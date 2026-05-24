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bukayo-saka(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

ブカヨ・サカには実績がある。アーセナルのスターは、度胸がないと批判していた人々が姿を消したと反応。ガナーズは泣き虫からチャンピオンへ変貌した。

ブカヨ・サカ
アーセナル
プレミアリーグ

ブカヨ・サカは、アーセナルの精神力を疑った批判者たちに挑発的なメッセージを送った。彼は、クラブを「大舞台で弱腰」と呼んだ人々が今「隠れモード」に入っていると語る。待望のプレミアリーグ優勝を果たしたガンナーズについて、このイングランド代表は、チームに反撃する権利があると断言している。

  • サカが「ボトル」派を標的にする

    サカは、アーセナルのプレミアリーグ優勝を疑った人々を「見つけ出す」と誓った。火曜日のマンチェスター・シティとボーンマスの引き分けでアーセナルの優勝が確定し、ロンドン北部は熱狂に包まれた。エミレーツ・スタジアムのファンは長年の苦悩から解放された。

    TNTスポーツの独占インタビューに応じたサカは、過去3シーズンにわたってミケル・アルテタ監督率いるチームに付きまとってきた風評に言及。「みんなが僕たちをどう見ているか、クラブ内で何が起こっているか、自分たちの中にある『本当にできるのか』という疑念は分かっている」と語った。「でも、僕たちは成し遂げた。今は楽しむ時だ。 隠れようとするかもしれないが、俺たちは見つけ出す。」

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  • 「泣き虫」からチャンピオンへ

    24歳の選手は、アーセナルが受ける批判は他の強豪より過剰だと感じることが多く、以前は反論すると「過敏すぎる」と呼ばれ、自分たちを守れなかったと語った。彼は、過去の優勝争いで失速した際に「軟弱」と嘲笑されたが、そのイメージをようやく払拭できたと考えている。

    「なぜそうなるのかは分からない」とサカは語る。「今は自由に言えるけど、以前なら『泣き虫だ』と言われていただろうね。 アーセナルについては必要以上に話題になり、勝ち点を落としたり負けた時には過剰に騒がれる。ボトルを手にしているのを見ただろう？ちょっとした冗談さ。人々は俺たちに言ってくるし、俺たちも言い返す。その権利は勝ち取った。楽しむ時が来たんだ」

  • 個人的な困難と闘いながら

    チームは優勝したものの、サカは個人として厳しい一年だったと明かした。怪我で数週間離脱し、復帰後も体調管理に苦戦。それでもニューカッスル、フラム、バーンリー戦では得点やアシストを決めた。

    「ここ数年、身体がベストではなく、パフォーマンスにも響いた」と明かした。「今年は大事だった。 精神力を保ち、信念を持ち続け、神様が救ってくださると信じなければならなかった。厳しい一年で多くの試練に直面したが、最終的に成し遂げられた。このクラブの仲間たち――僕だけじゃない――多くの選手やスタッフが苦しい時期を過ごしたが、団結して乗り越え、今は本当に特別な気分だ。」

  • Bukayo Saka Arsenal Fulham GFX 2:1GOAL

    パリでヨーロッパの歴史をたどる

    祝賀ムードは最高潮だが、アーセナルのシーズンはまだ終わらない。チームはパリ・サンジェルマンとの歴史的チャンピオンズリーグ決勝へ準備中。国内タイトルを手にしたサカは、王者としての「自由」がクラブ史上初となる欧州制覇の力になると信じる。

    「僕たちはこれまでチャンピオンズリーグで優勝したことがない。アトレティコ・マドリードに勝った後、多くの人々が決勝戦で感動して泣いたと話してくれた。それがこの勝利の意味だ。ヨーロッパで勝つことは本当に大きい。来週、僕たちは歴史を作りたい。 結局は自分たち次第だ。プレミアリーグを制した今、さらに自信と自由を持って臨める」

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