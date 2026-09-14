マルディーニはこの週末、プロサッカーの不安定な側面を身をもって経験した。数時間のうちに、試合の勝利者から警察の捜査の中心人物へと立場が変わったのだ。現在アタランタからのレンタル移籍中であるこの攻撃的MFは、保有元クラブを相手にカリアリの2-1勝利を決定づけていた。

事故は日曜未明、ミラノで発生した。マルディーニのポルシェ・カレラ4が別の車両と衝突した。この衝突により、選手本人を含む6人が軽傷を負い、その後、マルディーニは念のため地元の病院に搬送されたが、のちに退院した。