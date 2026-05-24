24歳の選手は、アーセナルが受ける批判は他の強豪より過剰だと感じることが多く、以前は反論すると「過敏すぎる」と呼ばれ、自分たちを守れなかったと語った。彼は、過去の優勝争いで失速した際に「軟弱」と嘲笑されたが、そのイメージをようやく払拭できたと考えている。

「なぜそうなるのかは分からない」とサカは語る。「今は自由に言えるけど、以前なら『泣き虫だ』と言われていただろうね。 アーセナルについては必要以上に話題になり、勝ち点を落としたり負けた時には過剰に騒がれる。ボトルを手にしているのを見ただろう？ちょっとした冗談さ。人々は俺たちに言ってくるし、俺たちも言い返す。その権利は勝ち取った。楽しむ時が来たんだ」