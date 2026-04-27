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Rodrygo Neymar BrazilGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ヒーロー崇拝！レアル・マドリードとブラジル代表のスター、ロドリゴがネイマールから受けた影響

ロドリゴ
ネイマール
ワールドカップ
ブラジル
レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリードとブラジル代表のロドリゴがGOALに語った。同胞ネイマールから今も刺激を受け、代表活動では彼を崇拝しているという。ロドリゴは怪我で今夏のワールドカップに出場できないが、ブラジル代表歴代最多得点を誇るネイマールは、アンチェロッティ監督の下で起用される可能性がある。

  • 2026年ワールドカップのブラジル代表メンバーは誰になるのか？

    2022年、ロドリゴはカタール大会でスター揃いのブラジル代表としてプレーした。コパ・アメリカでも代表入りしたが、クラブで得たリーガやチャンピオンズリーグのタイトルに並ぶ個人タイトルはまだない。

    25歳とまだ若く、時間はある。今後、多くの大会でチャンスが訪れるだろう。バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーしたネイマールは古巣サントスに復帰し、彼と経験を共有することはできないかもしれない。それでも34歳の彼は、気まぐれでも、母国や世界中の人々にとっていまだロールモデルである。

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  • Rodrygo Neymar Brazil 2023Getty

    ロドリゴがネイマールとプレーする感想を明かす

    サントス下部組織出身のロドリゴも、幼少期からネイマールを憧れの存在として見てきた。2010年8月、ネイマールがブラジル代表デビューを果たしたとき、彼はまだ9歳だった。

    それから9年後、二人は代表でチームメイトになった。ロドリゴは、努力すれば夢は叶うと体現している。パワーエイドとのコラボレーションでGOALに語った。「幼少期から憧れていたヒーローとプレーできるのは、信じられないほどの経験です。

    彼の練習態度やマインドセット、ビッグマッチへの取り組みを見るだけで多くを学び、さらに成長しようという意欲が湧きます。」

  • レアル・マドリードのスター選手が、次世代に刺激を与えたいと願っている

    サンパウロ郊外で育ったロドリゴは、25歳までにラ・リーガで297試合に出場し、サンティアゴ・ベルナベウの舞台を踏んだ。その活躍は多くの人々に夢を与える。

    彼は「Power Your Fate（自らの運命を切り拓く）」を体現し、次のスターたちが同じ道を歩めるよう貢献したいと考えている。ブラジルのサッカーは常に表現と楽しみを重んじてきた。ビーチや路上で友人と自由に遊ぶ無邪気な姿勢が、そのままピッチに持ち込まれているのだ。

    潜在能力が具体的な成果に変わる中で、彼は次世代がその精神を完全に受け入れる手助けをしたいと語る。「ブラジルサッカーの美しい歴史は、長きにわたり数多くの偉大な選手たちによって綴られてきました。彼らは私たちに、試合を楽しむこと、プレーを楽しみ、ボールと戯れ、ピッチ上で笑顔を見せることを教えてくれた世代です。

    ブラジルサッカーは常に創造性、才能、喜びの代名詞です。私は次世代にもその精神を受け継いでほしいと思っています。『Power Your Fate』は、情熱と楽しさをハードワーク、献身、強い精神力で結びつけ、勝利へ導きます。

    準備と水分補給を怠らなければ、自信と自由が得られます。ピッチ外での努力が、試合中の表現の幅を広げ、可能性を最大限に引き出します。」

  • ロドリゴは怪我からさらに強くなって復帰するだろう

    ロドリゴは前十字靭帯の手術で6月のブラジル代表ワールドカップ出場を遠ざかるが、必ず復活し、さらに輝くと誓っている。

    「Power Your Fate」は、準備と適切な水分補給で結果をコントロールしようとするアスリートを応援するパワーエイドのグローバルキャンペーンです。FIFAワールドカップの公式スポーツドリンクとして、この映像はあらゆるレベルの選手にエネルギーを与え、努力と瞬間を不朽の功績へ導くパワーエイドのメッセージを伝えています。


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