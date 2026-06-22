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ブカヨ・サカがイングランド代表のフルトレーニングに復帰。トーマス・トゥヘル監督は、このアーセナルFWのワールドカップに向けた負傷管理計画について最新情報を明かした。
ガーナ戦を控え、サカがフルトレーニングに復帰
日曜、イングランド代表はマサチューセッツ州フォックスボロでサカが全体練習に合流し、戦力を回復した。アーセナル所属のウインガーは、プレミアリーグ終盤に痛めたアキレス腱の経過を観察するため前日個別調整していた。
ダラスでのクロアチア戦（4-2でイングランド勝利）では18分間の途中出場だったが、今回の練習では良好な動きを見せた。彼の復帰で、ボストン・スタジアムでのグループL第2戦を控えるトゥヘル監督の選択肢は広がる。
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トゥヘル監督がイングランドの慎重な戦術を解説
トゥヘル監督は、大会が進むにつれイングランド代表がサカのコンディション管理に慎重であるとし、主要大会では軽微な体調不良でも対応が重要だと語った。
「私はフィジオではないが、彼は1日もトレーニングを欠かさず、それは良いことだ」とESPNの取材に答えた。「彼はここ数年多くの試合に出場し、アーセナルにとって不可欠な選手だ。彼のようなトップ選手は、アーセナルでもイングランド代表でもチームの質を高めてくれる。
「誰もが認めるように、彼は非常に重要な選手だ。大会では小さな不調でも適切に管理し、終盤戦で力を発揮できるよう準備しなければならない。彼のような選手がいつでもプレーできるよう態勢を整えておくことが大切だ」
イングランドは長期的な計画に注力している
イングランド代表は、サカのコンディションを最優先し、大会後半でベストパフォーマンスを発揮できるよう厳格な負荷管理を行っている。その戦略はクロアチア戦でも明らかで、ノニ・マドゥエケが右ウイングで先発し、サカは試合の行方がほぼ決まった後に投入された。 報道によると、トゥヘル監督はサカが6月27日のパナマ戦までフル出場できないと見ており、24歳の彼は段階的に負荷を上げていく予定だ。
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慎重に進行することを最優先とする。
イングランドはガーナと対戦した後、グループL最終戦のためニュージャージーへ移動する。すでに3ポイントを手にしたトゥヘル監督率いるチームは、主力選手を温存できる有利な立場にある。現在はサカのコンディションがさらに改善することを確認することが焦点だ。回復が順調なら、イングランドは彼がノックアウトステージやその後の試合で重要な役割を果たせるよう準備万端整えてくれると期待している。