感」をもたらした。シーズン中に軽傷があったが、絶好のタイミングで調子を回復している。今夏のワールドカップを控え、彼の「オーラ」はクラブと代表の両方で不可欠だ。

プレミアリーグ終盤の優勝争いでもチームに大きな活力を与え、アトレティコ・マドリードを破り20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた一戦では決勝ゴール。鋭い動きで万全のコンディションを見せ、クラブを盛り上げ、歴史的な国内・欧州制覇を目指す原動力となっている。