ヒーロー崇拝！レアル・マドリードとブラジル代表のスター、ロドリゴがネイマールから受けた影響

サンパウロ郊外で育ったロドリゴは、25歳までにラ・リーガで297試合に出場し、サンティアゴ・ベルナベウの舞台を踏んだ。その活躍は多くの人々に夢を与える。

彼は「Power Your Fate（自らの運命を切り拓く）」を体現し、次のスターたちが同じ道を歩めるよう貢献したいと考えている。ブラジルのサッカーは常に表現と楽しみを重んじてきた。ビーチや路上で友人と自由に遊ぶ無邪気な姿勢が、そのままピッチに持ち込まれているのだ。

潜在能力が具体的な成果に変わる中で、彼は次世代がその精神を完全に受け入れる手助けをしたいと語る。「ブラジルサッカーの美しい歴史は、長きにわたり数多くの偉大な選手たちによって綴られてきました。彼らは私たちに、試合を楽しむこと、プレーを楽しみ、ボールと戯れ、ピッチ上で笑顔を見せることを教えてくれた世代です。

ブラジルサッカーは常に創造性、才能、喜びの代名詞です。私は次世代にもその精神を受け継いでほしいと思っています。『Power Your Fate』は、情熱と楽しさをハードワーク、献身、強い精神力で結びつけ、勝利へ導きます。

準備と水分補給を怠らなければ、自信と自由が得られます。ピッチ外での努力が、試合中の表現の幅を広げ、可能性を最大限に引き出します。」