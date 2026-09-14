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ヒーローから一転して失意へ！ ダニエル・マルディーニ、カリアリ戦の決勝ゴールを決めた数時間後に運転免許を失う
決勝点の後にミランが失速
マルディーニはこの週末、プロサッカーの不安定な側面を身をもって経験した。数時間のうちに、試合の勝利者から警察の捜査の中心人物へと立場が変わったのだ。現在アタランタからのレンタル移籍中であるこの攻撃的MFは、保有元クラブを相手にカリアリの2-1勝利を決定づけていた。
事故は日曜未明、ミラノで発生した。マルディーニのポルシェ・カレラ4が別の車両と衝突した。この衝突により、選手本人を含む6人が軽傷を負い、その後、マルディーニは念のため地元の病院に搬送されたが、のちに退院した。
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陽性反応を受けてライセンス停止
衝突事故の後、このMFは運転可能な状態かどうかを判断するための検査を受ける必要があった。ミラノ市警は『BBC Sport』に対し、呼気検査の結果を受けて法的措置が直ちに取られたことを認めた。警察は「マルディーニ氏は現場で呼気検査を受けた」と述べ、そのうえで「陽性結果を受け、運転免許は押収された」と確認した。
現場からの報道によれば、24歳の同選手はイタリアの法定アルコール上限である1リットル当たり0.5グラムを大きく上回っていた。最初の呼気検査では血中アルコール濃度0.91g/lが記録され、2回目の測定では0.89g/lとなり、同国で運転者に認められている基準値のほぼ2倍だった。
カリアリが公式声明を発表
地元警察の調査結果が出たにもかかわらず、カリアリは今季ここまで全公式戦6試合に出場して2得点を挙げている自軍の選手を速やかに支援した。サルデーニャ島のクラブは、中心選手のコンディションと行動をめぐって高まるメディアの憶測に対応する声明を発表した。
クラブとしては、直近の勝利を足がかりにする中で、この重要な戦力をピッチに集中させたい考えが明らかだ。ロッソブルーの声明では、マルディーニが「最近のメディア報道を受けて毒物学的スクリーニングを受けた」とし、「すべての検査で陰性結果が返った」と確認された。カリアリはさらに、このプレーメーカーが今後の試合に向け、月曜日から通常通りトレーニングでチームに再合流すると付け加えた。
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家族のレガシーを受け継ぐ
マルディーニは、父パオロ、そして祖父チェーザレの後を継ぐ、世界サッカー界でも屈指の重みを持つ姓を背負っている。年長の2人のマルディーニはいずれもサッカー界の象徴であり、ACミランのレジェンドと見なされている。そしてダニエルは、2024年のネーションズリーグでイスラエルと対戦した試合でイタリア代表デビューを果たし、一家3代でイタリアを代表するという歴史的な節目を達成した。その後、イタリア代表として6試合に出場しており、直近の出場は2025年9月だった。
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