(C)Getty Images
翻訳者：
ブカヨ・サカには実績がある。アーセナルのスターは、度胸がないと批判していた人々が姿を消したと反応。ガナーズは泣き虫からチャンピオンへ変貌した。
サカが「ボトル」派を標的にする
サカは、アーセナルのプレミアリーグ優勝を疑った人々を「見つけ出す」と誓った。火曜日のマンチェスター・シティとボーンマスの引き分けでアーセナルの優勝が確定し、ロンドン北部は熱狂に包まれた。エミレーツ・スタジアムのファンは長年の苦悩から解放された。
TNTスポーツの独占インタビューに応じたサカは、過去3シーズンにわたってミケル・アルテタ監督率いるチームに付きまとってきた風評に言及。「みんなが僕たちをどう見ているか、クラブ内で何が起こっているか、自分たちの中にある『本当にできるのか』という疑念は分かっている」と語った。「でも、僕たちは成し遂げた。今は楽しむ時だ。 隠れようとするかもしれないが、俺たちは見つけ出す。」
「泣き虫」からチャンピオンへ
24歳の選手は、アーセナルが受ける批判は他の強豪より過剰だと感じることが多く、以前は反論すると「過敏すぎる」と呼ばれ、自分たちを守れなかったと語った。彼は、過去の優勝争いで失速した際に「軟弱」と嘲笑されたが、そのイメージをようやく払拭できたと考えている。
「なぜそうなるのかは分からない」とサカは語る。「今は自由に言えるけど、以前なら『泣き虫だ』と言われていただろうね。 アーセナルについては必要以上に話題になり、勝ち点を落としたり負けた時には過剰に騒がれる。ボトルを手にしているのを見ただろう？ちょっとした冗談さ。人々は俺たちに言ってくるし、俺たちも言い返す。その権利は勝ち取った。楽しむ時が来たんだ」
個人的な困難と闘いながら
チームは優勝したものの、サカは個人として厳しい一年だったと明かした。怪我で数週間離脱し、復帰後も体調管理に苦戦。それでもニューカッスル、フラム、バーンリー戦では得点やアシストを決めた。
「ここ数年、身体がベストではなく、パフォーマンスにも響いた」と明かした。「今年は大事だった。 精神力を保ち、信念を持ち続け、神様が救ってくださると信じなければならなかった。厳しい一年で多くの試練に直面したが、最終的に成し遂げられた。このクラブの仲間たち――僕だけじゃない――多くの選手やスタッフが苦しい時期を過ごしたが、団結して乗り越え、今は本当に特別な気分だ。」
- GOAL
パリでヨーロッパの歴史をたどる
祝賀ムードは最高潮だが、アーセナルのシーズンはまだ終わらない。チームはパリ・サンジェルマンとの歴史的チャンピオンズリーグ決勝へ準備中。国内タイトルを手にしたサカは、王者としての「自由」がクラブ史上初となる欧州制覇の力になると信じる。
「僕たちはこれまでチャンピオンズリーグで優勝したことがない。アトレティコ・マドリードに勝った後、多くの人々が決勝戦で感動して泣いたと話してくれた。それがこの勝利の意味だ。ヨーロッパで勝つことは本当に大きい。来週、僕たちは歴史を作りたい。 結局は自分たち次第だ。プレミアリーグを制した今、さらに自信と自由を持って臨める」