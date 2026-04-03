ヒーローか悪役か…ネイマール、W杯を前にアンチェロッティにアプローチ

ネイマールは、ブラジルリーグ第9節のレモ戦において、所属するサントスの2-0での勝利に貢献した。
ネイマールは先制点をアシストし、2点目の場面でも重要な役割を果たし、チームを9試合でわずか2勝目へと導き、降格圏からの脱出に貢献した。
サントスはホームで不安定なパフォーマンスを見せているものの、ネイマールの個人技が試合を決定づけた。現在、ネイマールはブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に対し、2026年ワールドカップの代表メンバーにふさわしいことを証明しようとしている。
ネイマールは、ブラジルリーグ第9節のレモ戦において、所属するサントスの2-0での勝利に貢献した。
ネイマールは先制点をアシストし、2点目の場面でも重要な役割を果たし、チームを9試合でわずか2勝目へと導き、降格圏からの脱出に貢献した。
サントスはホームで不安定なパフォーマンスを見せているものの、ネイマールの個人技が試合を決定づけた。現在、ネイマールはブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に対し、2026年ワールドカップの代表メンバーにふさわしいことを証明しようとしている。
『ムンド・デポルティーボ』紙はネイマールの活躍を特筆した。39分、ネイマールは相手ディフェンスを切り裂く見事なパスを出し、そこからタチアーノが先制ゴールを決めた。
後半、ネイマールは数人の選手をかわす見事なドリブルで攻撃を仕掛け、最終的にゴンサロ・エスコバルにボールを繋ぎ、エスコバルがモイセスにパスを出し、2点目を決めた。
ネイマールはコンディションがまだ万全ではないものの、試合を通じて相手ディフェンスのマークを引きつけ、数々の決定的なチャンスを作り出すなど、最も脅威的な存在だった。
しかし、試合終了間際にマイナス面も露呈した。ネymarは相手選手との小競り合いの末にイエローカードを受け、累積警告により次節のフラメンゴ戦を欠場することになった。
この出場停止により、5月18日に発表される代表メンバーリスト（2026年ワールドカップ出場に向けた26名の選手選出）に名を連ねるため、アンチェロッティ監督を納得させるためのネymarの出場機会が限られることになるかもしれない。
ネイマールは以前、代表引退を表明する前に、2026年ワールドカップへの出場を望んでいることをほのめかしていた。
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