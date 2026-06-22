ブカヨ・サカがイングランド代表のフルトレーニングに復帰。トーマス・トゥヘル監督は、このアーセナルFWのワールドカップに向けた負傷管理計画について最新情報を明かした。

日曜、イングランド代表はマサチューセッツ州フォックスボロでサカが全体練習に合流し、戦力を回復した。アーセナル所属のウインガーは、プレミアリーグ終盤に痛めたアキレス腱の経過を観察するため前日個別調整していた。

ダラスでのクロアチア戦（4-2でイングランド勝利）では18分間の途中出場だったが、今回の練習では良好な動きを見せた。彼の復帰で、ボストン・スタジアムでのグループL第2戦を控えるトゥヘル監督の選択肢は広がる。