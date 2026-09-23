サカは、アーセナルの10代選手ダウマンの急成長に驚きを示し、この若き有望株へ力強いメッセージを送った。16歳の逸材はノースロンドンで鮮烈な台頭を遂げ、歴史的な節目を次々と打ち立てることでヨーロッパ中の注目を集めている。

ミケル・アルテタ監督は、ダウマンをアーセナルのトップチームの体制に慎重に組み込んでいる。この若き才能は並外れた可能性を持つ選手であることを証明しており、その一例としてカラバオカップのイプスウィッチ・タウン戦でアーセナルが4-2で勝利した試合では2ゴールを決める見事なパフォーマンスも見せた。