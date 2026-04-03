ヒーローか悪役か…ネイマール、W杯を前にアンチェロッティにアプローチ

『ムンド・デポルティーボ』紙はネイマールの活躍を特筆した。39分、ネイマールは相手ディフェンスを切り裂く見事なパスを出し、そこからタチアーノが先制ゴールを決めた。

後半、ネイマールは数人の選手をかわす見事なドリブルで攻撃を仕掛け、最終的にゴンサロ・エスコバルにボールを繋ぎ、エスコバルがモイセスにパスを出し、2点目を決めた。

ネイマールはコンディションがまだ万全ではないものの、試合を通じて相手ディフェンスのマークを引きつけ、数々の決定的なチャンスを作り出すなど、最も脅威的な存在だった。

しかし、試合終了間際にマイナス面も露呈した。ネymarは相手選手との小競り合いの末にイエローカードを受け、累積警告により次節のフラメンゴ戦を欠場することになった。

この出場停止により、5月18日に発表される代表メンバーリスト（2026年ワールドカップ出場に向けた26名の選手選出）に名を連ねるため、アンチェロッティ監督を納得させるためのネymarの出場機会が限られることになるかもしれない。

ネイマールは以前、代表引退を表明する前に、2026年ワールドカップへの出場を望んでいることをほのめかしていた。

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