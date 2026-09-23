AFP
翻訳者：
ブカヨ・サカが、アーセナルの記録更新者マックス・ダウマンへ「信じられない」とメッセージ 逸材はイングランドA代表初招集に近づく
サカ、10代の新星に衝撃受ける
サカは、アーセナルの10代選手ダウマンの急成長に驚きを示し、この若き有望株へ力強いメッセージを送った。16歳の逸材はノースロンドンで鮮烈な台頭を遂げ、歴史的な節目を次々と打ち立てることでヨーロッパ中の注目を集めている。
ミケル・アルテタ監督は、ダウマンをアーセナルのトップチームの体制に慎重に組み込んでいる。この若き才能は並外れた可能性を持つ選手であることを証明しており、その一例としてカラバオカップのイプスウィッチ・タウン戦でアーセナルが4-2で勝利した試合では2ゴールを決める見事なパフォーマンスも見せた。
- Getty Images Sport
自らの手で自身の将来を切り開く
現在この10代の選手に大きな期待が寄せられている一方で、サカは若いチームメートに地に足のついた助言を送った。アーセナルの中心選手は、天性の能力だけではこの競技の最高レベルで長期的な成功は保証されないと考えている。
『BBC』に対し、サカはダウマンの驚異的なポテンシャルを強調するとともに、活躍するためには計り知れない献身が必要だと念を押した。こう語っている。 「彼の才能はとんでもない。フットボールでどこまで行けるかは本人次第だ。私が言いたいのはそういうことだ。でも、そうだね、彼の才能は本当にすごい」
アーセナルの歴史を書き換える
ダウマンの急速な台頭は、この1年でまさに目覚ましいものだった。2025年8月、15歳235日で途中出場し、プレミアリーグ史上2番目の年少出場選手となって最初に大きな話題を集めた。
そのティーンエージャーは同年11月、欧州の記録も塗り替え、チャンピオンズリーグに出場した史上最年少選手に正式に認定された。
その見事なデビューシーズンは、最終的に3月に頂点を迎えた。エヴァートン戦でゴールを決めたダウマンは、16歳73日ちょうどで、プレミアリーグとアーセナルの両方で史上最年少得点者となった。
- Getty Images
代表活動で実力を証明する
ダウマンは今季、アルテタ監督が出場時間を管理する中で、貴重なトップチームでの経験を積み続けている。このティーンエイジャーはここまでトップチームで通算15試合に出場しており、そのうち2試合は今季のものだ。
16歳のダウマンは現在、イングランドU-19代表の一員として国際活動に参加している。ただ、その急速な成長曲線とクラブでの記録破りのパフォーマンスを踏まえれば、近い将来にU-21代表へ昇格することは完全に避けられないように見える。
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