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ヒーロー崇拝！レアル・マドリードとブラジル代表のスター、ロドリゴがネイマールから受けた影響
2026年ワールドカップのブラジル代表メンバーは誰になるのか？
2022年、ロドリゴはカタール大会でスター揃いのブラジル代表としてプレーした。コパ・アメリカでも代表入りしたが、クラブで得たリーガやチャンピオンズリーグのタイトルに並ぶ個人タイトルはまだない。
25歳とまだ若く、時間はある。今後、多くの大会でチャンスが訪れるだろう。バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーしたネイマールは古巣サントスに復帰し、彼と経験を共有することはできないかもしれない。それでも34歳の彼は、気まぐれでも、母国や世界中の人々にとっていまだロールモデルである。
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ロドリゴがネイマールとプレーする感想を明かす
サントス下部組織出身のロドリゴも、幼少期からネイマールを憧れの存在として見てきた。2010年8月、ネイマールがブラジル代表デビューを果たしたとき、彼はまだ9歳だった。
それから9年後、二人は代表でチームメイトになった。ロドリゴは、努力すれば夢は叶うと体現している。パワーエイドとのコラボレーションでGOALに語った。「幼少期から憧れていたヒーローとプレーできるのは、信じられないほどの経験です。
彼の練習態度やマインドセット、ビッグマッチへの取り組みを見るだけで多くを学び、さらに成長しようという意欲が湧きます。」
レアル・マドリードのスター選手が、次世代に刺激を与えたいと願っている
サンパウロ郊外で育ったロドリゴは、25歳までにラ・リーガで297試合に出場し、サンティアゴ・ベルナベウの舞台を踏んだ。その活躍は多くの人々に夢を与える。
彼は「Power Your Fate（自らの運命を切り拓く）」を体現し、次のスターたちが同じ道を歩めるよう貢献したいと考えている。ブラジルのサッカーは常に表現と楽しみを重んじてきた。ビーチや路上で友人と自由に遊ぶ無邪気な姿勢が、そのままピッチに持ち込まれているのだ。
潜在能力が具体的な成果に変わる中で、彼は次世代がその精神を完全に受け入れる手助けをしたいと語る。「ブラジルサッカーの美しい歴史は、長きにわたり数多くの偉大な選手たちによって綴られてきました。彼らは私たちに、試合を楽しむこと、プレーを楽しみ、ボールと戯れ、ピッチ上で笑顔を見せることを教えてくれた世代です。
ブラジルサッカーは常に創造性、才能、喜びの代名詞です。私は次世代にもその精神を受け継いでほしいと思っています。『Power Your Fate』は、情熱と楽しさをハードワーク、献身、強い精神力で結びつけ、勝利へ導きます。
準備と水分補給を怠らなければ、自信と自由が得られます。ピッチ外での努力が、試合中の表現の幅を広げ、可能性を最大限に引き出します。」
ロドリゴは怪我からさらに強くなって復帰するだろう
ロドリゴは前十字靭帯の手術で6月のブラジル代表ワールドカップ出場を遠ざかるが、必ず復活し、さらに輝くと誓っている。
「Power Your Fate」は、準備と適切な水分補給で結果をコントロールしようとするアスリートを応援するパワーエイドのグローバルキャンペーンです。FIFAワールドカップの公式スポーツドリンクとして、この映像はあらゆるレベルの選手にエネルギーを与え、努力と瞬間を不朽の功績へ導くパワーエイドのメッセージを伝えています。